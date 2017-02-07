Странное племя, которое живет с оленями

Когда слышишь такое словосочетание как «живут с оленями» невольно представляешь Санта Клауса, Северный полюс и Новый год. Но кроме шуток это удивительное племя действительно живет с оленями. И такое действительно бывает…

Странное племя любителей животных привлекало внимание и своим образом жизни вдохновляло многих людей.

Древнегреческий поэт Пиндар еще в 518 г. до н. э. упоминает это утопическое поселение в одной из своих работ и называет его «Гиперборея».

Он указывает, что народность, которая проживает на территории Гипербореи — это люди, не ведающие, что такое горе и болезни, не имеющие представления о том, что такое война и тяжкий труд.

Их современное название — цаатаны, или, как они сами себя называют, племя Духа.

Удивительно, это племя живет по соседству с Россией…

Тем не менее территория, на которой живут цаатаны, является довольно отдаленной и труднодоступной.

Хотя члены племени Духа считают это место своим домом, они охотно делят его с удивительными животными, проживающими на этой территории.

Медведи, олени, волки, орлы, дикие лошади — все они считаются здесь полноправными хозяевами наравне с человеком.

Из поколения в поколение цаатаны разводят северных оленей и, как ты уже успел догадаться, они это делают вовсе не из-за оленьего мяса. Олени стали для этих вечных странников своеобразным видом транспорта.

Поскольку здесь до сих пор практически нет дорог, олени являются прекрасной альтернативой традиционным средствам передвижения. Зимой эти животные обычно сбрасывают свои рога. Горные жители построили на этом целый бизнес и продают рога прямо на местных рынках.

Цаатаны — ловкие охотники. Их излюбленное занятие — охота на орлов.

Это место является колыбелью древних верований, традиций и шаманства. Цаатаны в основном исповедуют тотемизм — систему верований, в основе которой лежит культ животных и растений.

Свои верования этот народ практикует даже в повседневной жизни…

Самой уважаемой профессией среди местных жителей считается охотник на орлов. Этим людям с давних времен оказывался особый почет.

Образ жизни этих людей в единстве с природой вызывает восхищение.

А ты бы решился пожить так хоть месяц? Здорово, когда человек находит баланс между внутренним и окружающим его миром.

Источник: http://worldi.ru/