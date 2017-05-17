Страшные приметы: когда и почему нельзя смотреть в окно

Плохих примет немало в нашем мире. О них должен знать каждый, чтобы обезопасить себя и своих близких. Немногие знают, что навлечь беду можно даже просто посмотрев в окно.

Когда и куда нельзя смотреть из окна

Первая примета: нельзя смотреть из окна на полную Луну.

Дело в том, что издревле провидцы и предсказатели отождествляли полнолуние с расцветом темных сил. Даже когда вы просто спите в свете полной Луны, вы словно отдаете свою энергию ей. Не зря вампиры и оборотни в описаниях мудрецов получали свою силу в этот период, ведь они тоже высасывали жизненную силу из людей. Свет полной Луны словно истощает запасы вашей энергии, поэтому ни в коем случае нельзя смотреть на нее из окна: оно выступает в роли усилителя между вами и ей. Закрывайте окна в полнолуние шторами, чтобы не питать энергией зло. В соответствии с приметами, увиденная из окна полная Луна лишает вас удачи на несколько дней вперед.

Вторая примета: нельзя смотреть из окна на похороны и покойника.

Считается, что так вы можете навлечь болезнь или даже смерть на одного из ваших близких. Старайтесь не наблюдать похоронный ритуал из окна, чтобы не подвергать опасности вашу семью. Очень много на просторах интернета встречается историй о том, что в жизни семьи появляются серьезные проблемы из-за неосмотрительности всего одного человека. Конечно, мало кто слышал об этой примете, но иногда она дает о себе знать.

Третья примета: ночью нельзя смотреть в окно.

Существует народное поверье о том, что черти ломятся в дом ночами. Особенно сильно они реагируют на детей, которые вместо того, чтобы спать, смотрят в окно. На Руси родители строго-настрого запрещали своим детям ночью выглядывать из окна. Говорили, что злые духи приходят в дом и остаются там на очень долгий срок, забирая вещи, мешая спать и принося неудачи.