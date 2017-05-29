США скрывают ядерную катастрофу

В США 9 мая сего года произошла катастрофа на ядерном комплексе PUREX Хэнфордского центра, которую можно сравнить с Кыштымской аварией на советском химкомбинате «Маяк», происшедшей в сентябре 1957 года (сообщает esoreiter.ru).

Напомним, что на советском предприятии произошел тогда взрыв равный 70 тонн в тротиловом эквиваленте. Из-за этого бетонное перекрытие, где хранились радиоактивные отходы, буквально разнесло и в атмосферу вырвалось 20 миллионов кюри отравляющих веществ, которые поднялись на высоту двух километров и заразили потом более двухсот населенных пунктов Челябинской, Тюменской и Свердловской областей. При этом от мирного населения все это было скрыто.