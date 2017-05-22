Существование жизни после смерти вопрос, всегда тревожащий человечество. В древние времена люди пытались ответить на вопрос существования жизни после смерти, придумывая различные мифы и легенды, основываясь на своих внутренних переживаниях и мистическом опыте. В мире не существует ни одной религии, которая не предрекала бы своим последователям загробной формы бытия, которая обуславливается поступками, вписывающихся в систему моральных убеждений того или иного народа.

К примеру, древние скандинавы считали, что высшей добродетелью в жизни человека, которая обеспечит ему место в Вальгалле, является смерть на поле битвы, беспощадное отношение к врагам и грабеж более слабых народов.

Радикальный ислам предлагает своим последователям аналогичные жестокие моральные ценности в отношении инакомыслящих и последователей других религиозных практик. Ваххабизм, как вершина радикального ислама предлагает непрекращающийся джихад по отношению ко всем «не мусульманам», который должен окончиться, лишь с созданием Всемирного Халифата. Безжалостное отношение к представителям иных религиозных течений, уничтожение инакомыслящих является нравственной добродетелью.

Все религиозные практики в большей или меньшей степени учат своих адептов, что смерть является лишь началом иной формы бытия. Однако проверить сказанное духовными лидерами в отношении возможности существования после смерти является достаточно проблематичным занятием.

Исторический экскурс

Ни одна мировая религия не может четко ответить на вопрос, касающихся всех аспектов посмертного существования человека. Христианский литературный памятник, относящийся к 8 веку, именуемый «Мытарства Блаженной Феодоры», предлагает последователем этой религии описание того, что ожидает человека после смерти. Необходимо отметить, что все данные изложенные в этом литературном трактате являются личным опытом смерти монахини Феодоры. Описание посмертной участи души, отображенные в этой книге, сводятся к тому, что человеку предстоит ответить за все свои дела и получить достойное вознаграждение за них. Интересным является тот факт, что данный труд уже в одиннадцатом веке был запрещён различными церковными авторитетами.

Ислам формировался на окраинах Византийской империи и включил в себя различные элементы христианства, иудаизма, зороастризма и других ведических направлений религии. Поэтому идея воздаяния за поступки человека на Земле присуща и этой религии.

В иудаизме существует учение о загробном состоянии человека после смерти. В отличие от христианина и мусульманина правоверный иудей попадает в Шеол, место особого запустения, где душа человека должна обитать до пришествия Мессии. Возникает ощущение, что евреи довольно пессимистический народ.

Таким образом, различные мировые религии стараются предоставить людям надежду на существования после смерти, но дать однозначного ответа о форме этого бытия не может ни одна из них.

Опыты смерти

В последующие столетия человечество не могло прийти к однозначному решению этой довольно актуальной проблемы, для каждого разумного существа. В мировой истории были, как сторонники, уверены в том, что человек продолжает существовать после смерти, так и противники этого (Вольтер, Ницше, Фуко). Поэтому и не удивительно, что в начале 20 века появляется книга французского исследователя профессора Икскюля. Ученый в своих изысканиях пытается дать однозначный ответ на этот вопрос. Он использует опыт смерти более тысяч людей, которые находились в клинической смерти, но затем по каким-либо причинам вернулись к жизни. Исходя из результатов его исследований, можно заключить, что большинство опрошенных людей уверены, что в момент остановки сердца и прекращения жизнедеятельности организма их разум не прекращал работать ни на секунду. Многие из переживших клиническую смерть уверены, что только после остановки сердца, разум обрел первозданную чистоту и начал работать на полную мощность.

Большинство противников этой научной работы уверены, что причины подобных ощущений кроются в выбросе адреналина и кислородном голодании, которые начинает испытывать мозг во время смерти. Совокупность факторов и порождает определенные галлюцинации, если учесть, что в наше подсознание инкорпорируются различные религиозные образы, то мозг бессознательно начинает воплощать в реальность, то, что длительное время записывалось на его подкорке. Но всё же, однозначного ответа ни одна из противоборствующих сторон дать не могут.

Спиритизм: как метод общения с духами

Спиритизм — это религиозная философская концепция, разработанная французским мистиком Аланом Кардеком в XIX веке. Согласно этой доктрине существует возможность связаться с потусторонним миром и населяющими его духами и душами умерших людей.

Используя специальную ритуальную формулу можно войти в контакт с инфернальными сущностями. Медиум способен выйти на связь с душами умерших людей, что должно подтверждать существование потустороннего измерения и того, что жизнь не заканчивается со смертью физического тела. В подобных контактах человек может спрашивать у умерших не только о себе, своих близких или личной жизни духа, но и может отыскать ответы на решение более глобальных проблем.

В свое время спиритизм стал достаточно распространенным явлением. Однако, с возникновением спиритизма ученые пытаются отыскать логические объяснения и доказать возможность подобного общения. В 1871 году согласно инициативе Менделеева Д., создается особая комиссия, которая должна была дать однозначный и окончательный ответ на вопрос возможности общения с потусторонними духами. Комиссия пришла к однозначным выводам: спиритизм — это настоящий обман, манипуляция сознанием и поведением человека. Еще одна попытка найти ответ на вопрос, что находится за порогом смерти, провалилась.

Технологии и призраки

Развитие технологий привело к облегчению жизни человека во многих сферах, но в середине 19 века появляется огромное количество фотографий, авторы которых утверждали, что им удалось сфотографировать призраков во время спиритических сеансов. К сожалению, большинство подобных фотографий являются лишь игрой света, результатом испорченности негатива или же мистификаций самого фотографа. Ученые и исследователи с осторожностью и недоверием относятся к таким доказательствам, которые могут свидетельствовать о существовании жизни после смерти.

На сегодняшний день существуют факты, которые являются неопровержимым доказательством существования загробного мира. Довольно часто с ней начинают появляться сообщения по случаю, когда душа покойного человека пытается связаться с родственниками или близкими людьми, посредством использования мобильного телефона или же сообщения на электронную почту. Поближе познакомимся с несколькими загадочными попытками общения с духами потустороннего мира через мобильные гаджеты, социальные сети, электронную почту.

В 2010 году произошел случай, который до сих пор не подается логическому объяснению. В городе Индианаполис (США) семья Джонсонов, в результате несчастного случая, потеряла 14 летнего ребенка. Лиззи, младшая сестра погибшего, на процессии прощания с телом покойного, положила в труну смартфон, который недавно был приобретён погибшему брату и являлся его любимой вещью. В прошествии некоторого времени с номера, погибшего мальчика начали приходить различные сообщения, вначале на телефон сестре, а потом и остальным членам семьи. Как рассказывает Лиззи, она некоторое время переписывалась с умершим братом. Он подробно рассказывал ей, что ожидает человека после смерти, где он сейчас находится, чем занимается. Далее сообщения начали поступать и родителям, это привело к тому, что они обратились в полицию, чтобы наказать злоумышленников и прекратить это издевательство.

Полиция довольно серьезно отнеслась к этому делу, ведь это уже выходило за рамки обычного хулиганства. Отследив место отправки сообщений, полиция пришла в глубокое замешательство, всё указывало на то, что сообщения отправляются с территории кладбища, где покоилось тело умершего парня. Были проведены розыскные мероприятия, опрошены сотрудники кладбища, но ничего странного с могилой умершего не происходило. Сообщение всё не прекращались. Родители даже решили поменять номера мобильных телефонов, но через некоторое время сообщения начали приходить и на них. Тогда полиция города провела эксгумацию гроба и останков умершего. Какое же было удивление для всех, когда в гробу обнаружили полностью заряженный и работающий телефон, хотя и прошло несколько месяцев с момента захоронения тела. После этого, общение по телефону с покойным прекратилось. Что это было до сих пор остается загадкой и не имеет научного объяснения.

Другой случай произошел в Австралии. Карен Родноут в автомобильной катастрофе лишилась своего жениха. Спустя несколько месяцев лечения и реабилитации в больнице она вернулась домой. Карен постаралась начать обычную жизнь: посещать занятия, общаться с друзьями и зависать в различных социальных сетях. Через некоторое время, она обратила внимание на то, что аккаунт Дерека, погибшего парня, отмечен, как активный и кто-то находится под ним в сети. Девушка посчитала, что это всего-навсего неисправность в Фейсбуке.

Однако, когда ей написали от имени Дерека, с его страницы, она испытала настоящий ужас и шок, как сама затем рассказывала. В своих сообщениях Дерек говорил о том, что до сих пор любит Карен, но теперь никогда не сможет быть с ней вместе. Также он описывал, что находится в темном холодном месте и ему очень грустно и страшно. Помимо него там ещё неизвестные ему люди, с которыми он старался заговорить, но те игнорировали его. Иногда он видел страшных созданий, которые ходили в поисках кого-то. Некоторые его сообщение состояли из нескольких не связанных между собой слов. Также он просил, чтобы Карен ему помогла и сделала что-нибудь, что могло освободить его из этого страшного места. Сообщения прекратились так же внезапно, как и начались, Карен до сих пор не знает, был ли это просто розыгрыш или действительно с нею общался Дерек.

Вопрос существования жизни после смерти остается открытым и в настоящее время. С позиции различных религий неясности не существует в этом вопросе, большинство вероисповеданий предполагают бытие человека после его смерти. Однако, с точки зрения науки не существует основательных доказательств возможности бытия человека после его кончины. Но в тоже время ежедневно человек сталкивается с загадочными вещами, которые не поддаются научному объяснению. Решить эту проблему практически невозможно, если только науке не удастся в ближайшее время совершить грандиозный скачок и окончательно доказать наличие или отсутствие существования после смерти.

Источник: http://tainy.net/