Страшное проклятие индейского вождя Текумсе

Средневековье подходило к концу. Европа, относительно недавно пережившая чуму и Столетнюю войну, постепенно приходила в себя. Удивительным фактом является то, что катастрофическая убыль населения континента пошла ему на пользу: заметное сокращение крестьянства дало оставшимся в живых возможность не только расширить площадь своих земельных наделов, но и получить больше прав. Это был, в какой-то степени первый социальный эксперимент, показавший, что аристократия гораздо больше нуждается в «черни», чем наоборот.

Многие крестьяне, забросив или продав свои наделы, занялись ремеслом или бизнесом – в результате через 2-3 поколения практически во всей Европе появилось достаточно весомое «третье сословие», по сути, ставшее тем фундаментом, на котором в дальнейшем будет строиться будущая буржуазия – основа капиталистического мироустройства.

Однако, бизнес является таким родом занятий, который не терпит застоя. Рынки Европы были достаточно быстро поделены, и возникла необходимость в расширении сфер влияния крупных объединений негоциантов. Приблизительно в это же время появились новые конструкции кораблей, грамотно сочетавших в себе прямые и косые паруса. Это позволило значительно обезопасить путешествия по морю, ускорить их, и, соответственно, значительно удешевить. После этих событий эпоха великих географических открытий просто не могла не наступить. Первыми в этом деле были португальцы и испанцы. Открытие новых путей в Индию дало внезапный, но очень важный результат, изменивший судьбу тогдашнего мира – Колумб открыл Америку. И вот, носители «света цивилизации» приступили к покорению новых земель…

Никто не питал иллюзий по поводу судьбы живущих там людей. Как только европейцы поняли, какие богатства скрывает новый континент, и что уровень развития аборигенов обоих Америк отстаёт от Европы примерно на два тысячелетия, их участь была решена. Менее, чем за полвека все крупные очаги сопротивления были подавлены, огромное количество людей было убито или продано в рабство, оставшиеся в живых либо ютились по лесам и джунглям, либо работали на новых хозяев за дешевую еду и ром скверной очистки.