Страшные приметы: когда и почему нельзя смотреть в окно

Плохих примет немало в нашем мире. О них должен знать каждый, чтобы обезопасить себя и своих близких. Немногие знают, что навлечь беду можно даже просто посмотрев в окно.
Когда и куда нельзя смотреть из окна
Первая примета: нельзя смотреть из окна на полную Луну.
Дело в том, что издревле провидцы и предсказатели отождествляли полнолуние с расцветом темных сил. Даже когда вы просто спите в свете полной Луны, вы словно отдаете свою энергию ей. Не зря вампиры и оборотни в описаниях мудрецов получали свою силу в этот период, ведь они тоже высасывали жизненную силу из людей. Свет полной Луны словно истощает запасы вашей энергии, поэтому ни в коем случае нельзя смотреть на нее из окна: оно выступает в роли усилителя между вами и ей. Закрывайте окна в полнолуние шторами, чтобы не питать энергией зло. В соответствии с приметами, увиденная из окна полная Луна лишает вас удачи на несколько дней вперед.
Вторая примета: нельзя смотреть из окна на похороны и покойника.
Считается, что так вы можете навлечь болезнь или даже смерть на одного из ваших близких. Старайтесь не наблюдать похоронный ритуал из окна, чтобы не подвергать опасности вашу семью. Очень много на просторах интернета встречается историй о том, что в жизни семьи появляются серьезные проблемы из-за неосмотрительности всего одного человека. Конечно, мало кто слышал об этой примете, но иногда она дает о себе знать.
Третья примета: ночью нельзя смотреть в окно.
Существует народное поверье о том, что черти ломятся в дом ночами. Особенно сильно они реагируют на детей, которые вместо того, чтобы спать, смотрят в окно. На Руси родители строго-настрого запрещали своим детям ночью выглядывать из окна. Говорили, что злые духи приходят в дом и остаются там на очень долгий срок, забирая вещи, мешая спать и принося неудачи.
Многие специалисты говорят о том, что эти приметы можно обосновать современным взглядом на темную энергию. Стекло — это своеобразное зеркало, которое создает отражение. Черти благодаря этому переносятся в дом, а печаль похорон отражается на внутренней энергетике дома.
Также очень весомую роль играет состояние стекла. Если оно разбито, то эффект в значительной степени усиливается из-за пониженной энергетики помещения. Даже восточная философия фэн-шуй говорит о том, что разбитые стекла делают жизнь людей несчастливой и наполненной неудачами.
Почему приметы сбываются
Многие наблюдения могут доставить вам немало неприятностей, поскольку они связаны с неудачами или болезнями. Яркий пример страшной приметы — это приснившаяся белая летучая мышь, которая сулит вам смерть. Конечно, версий и трактовок одного события может быть несколько, однако обычно самыми правдивыми являются самые неприятные из них.
Стоит отметить, что когда вы стали свидетелем чего-то плохого или чего-то, что сулит вам большие неприятности, многое будет решать ваш настрой. Обычно плохие последствия поджидают тех, кто верит в приметы. Крайне редко беда приходит в дом к тем, кто живет позитивом и свободен от подобных мыслей.
С энергетической точки зрения положительное отношение к приметам определяется как побочная установка. Это некая мысль, сидящая у вас в голове и не покидающая ее пределы. Бороться с ней очень трудно, поскольку на протяжении долгого времени она постоянно подпитывалась вами и вашей верой. В таком случае можно воспользоваться аффирмациями, чтобы запрограммировать свою энергетику на успех.
Приметы отлично работали в древнем мире, когда люди доверяли своим наблюдениям и прислушивались к мудрым советам, переходящим из поколения в поколение. Тогда люди были очень уязвимы, поскольку личность была более зависима от мнения уважаемого и мудрого человека. Сейчас все иначе, поскольку люди научились строить свой мир самостоятельно и выбирать, во что верить: в Бога, в науку, в приметы или в собственные силы. Тем не менее, страшные приметы всегда следовали за нами, находя себе новых жертв в лице неуверенных людей.
Источник — tayni-mirozdaniya.ru