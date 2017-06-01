Страхи знаков Зодиака

Каждому знаку зодиака соответствуют определенные цвета, запахи, символы и даже страхи. Как нам разобраться, кто есть кто, и чего ожидать от людей? Вот ответ…
За свою жизнь мы сталкиваемся с огромным количеством людей, которые безгранично верят в судьбоносность своего знака зодиака и пытаются разглядеть в себе те черты характера, которые предписывает им гороскоп. И, действительно, каждый из нас может найти в описании себя, разглядеть определенные черты своего характера, манеру поведения и даже привычки. Каждому знаку зодиака соответствуют также определенные цвета, запахи, символы и даже страхи. Как нам разобраться, кто есть кто, и чего ожидать от людей, родившихся под тем или иным созвездием? Давайте вместе попытаемся в этом разобраться.
Овен (21.03 – 20.04)
Овен – инициативный, смелый и решительный. Все поступки, которые он совершает, настолько бесстрашны, что граничат с безрассудством. Овен долго не поддается усталости и всегда доводит дело до конца, подбадривая себя уверениями, что ему все по плечу. Овны очень великодушны и искренни, они сильны как душой, так и телом. Тем не менее, овнам свойственна боязнь замкнутых пространств – клаустрофобия: они лучше поднимутся по лестнице на вершину небоскреба, чем воспользуются лифтом. Овны очень коммуникабельны, поэтому их часто преследует страх остаться в одиночестве – исолофобия. Овны самоуверенны, упрямы, считают свое мнение единственно правильным из всех, и поэтому их охватывает праведный гнев, когда истинность суждений ставится под сомнение. Овны предпочитают свободу и независимость, поэтому стараются избегать серьезных отношений с противоположным полом, а многих перспектива романтических свиданий даже пугает.
Телец (21.04 – 20.05)
Телец – спокойный, приветливый и дружелюбный знак зодиака, однако полностью он раскрывается далеко не каждому. Близко узнать тельца могут только их близкие родственники и друзья, только им он полностью раскрывает свои взгляды и чувства. Тельца нельзя назвать чересчур общительным – он, скорее, скуп на эмоции. Главное в жизни тельца – дом и семейный очаг, он предпочитает уют, комфорт, спокойствие и старается избегать скандалов и ссор. Тельцы в большинстве своем не верят в мистику, поэтому их не напугаешь жуткими рассказами о вампирах, оборотнях и призраках. Однако если они столкнутся один на один с чем-либо загадочным и не поддающимся научному объяснению, то могут испугаться, и постараются сделать все, чтобы как можно скорее забыть об этом событии.
Вообще, тельцы – один из немногих знаков зодиака, редко страдающий фобиями. Это объясняется тем, что они не зацикливаются на мелочах и могут махнуть рукой на свои страхи. При этом телец – совершенно не экстремальный знак зодиака, он никогда не рискнет прыгнуть с парашютом или заняться альпинизмом. Для тельцов существенную роль в их жизни играют деньги, поэтому они страшно боятся остаться с пустым кошельком.
Близнецы (21.05 – 21.06)
Близнецы – сложный и противоречивый знак, самый непостоянный и переменчивый из всех знаков зодиака. Настроение близнецов изменчиво, как погода: их бросает от смеха к плачу, от любви к ненависти, от радости к грусти. Близнецы как никто другой способны облекать свои мысли в убедительную форму, благодаря чему избавляют себя от многих переживаний и страхов. Они тщательно анализируют все явления и события, докапываются до сути, и во всем находят рациональное зерно. Однако близнецы не могут перебороть в себе страх темноты, глубины и замкнутых пространств. Люди, родившиеся под знаком близнецов, терпеть не могут рутину и серость, однообразие их пугает и утомляет. Близнецы очень выносливы физически, но их нервная система крайне лабильна, эмоциональный фон неустойчив, а порог болевой чувствительности снижен, поэтому они плохо переносят любую, даже незначительную боль.
Рак (22.06 – 22.07)
Раки невероятно застенчивы, впечатлительны и уязвимы, часто замыкаются в себе. Такой склад характера способствуют развитию еще с детских лет различных фобий. Причем редко у какого знака встретишь такое разнообразие страхов: клаустрофобия, венустрафобия – боязнь красивых женщин, андрофобия – боязнь мужчин, а также более приземленные страхи темноты, глубины, выступлений на публике и наказания.
Раки обидчивы, и невероятно боятся стать объектом насмешек; этот страх может перейти в патологию, и тогда у человека разовьется катагелофобия. Как эмоционально неустойчивый знак, рак панически боится больших скоростей – тахофобия – и полетов на большой высоте – авиафобия. Что касается отношений, здесь рак невероятно стабилен, и может сохранить привязанность к одному человеку до глубокой старости.
Лев (23.07 – 23.08)
Уже по одному только названию понятно, что лев – знак благородный, энергичный и невероятно смелый. Казалось бы, напугать льва нереально, но как раз его основные достоинства и есть источник его страхов. Если Вы ставите под сомнение достоинства льва, это невероятно задевает его гордость. Лев панически боится оплошать и уронить свое достоинство. У львов часто проявляется навязчивый страх быть осмеянным, неоцененным и непонятым. Лев всегда рассчитывает только на восхищение и высокие оценки окружающих. Они тщеславны, не представляют жизнь без хвалебных речей и лести в свой адрес. Львы, несмотря на отвагу и бесстрашие, жутко боятся боли и вообще любых медицинских манипуляции, врачей, в частности, стоматологов. На большой высоте могут испытывать легкое головокружение, а замкнутых пространств опасаются, так как им кажется, что стены вокруг них начинают сжиматься. Львы отличаются настойчивостью, и всегда достигают намеченной цели.
Дева (24.08 – 23.09)
Девы очень скромные и утонченные люди. Они не любят шумных компаний, предпочитая им узкий круг друзей. Девы не склонны к мечтаниям и пространным рассуждениям, их отличает трезвый рациональный ум. Они не умеют расслабляться, почти всегда собранны и озабочены насущными делами. У таких людей много страхов, например, они боятся мнения других людей и очень зависят от него. Девы опасаются стать объектом сплетен и разговоров, насмешек и подшучиваний. Они плохие руководители, не могут выполнять много дел одновременно, довольно медлительны и непунктуальны. У мужчин-дев часто развивается венустрафобия (боязнь красивых женщин).
Девы вообще не верят в любовь, считая ее сказкой для дурачков, поэтому для обоих полов характерна гамофобия – боязнь женитьбы и замужества. Почти все представители этого знака зодиака переполняются ужасом и отвращением при виде пауков ( арахнофобия), тараканов ( блаттофобия) и других малоприятных насекомых. У дев может быть столько страхов, что они даже начинают страдать фобофобией – боязнью заново испытать пережитый испуг.
Весы (24.09– 23.09)
Люди, рожденные под знаком весов, всегда и во всем ищут золотую середину. Их отличает гармония души и тела, они легко идут на компромисс, но часто не могут добиться равновесия в собственных чувствах и эмоциях. Смена настроения – их привычное состояние, они то впадают в глубокую депрессию, то радуют окружающих звонким смехом и счастливым видом. Весы очень обаятельны, уступчивы, почти всегда считаются с мнением других людей. Весы панически боятся насекомых и пресмыкающихся, особенно лягушек и змей; они плохо терпят боль и обращаются к врачам лишь в случае крайней необходимости. Весы не переносят одиночества, их часто мучает страх остаться без спутника жизни, и они стараются как можно скорее вступить в брак и создать семью. Для этого знака зодиака очень характерен страх смерти.
Скорпион (24.10 – 23.11)
Скорпионы успешно совмещают в себе энергию и целеустремленность, достоинство и выносливость, талант и силу воли. У них хорошая интуиция, часто скорпионы предугадывают слова и изменение настроения окружающих. Они довольно злопамятны, могут годами копить негатив, а потом неожиданно отомстить обидчику. Скорпионы отводят главное место в своей жизни семье, очень привязаны к своим родным.
Скорпион – редкий знак, который почти никогда ничего не боится, как и подобает королю с острым жалом. Зато те немногочисленные фобии, которые все же могут атаковать скорпионов, весьма оригинальны: боязнь углов, альбиносов и азартных игр. Скорпионы – личности скрытные, они страшно боятся, что их тайны могут быть обнародованы.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцы уверенно идут по жизни, они необычайно напористы и целеустремленны. Эти люди коммуникабельны, дружелюбны, их нельзя упрекнуть в трусости. Стрельцы обожают экстрим и всегда кидаются грудью на амбразуру. Риск для них – жизненная необходимость. Стрельцы умеют располагать к себе окружающих, легко становятся душой компании. В борьбу вступают с открытым забралом, прямо смотрят в лицо врага и полагаются только на собственные силы. Единственный их недостаток – расточительность: они совершенно неэкономны и часто тратят деньги на пустяки. Стрельцы веселы, беззаботны, обладают великолепным чувством юмора. Они прямодушные, всегда говорят то, что думают, поэтому терпеть не могут, когда их упрекают в лживости. Стрельцы верят в мистику и боятся нечистой силы. Очень свободолюбивый знак, поэтому среди стрельцов часто встречаются клаустрофобы.
Козерог (22.12 – 19.01)
Козероги – счастливый знак, который с рождения запрограммирован на успех и в течение всей жизни идет к нему. Козероги невероятно трудолюбивы, живут, если работают, а если работают – то живут. Внешне козероги немного хмурые, апатичные и несобранные, но внутри у них стальной стержень. Козероги любят одиночество и даже наслаждаются им. Среди них часто встречаются закомплексованные личности с множеством страхов. У козерогов разум преобладает над чувствами, они очень осторожны и крепко стоят на земле.
Они не позволяют себе проявление таких чувств, как ревность, лень, импульсивность и безалаберность, считая их слабостью и препятствием на пути к достижению цели. Козероги склонны к проявлению таких фобий, как агорафобия – боязнь большого скопления людей – и авиафобия.
Водолей (20.01 – 18.02)
Под знаком водолеев родилось самое большое число гениальных людей – художников, писателей, музыкантов и скульпторов – и это указывает на то, что этот знак – самый талантливый. Водолеи очень любознательны, у них прекрасно развита интуиция и воображение. Они уравновешенны, необидчивы и довольно спокойны. Они общительны, стремятся окружить себя большим количеством людей, но при этом периодически замыкаются в себе и просят, чтобы их оставили в покое. Да, водолеи непостоянны, но это вполне соответствует такому творческому знаку зодиака. Зато в супружеской жизни они верные, любящие и заботливые. Из страхов обнаруживают у себя страх одиночество и боязнь боли.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Самый мечтательный из всех знаков. Рыбы очень чувствительные, ранимые, мягкие и настолько загадочные, что можно общаться с ними всю жизнь, но так и не понять до конца всю их сущность. Они уравновешенны, но в то же время их часто охватывает гнев. Рыбы любят одиночество, они очень романтичные и нерешительные создания. Этот знак зодиака наделен невероятной артистичностью и интуицией. Их друг – случай, они часто ловят удачу за хвост именно по счастливой случайности.
Рыбы верят по все таинственное и мистическое, поэтому всю жизнь могут бояться нечистой силы — ведьм, привидений, духов, а также инопланетян. В силу их ранимого характера, их часто преследует страх наказаний, и если ребенка-рыбу в детстве жестоко наказать, это в будущем перерастает в патологический страх – мастигофобию.
Источник – watzen.ru