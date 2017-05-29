США скрывают ядерную катастрофу

В США 9 мая сего года произошла катастрофа на ядерном комплексе PUREX Хэнфордского центра, которую можно сравнить с Кыштымской аварией на советском химкомбинате «Маяк», происшедшей в сентябре 1957 года (сообщает esoreiter.ru).
Напомним, что на советском предприятии произошел тогда взрыв равный 70 тонн в тротиловом эквиваленте. Из-за этого бетонное перекрытие, где хранились радиоактивные отходы, буквально разнесло и в атмосферу вырвалось 20 миллионов кюри отравляющих веществ, которые поднялись на высоту двух километров и заразили потом более двухсот населенных пунктов Челябинской, Тюменской и Свердловской областей. При этом от мирного населения все это было скрыто.
Масштабы Хэнфордской трагедии пока еще неизвестны, поскольку власти США заняли такую же политику, как некогда руководство Советского Союза. Истинная картина замалчивается, а журналисты, судя по всему, ждут указаний свыше, а потому больше трубят о снятии директора ФБР, словно в данной ситуации это самое главное. Причем, что касается мировой экологии, то тут американские папарацци всегда во всеоружии, достаточно вспомнить с каким рвением они писали и кричали в феврале о том, что в районе Новой Земли обнаружены изотопы йода и что виной тому была якобы Россия. А тут такое… и – молчок!
Так что же произошло на ядерном комплексе PUREX?
Причина катастрофы до сих пор неизвестна, поскольку власти США всячески скрывают это. То ли произошел взрыв, то ли просела почва… Известно лишь, что мощные бетонные стены бункеров комплекса PUREX разрушились, в результате чего огромное количество радиоактивных веществ вырвалось наружу. Не случайно над комплексом в радиусе нескольких миль закрыт воздушный коридор, а всем гражданам, проживающим вблизи Центра, рекомендовано практически закупорить свои жилища и не принимать пищу.
Один из американских независимых сайтов, а именно Superstation95, уточняет, что на месте аварии около ста человек попали в ловушку катастрофы и не были эвакуированы (то есть люди погибли), около трех тысяч других сотрудников PUREX собраны в «Восточной зоне 200» — практически для того, чтобы не допустить утечку информации. Независимые порталы США уже сравнивают Хэнфордскую ядерную катастрофу с советской Кыштымской, полагая, что американская трагедия может даже превзойти российскую по своим масштабам и последствиям.
Некоторые исследователи предполагают, что всему причиной стало недоброкачественное охлаждение радиоактивных отходов на комплексе PUREX, в бункеры которых не заглядывали практически полвека. Но удивляет при этом другое: почему последствия этой серьезной аварии американское правительство скрывает не только от своего народа, но и в целом от мировой общественности. Неужели только потому, что боится посеять в обывателях панику?..