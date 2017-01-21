Существовала ли планета Фаэтон?

Давно известно, что наша Солнечная система состоит из центрального светила — Солнца и девяти планет, вращающихся по орбитам вокруг него. Это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Причем одна из них, Венера, вращается в направлении, обратном по отношению к другим планетам.

Имеется еще одна любопытная закономерность. В XVIII веке И. Д. Ти-циус и И. Э. Боде установили, что расстояние планет от Солнца, измеренное в отрезках, равных расстоянию от Солнца до Земли (так называемая астрономическая единица), представляет собой геометрическую прогрессию.

Если все девять планет пронумеровать определенным образом, то их расстояние от Солнца в астрономических единицах будут подчиняться странной формуле — правилу Тици-уса—Боде: 0,4 + 0,3 х 2n, где п — порядковый номер планеты.

Благодря даря этому правилу астрономы, уже в более позднее время, смогли сначала вычислить, а затем и обнаружить наиболее удаленные от Солнца планеты, в частности Уран. Но одна из орбит, на которой должна была бы находиться планета (между Марсом и Юпитером), оказалась пустой.

Возможно, это и продолжало бы считаться исключением из правила Тициуса—Боде, но с развитием оптики и астрономии, благодаря более совершенным и сильным телескопам, астрономам удалось обнаружить на предполагаемой орбите массу астероидов разного размера…

Теперь вспомним легенду. У бога Солнца Гелиоса был сын — Фаэтон. Он очень любил лошадей и однажды упросил отца разрешить управлять его огненной колесницей. Но этой колесницей мог управлять только сам Гелиос. Фаэтон не справился с огненными конями и слишком приблизился к Земле. Огонь мог испепелить все живое, находящееся на Земле, и Зевс, дабы спасти Землю от катастрофы, ударом молнии разрушил колесницу. Фаэтон погиб.

Красивая сказка. Но так ли уж сказочен ее сюжет? Мы уже неоднократно убеждались, что многие легенды, сказания, мифы имеют под собой реальную почву, то есть события, ими описанные, тем или иным образом действительно имели место. Вероятно, то же самое произошло и в этот раз.

Некоторые астрономы предположили, что однажды орбиты Фаэтона и некоего огромного небесного тела — планеты или кометы — пересеклись. В результате произошел сильнейший взрыв и Фаэтон, превратившись в массу обломков, перестал существовать.

Одна из версий заключается в том, что 11542 года назад Солнечную систему «посетила» огромная комета. Установлено также, что приблизительно в это же время погиб и Фаэтон.

Кстати, если связать эти факты воедино, то можно проследить связь между трагедией Фаэтона и страшным земным катаклизмом, произошедшим примерно в то же время. Имеется в виду гибель Атлантиды, Всемирный потоп, изменение наклона оси Земли, гибель динозавров, да и не только их.