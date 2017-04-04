Существование природного атомного реактора миф или реальность?

Вопрос, касающийся возникновения жизни на Земле, волнует ученых длительное время. Существует огромное количество различных теорий, которые якобы должны дать ответ на этот непростой вопрос. Так, например, в оппозиции к официальной научной теории, считающей идею Дарвина, про развитие видов наиболее обоснованной и правильной, стоит религиозная доктрина творения человека из ничего, высшим Существом, которого принято называть Бог. Также, в последнее время все больше ученых, приходят к выводу, что жизнь на нашей планете зародилась благодаря инопланетным цивилизациям, которые посещали нашу солнечную систему. И это последнее предположение не возникло на ровном месте. Ежегодно по всему земному шару находят различные артефакты, подтверждающие присутствие более развитых существ на нашей планете.

Загадочный рудник в Африке

Регион Окло Габонской Народной Республики, является одним из наиболее больших месторождений урановых руд на нашей планете. Необходимо отметить, что в мифологии племен, населяющих территории, прилегающей к руднику, существует огромное количество различных легенд, связанных с этим скальным образованием. Большинство из них можно свести к идее о том, что некогда боги искали в скалах какое-то сокровище, которое могло сделать их непобедимыми. Необходимо отметить, что подобные мифы встречаются у многих народов мира. Поэтому и не странно, что до событий 1972 года на эти странные истории ученые не обращали должного внимания.

В 1972 году происходит событие, которое заставляет пересмотреть отношение к этому месту и всерьез отнестись к легендам аборигенов. Примерно 45 лет назад добычу урановой руды на этом месте курировало французское правительство. Предполагалось, что залежи урановых руд исчисляются несколькими миллионами тонн. Однако, каково было удивление ученых, когда стало известно, что рудник наполовину пуст.

Логическим стало предположение, что неизвестные смогли провести добычу опасного изотопа, без разрешения правительства страны, а также кураторов из Парижа. Однако, следов проведение подобных работ на территории рудника найдено не было. Это событие повлекло широкий резонанс в общественности, ведь пропавший изотоп мог бы быть использован для изготовления огромного количества ядерного оружия. В спешном порядке была создана специальная комиссия, которая должна была заниматься расследованием этого загадочного инцидента.

Далее последовали более детальные исследования месторождения. В ходе расследования было установлено, что на самом деле концентрация опасного изотопа в этом руднике настолько низкая, словно в топливе атомного реактора, которое уже было в употреблении.

После значительного количества опытов и исследований стало известно, что ядерные реакции в этом месте происходили более ста тысяч лет тому назад.

В современной науке неизвестны прецеденты, когда уран мог нивелироваться без искусственного запуска процесса молекулярного дробления, т.е. без посторонней помощи.

Наиболее логичным может показаться вариант, что тысяч лет тому назад разумные существа смогли запустить процесс дробление ядер урана. Это подтверждается тем, что исследователи нашли в этом месторождении отработанный уран и его продукты длительного распада.

Возможен ли природный атомный реактор?

Сразу после этого уникального открытия в различных ученых кругах возникли споры, посвящённые данному феномену. Спустя всего лишь 3 года в городе Либревиль, столице габонского государства, состоялся научный симпозиум, который собрал ученых со всего мира, чтобы поставить точку в этом непростом споре.

Необходимо отметить, что мнений было огромное множество, даже некоторые исследователи допускали, что наконец-то человечеству удалось отыскать свидетельства существования внеземного разума, что этот природный феномен не что иное, как гигантский ядерный реактор, который создали и использовали для своих нужд инопланетяне. Конечно же, столь смелые теории не встретили поддержки в более консервативных научных кругах.

Большинство присутствующих на этом научном заседании исследователей, пришли к выводу, что феномен Окло – это единственный в мире природный ядерный ректор, который запустился естественным образом примерно 200 000 – 100 000 лет до нашей эры.

К такому выводу ученые пришли благодаря исследованиям американского физика – ядерщика Нотанеля Барклоу. Проведя различные научные исследования, он смог создать модель того, как происходили химические реакции в этом месте. В основе данного рудника находится толстая базальтовая плита, которая стала собирать радиоактивный песок на своей поверхности. В результате землетрясений в этом достаточно сейсмически нестабильном регионе, базальтовая плита с аккумулированным на ней радиоактивным песком, провалилась на несколько сот метром под землю. Проваливаясь под землю, базальтовая плита не осталась монолитом, в некоторых местах она треснула, подземные воды просочились сквозь множественные трещины, и создала условия для происхождения реакций. Если учесть, что грунт в этом месте исключительно глиняный, то выходит, что необходимые вещества для реакции оказались в подобии естественного кокона, который и стал тем самым природным реактором.

С течением времени, когда процессы сейсмической активности земных плит в этом регионе немного убавились, то начался процесс аккумуляции урана в образовавшихся подземных лагунах. По мнению современных ученных в некоторых случаях процент урана в подобной линзе мог достигать 40 – 65 процентов от общего количества веществ. Процесс нагнетания критической массы постепенно увеличивался и только вода, как естественный катализатор не допустила взрыва, а запустила процесс деления атомов. Таким образом, природный ректор начал работать. Впоследствии некий природный катаклизм стал причиной того, что урановый изотоп просто выгорел, что и положило конец всему естественному процессу деления урана. Весь остаток вещества нивелировался в результате резкого прекращения деления, возможно на этом месте произошел локальный ядерный взрыв.

По последним подсчетам исследователей мощность подземного реактора была примерно 100 Квт, а мощность взрыва, остановившего весь налаженный процесс, был равен 10 – 20 кТ.

Ядерный могильник?

Впрочем, существуют и другие теории, касающиеся данного месторождения урана. Многие исследователи не склонны принимать предположение про природный атомный реактор. По их мнению, наука столкнулась с примером древнего ядерного могильника.

К такому выводу ученые пришли после того как было доказано, что ядерная реакция не может происходить в виду каких-либо природных аномалий или явлений. Расщепление урана происходит исключительно в искусственной среде и искусственным путем. Исходя из этого факта, большинство экспертов убеждены, что Окло – это первый в истории человечества могильник вредных отходов.

Месторасположение рудника скорее походит на попытку захоронения отработанного изотопа, и необходимо отметить, что место для него выбрано практически идеально. Допустим, что саркофаг с отработанным ураном был замурован в базальтовую плиту. Подобные технологии пытаются использовать современная наука для хранения вредных отходов, только из-за природных катаклизмов и нестабильной сейсмической ситуация в регионе саркофаг лопнул и отходы просочились на поверхность. Геологическая разведка приняла повышенный радиоактивный фон на этом месте за залежи урановых руд.

Теория кажется правдоподобной и имеет право на существование, однако исходя из неё, возникает другой закономерный вопрос. Какая цивилизация была способна создать атомный реактор более 100 тысяч лет тому назад и затем попытаться избавиться от отработанных материалов, сохранив их глубоко в земле?

Возможно ученым, необходимо более внимательно отнестись к мифам и легендам народов, которые исконно населяют данную область. Именно в расшифровке устной народной традиции и кроется ответ на вопрос относительно загадочной росы способной использовать и регенерировать ядерную энергию. Как было сказано выше, аборигены уверены, что боги когда-то населяли это место, и их могущество не имело границ.

Некоторые историки, пытающиеся рассматривать историю человечества отбросив различные консервативные догмы, говорят о том, что наша цивилизация не первая, которая освоила технологии и достигла неимоверного развития.

Все чаще человечество сталкивается с различными загадочными артефактами, которые не вписываются в каноническую историческую концепцию и заставляют нас задуматься о том, что история движется по спирали. Ведь и до нашей цивилизации были могущественные народы, которые смогли достичь небывалой силы, но потом сами уничтожали себя. Необходимо стараться, чтобы подобная участь не постигла и нынешнюю цивилизацию.

Источник: http://tainy.net/