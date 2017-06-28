Страшное проклятие индейского вождя Текумсе

Средневековье подходило к концу. Европа, относительно недавно пережившая чуму и Столетнюю войну, постепенно приходила в себя. Удивительным фактом является то, что катастрофическая убыль населения континента пошла ему на пользу: заметное сокращение крестьянства дало оставшимся в живых возможность не только расширить площадь своих земельных наделов, но и получить больше прав. Это был, в какой-то степени первый социальный эксперимент, показавший, что аристократия гораздо больше нуждается в «черни», чем наоборот.
Многие крестьяне, забросив или продав свои наделы, занялись ремеслом или бизнесом – в результате через 2-3 поколения практически во всей Европе появилось достаточно весомое «третье сословие», по сути, ставшее тем фундаментом, на котором в дальнейшем будет строиться будущая буржуазия – основа капиталистического мироустройства.
Однако, бизнес является таким родом занятий, который не терпит застоя. Рынки Европы были достаточно быстро поделены, и возникла необходимость в расширении сфер влияния крупных объединений негоциантов. Приблизительно в это же время появились новые конструкции кораблей, грамотно сочетавших в себе прямые и косые паруса. Это позволило значительно обезопасить путешествия по морю, ускорить их, и, соответственно, значительно удешевить. После этих событий эпоха великих географических открытий просто не могла не наступить. Первыми в этом деле были португальцы и испанцы. Открытие новых путей в Индию дало внезапный, но очень важный результат, изменивший судьбу тогдашнего мира – Колумб открыл Америку. И вот, носители «света цивилизации» приступили к покорению новых земель…
Никто не питал иллюзий по поводу судьбы живущих там людей. Как только европейцы поняли, какие богатства скрывает новый континент, и что уровень развития аборигенов обоих Америк отстаёт от Европы примерно на два тысячелетия, их участь была решена. Менее, чем за полвека все крупные очаги сопротивления были подавлены, огромное количество людей было убито или продано в рабство, оставшиеся в живых либо ютились по лесам и джунглям, либо работали на новых хозяев за дешевую еду и ром скверной очистки.
При этом европейцы чувствовали себя настолько безнаказанно, что даже не ставили себе каких-то глобальных целей ни по «окультуриванию» местного населения, ни по его тотальной зачистке. Всё определялось потребностью в территориях – когда возникала необходимость, нужный «белым людям» клочок суши банально отбирался у коренного населения, а оно или истреблялось, или выселялось.
Подобное относилось к Южной Америке. В Северной же ситуация была несколько иная. Более суровый климат, отсутствие такого количества источников пресной воды, которые были на Юге и немного неудобное расположение сдвинули процессы её колонизации примерно на двести лет. Однако, когда стало понятно, что по богатству Северная Америка не уступает Южной, процесс насаждения «европейской цивилизации» начался и там.
И, несмотря на более мягкие нравы, «северные» колонизаторы, в основном, представители новой нации – народа США действовали подобными методами, что и их испанские предшественники. Пытаясь придать хотя-бы внешний вид «цивилизованного» подхода к проблеме, они заключали с местными племенами договора, по которым те уступали им свои земли, за те же самые блага цивилизации: оружие, предметы быта, провиант. Ещё небольшое отличие было в выпивке – вместо рома северяне продавали индейцам виски, сырьё для которого великолепно произрастало в Новом Свете.
Естественно, никто из новых хозяев и не думал эти договора выполнять: всегда находился любой удобный повод, чтобы обвинить индейцев в нарушении этих договоров и взять, что хотелось «белым людям» самым простым и естественным для них способом – силой.
В конце XVIII века ситуация накалилась до предела и среди индейцев появился лидер, который не захотел мириться с подобным положением дел. Звали его Текумсе. Будучи вождём одного из племён, он начал вести свою политику, основал индейскую Конфедерацию, которая, как могла, сопротивлялась действиям тогдашних властей США.
Это был отнюдь не «зашореный» индеец, какими изображают их в большинстве фильмов и литературных произведений. Несмотря на своё дикарское происхождение, это был человек вполне европейских взглядов и методов. Он хотел, чтобы с его народом белые люди обращались, как с равными, и делал всё для этого. Кроме того, он имел звание британского бригадного генерала – практически беспрецедентный случай для того времени. Просто так подобные звания (и надлежащие им привилегии) британское правительство никогда никому не раздавало.
Однако вождь не понимал, что для белых он всегда останется лишь обыкновенным индейцем, цена жизни которого определяется только прибыльностью бизнеса, который будет развиваться на его бывшей земле. Подло убитый в 1813 году полковником Джонсоном, перед смертью Текумсе проклял «белых вождей», сказав, что никто из американских президентов, будущих избранными в годы кратные 20, не доживёт до конца срока своего правления. И хотя это всего лишь легенда, уже семь американских президентов в точности исполнили судьбу, предначертанную им великим вождём.
После смерти легендарного вождя, у индейцев не было ни одной личности, мало-мальски дотягивающей до него. Кроме того, всё более укрепляющая мощь США привела к тому, что это государство значительно расширило свои владения на юг и на запад, и большинство индейцев было либо истреблено, либо смирно сидело по резервациям – жалким остаткам тех земель, которые когда-то принадлежали им. Эра покорения Нового Света закончилась, началась эра его развития.
Каково же было количество жертв этого континентального геноцида, длившегося почти 500 лет? Многие учёные дают разные оценки. Сами американцы считают, что их примерное число можно оценить в диапазоне от 46 до 100 млн. человек. Обе мировых войны в ХХ веке забрали меньше людей! В истории человечества покорение Западного полушария будет несмываемым кровавым пятном, как нельзя лучше демонстрирующим тёмные стороны человеческой натуры. Остаётся только надеяться, что в будущем идеи гуманизма возьмут верх над звериными инстинктами человека и подобное никогда не повторится.
Источник: http://tainy.net/