Стихии Знаков Зодиака: любовная совместимость

Это будет полезным для тех, кого интересует более подробная информация — ведь в чувствах важен каждый нюанс.

Многие люди предпочитают узнавать любовную совместимость до начала отношений, чтобы сэкономить свое драгоценное время. Конечно, не исключены ситуации, когда идеальные пары распадались, однако это уже человеческий фактор, ведь далеко не всем Вселенная подарила способность бережно хранить подарки Судьбы. Также есть люди, которые создают крепкие и счастливые браки, невзирая на отсутствие совместимости по гороскопу.

Совместимость Воздушных Знаков

Воздух — это Водолей, Близнецы, Весы. Этим Знакам Зодиака свойственна некоторая ветреность. Это не значит, что они постоянно будут изменять. Просто люди, рожденные под покровительством Воздуха, знают, что такое свобода, и ценят ее превыше всего. Свобода не накладывает запрет на брак. Эта раскованность носит скорее эмоциональный характер. Когда вы сдерживаете представителей воздушной стихии, они начинают действовать наперекор.

Не надо с ними соглашаться во всем и идти на поводу — достаточно просто понять их. Астрологи говорят, что наилучшей совместимостью с воздухом обладает Огонь. Однако влюбленным, которые представляют собой союз этих стихий, необходимо быть предельно аккуратными: соединение огня и воздуха может быть взрывоопасным. Эта любовь будет страстной, но требующей большого контроля, если вы хотите пожениться и создать крепкую семью. Большая страсть требует осмотрительности.

Воздух и Земля — это идеальное сочетание для создания семьи. Эмоциональная составляющая в таких отношениях будет пониженной, поэтому на ранних этапах возможны расставания. Однако если влюбленные благополучно преодолеют возможные проблемы, то создадут по-настоящему счастливый союз.

Воздух и Вода тоже могут встретить на своем пути немало трудностей, но такой брак будет заставлять Воздух «тонуть», добавив ему осмотрительности и рассудительности.

Воздух с Воздухом хорошо будут дружить, но семья вряд ли получится крепкая. Легкомыслие в семейной жизни до добра не доводит, так что кому-то из влюбленных придется изменить свои принципы и характер ради такой любви.

Совместимость Водных Знаков

Скорпионы, Раки и Рыбы с самого начала своей взрослой жизни ищут место для душевного и телесного покоя. «Водные» люди желают обрести твердую почву под ногами, но самостоятельно им к этому не прийти. Именно поэтому они с ранних лет задумываются о женитьбе и семье. Их методы проверки на пригодность человека к любви и длительным отношениям могут быть непростыми и даже жестокими. Они невероятно требовательны, но не к себе, а к другим.

С Землей Воде проще всего, потому что вода просачивается в почву и становится с ней единым целым. Водные Знаки всегда уважают и даже восхищаются Земными, их стойкостью, мудростью, терпением, умом и красотой души. Это идеальный союз как для одних, так и для других, но и тут не обходится без оговорок. Они состоят в том, что Водные Знаки, когда ощущают некую твердь под ногами, начинают расслабляться и меняться. Это пугает тех, кто принадлежит Земной стихии. Для Воды же все безоблачно и прекрасно.

Вода и Вода — это гремучая смесь. Вы можете себе представить, как два Скорпиона будут жить вместе? Эти люди просто не созданы друг для друга, но не все так плохо. Иногда такие семьи, наоборот, становятся нерушимыми, успешными и удачливыми, но для этого потребуется колоссальный труд обеих сторон.

Вода и Воздух сочетаются плохо, но со временем связь усиливается. Именно поэтому страсть, вспыхнувшая между двумя такими людьми, будет сохраняться десятилетиями.

А вот Огонь тушится Водой. В случае такой любви или брака лучше давать Львам, Стрельцам или Овнам больше свободы.

Совместимость Огненных Знаков

Довольно странно, но Стрельцы, Львы и Овны хорошо сочетаются со всеми другими людьми при некоторых условиях. Огонь — это эмоции и чувственность. В любви данные качества можно считать главными.

Воздушные Знаки являются счастливыми талисманами для Огненных людей. Главное — показать им их важность для вас. Им необходимо чувствовать, что в них нуждаются. Если Огненные Знаки смогут это сделать, то по жизни им будет очень везти, причем не только в любви, но и в карьере.

С Водой Огню лучше не встречаться, если вы не умеете высказывать свои пожелания и вести переговоры. Огню лучше не пытаться победить силу Воды. Будьте сдержанными и выстраивайте свою стратегию аккуратно.

Огонь+Огонь — это нечто. Такие союзы почти никогда не живут долго, если в отношениях нет никакого контроля. Это как пытаться управлять автомобилем, летящем вниз с Эвереста.

Огненно-Земляной союз — именно то, что может подарить двум людям счастье. Если вы будете учиться друг у друга чему-то важному, то никогда не расстанетесь. Не игнорируйте то, что говорит Земной Знак, тогда даже некоторые выходки вам будут прощаться.

Совместимость Земных Знаков

Земля — это твердость духа. Это мудрость и невероятная выдержка. Это скромность, логика, доброта, а также принципиальность, граничащая с жестокостью. Эти люди не любят, когда их обманывают или командуют ими без их позволения. Они умеют признавать ошибки, но ненавидят беспричинные упреки.

Земля должна контролировать все и быть уверенной в завтрашнем дне. Это желание удовлетворяется в союзе с Водой. Однако когда дело доходит до женитьбы, то Земные Знаки останавливаются — ведь их половинка была сначала покладистой, а потом вдруг стала другой.

С Воздухом Девы, Козероги и Тельцы имеют шансы ровно 50 на 50. Земным Знакам ветреность Воздушных часто кажется глупостью и отсутствием принципов. Этого они не терпят. Немного контроля тут не помешает.

Земные+Земные — вот истинная сила. Единственное, что будет в этом случае страдать — денежное благополучие. Такие пары копят, копят и копят, но не могут правильно вкладывать деньги, потому что постоянно боятся чего-то. Впрочем, это не такой уж и сильный минус.

Последние, о ком пойдет речь — это Огненный легион. С ними Девам, Тельцам и Козерогам может быть невероятно сложно взаимодействовать. Тут, к сожалению, все будет зависеть не от Земных Знаков. Если Львы, Стрельцы и Овны смогут подавить в себе эгоизм и разглядеть достоинства Земных Знаков, то этот союз подарит обоим счастье.

Пусть удача в любви сопутствует вам вне зависимости от того, под покровительством какой стихии вы родились. Любовь рождается из умения идти навстречу. Звезды и астрология помогут вам сохранить свое личное время, если вы не готовы идти на уступки. Если же вы полны желания найти свою истинную любовь, позвольте ей штурмовать преграды, падать вниз и взлетать вверх. Испытания укрепляют семью, так что не бойтесь их.

По материалам — dailyhoro.ru