Сталин тайно дожил свои дни в Тибете?

Не так давно оказались рассекреченными свидетельства врачей, которые якобы ухаживали за Сталиным в последние годы его жизни (источник esoreiter.ru).

Почему якобы? Дело в том, что, когда патологоанатомы подробно описывали тело генералиссимуса, они почему-то ни слова не обронили ни о его поврежденном локтевом суставе, ни о двух сросшихся пальцах на ноге, ни о многих других деталях, которые столь авторитетные медики просто не могли проигнорировать.

Это натолкнуло многочисленных конспирологов на мысли о том, что вскрываемый труп принадлежал не Иосифу Виссарионовичу, а его двойнику. Сторонники данной теории заговора давно считают, что 9 марта 1953 года ничего не подозревавшие сподвижники бывшего лидера Советского государства похоронили совсем другого человека.

Некоторые историки и прежде предполагали, что вождь народов мог в пожилом возрасте разработать план ухода с мировой политической арены. Главный коммунист страны, мол, понимал, что «верные соратники» уничтожат его, когда он ослабнет морально и физически. Как бывший семинарист, Сталин знал, что согласно одному древнему манускрипту Иисус Христос не погиб на кресте, а был спасен своими последователями и тайно отправлен в Индию, где впоследствии умер от старости.

Не исключено, что Иосиф Виссарионович пожелал повторить этот трюк и в 1950 году дал Лаврентию Берии задание отправить в Мадрас Бориса Арапетова — двойника вождя. Поселившийся в предгорье Гималаев дублер вскоре был устранен, а его место занял Сталин, который затем спокойно дожил в Тибете свои дни.

Разумеется, существует великое множество других, не менее удивительных, версий кончины одного из величайших личностей новейшей истории.

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