Страхи знаков Зодиака

Каждому знаку зодиака соответствуют определенные цвета, запахи, символы и даже страхи. Как нам разобраться, кто есть кто, и чего ожидать от людей? Вот ответ…

За свою жизнь мы сталкиваемся с огромным количеством людей, которые безгранично верят в судьбоносность своего знака зодиака и пытаются разглядеть в себе те черты характера, которые предписывает им гороскоп. И, действительно, каждый из нас может найти в описании себя, разглядеть определенные черты своего характера, манеру поведения и даже привычки. Каждому знаку зодиака соответствуют также определенные цвета, запахи, символы и даже страхи. Как нам разобраться, кто есть кто, и чего ожидать от людей, родившихся под тем или иным созвездием? Давайте вместе попытаемся в этом разобраться.

Овен (21.03 – 20.04)

Овен – инициативный, смелый и решительный. Все поступки, которые он совершает, настолько бесстрашны, что граничат с безрассудством. Овен долго не поддается усталости и всегда доводит дело до конца, подбадривая себя уверениями, что ему все по плечу. Овны очень великодушны и искренни, они сильны как душой, так и телом. Тем не менее, овнам свойственна боязнь замкнутых пространств – клаустрофобия: они лучше поднимутся по лестнице на вершину небоскреба, чем воспользуются лифтом. Овны очень коммуникабельны, поэтому их часто преследует страх остаться в одиночестве – исолофобия. Овны самоуверенны, упрямы, считают свое мнение единственно правильным из всех, и поэтому их охватывает праведный гнев, когда истинность суждений ставится под сомнение. Овны предпочитают свободу и независимость, поэтому стараются избегать серьезных отношений с противоположным полом, а многих перспектива романтических свиданий даже пугает.

Телец (21.04 – 20.05)

Телец – спокойный, приветливый и дружелюбный знак зодиака, однако полностью он раскрывается далеко не каждому. Близко узнать тельца могут только их близкие родственники и друзья, только им он полностью раскрывает свои взгляды и чувства. Тельца нельзя назвать чересчур общительным – он, скорее, скуп на эмоции. Главное в жизни тельца – дом и семейный очаг, он предпочитает уют, комфорт, спокойствие и старается избегать скандалов и ссор. Тельцы в большинстве своем не верят в мистику, поэтому их не напугаешь жуткими рассказами о вампирах, оборотнях и призраках. Однако если они столкнутся один на один с чем-либо загадочным и не поддающимся научному объяснению, то могут испугаться, и постараются сделать все, чтобы как можно скорее забыть об этом событии.

Вообще, тельцы – один из немногих знаков зодиака, редко страдающий фобиями. Это объясняется тем, что они не зацикливаются на мелочах и могут махнуть рукой на свои страхи. При этом телец – совершенно не экстремальный знак зодиака, он никогда не рискнет прыгнуть с парашютом или заняться альпинизмом. Для тельцов существенную роль в их жизни играют деньги, поэтому они страшно боятся остаться с пустым кошельком.

Близнецы (21.05 – 21.06)

Близнецы – сложный и противоречивый знак, самый непостоянный и переменчивый из всех знаков зодиака. Настроение близнецов изменчиво, как погода: их бросает от смеха к плачу, от любви к ненависти, от радости к грусти. Близнецы как никто другой способны облекать свои мысли в убедительную форму, благодаря чему избавляют себя от многих переживаний и страхов. Они тщательно анализируют все явления и события, докапываются до сути, и во всем находят рациональное зерно. Однако близнецы не могут перебороть в себе страх темноты, глубины и замкнутых пространств. Люди, родившиеся под знаком близнецов, терпеть не могут рутину и серость, однообразие их пугает и утомляет. Близнецы очень выносливы физически, но их нервная система крайне лабильна, эмоциональный фон неустойчив, а порог болевой чувствительности снижен, поэтому они плохо переносят любую, даже незначительную боль.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки невероятно застенчивы, впечатлительны и уязвимы, часто замыкаются в себе. Такой склад характера способствуют развитию еще с детских лет различных фобий. Причем редко у какого знака встретишь такое разнообразие страхов: клаустрофобия, венустрафобия – боязнь красивых женщин, андрофобия – боязнь мужчин, а также более приземленные страхи темноты, глубины, выступлений на публике и наказания.

Раки обидчивы, и невероятно боятся стать объектом насмешек; этот страх может перейти в патологию, и тогда у человека разовьется катагелофобия. Как эмоционально неустойчивый знак, рак панически боится больших скоростей – тахофобия – и полетов на большой высоте – авиафобия. Что касается отношений, здесь рак невероятно стабилен, и может сохранить привязанность к одному человеку до глубокой старости.

Лев (23.07 – 23.08)

Уже по одному только названию понятно, что лев – знак благородный, энергичный и невероятно смелый. Казалось бы, напугать льва нереально, но как раз его основные достоинства и есть источник его страхов. Если Вы ставите под сомнение достоинства льва, это невероятно задевает его гордость. Лев панически боится оплошать и уронить свое достоинство. У львов часто проявляется навязчивый страх быть осмеянным, неоцененным и непонятым. Лев всегда рассчитывает только на восхищение и высокие оценки окружающих. Они тщеславны, не представляют жизнь без хвалебных речей и лести в свой адрес. Львы, несмотря на отвагу и бесстрашие, жутко боятся боли и вообще любых медицинских манипуляции, врачей, в частности, стоматологов. На большой высоте могут испытывать легкое головокружение, а замкнутых пространств опасаются, так как им кажется, что стены вокруг них начинают сжиматься. Львы отличаются настойчивостью, и всегда достигают намеченной цели.

Дева (24.08 – 23.09)

Девы очень скромные и утонченные люди. Они не любят шумных компаний, предпочитая им узкий круг друзей. Девы не склонны к мечтаниям и пространным рассуждениям, их отличает трезвый рациональный ум. Они не умеют расслабляться, почти всегда собранны и озабочены насущными делами. У таких людей много страхов, например, они боятся мнения других людей и очень зависят от него. Девы опасаются стать объектом сплетен и разговоров, насмешек и подшучиваний. Они плохие руководители, не могут выполнять много дел одновременно, довольно медлительны и непунктуальны. У мужчин-дев часто развивается венустрафобия (боязнь красивых женщин).