Спиритизм и некромантия – как пробудить скрытые силы и стать медиумом?

Если бы каждый желающий мог стать медиумом и запросто проникнуть в мир духов, то на земле воцарился бы хаос. Не случайно мир мертвых прочно отгорожен от мира живых, и только иногда, только избранным позволено приоткрывать завесу неизвестности.

Эти немногочисленные люди наделены мощным даром, который с течением жизни при умелом его применении только развивается. Если времени у вас предостаточно, настоятельно рекомендую к прочтению книгу для медиумов, которая позволит в течении полутора лет обнаружить и развить способности медиума, если таковые имеются. Но большинство смертных, как ни печально, в лучшем случае могут стать лишь гениальными авантюристами (вспомните Калиостро) и мистификаторами. Им никогда не подняться до высот настоящих медиумов.

Но и этим избранным нужно знать основные правила, которые необходимо соблюдать для успешного проведения любого магического обряда. Все эти церемонии направлены, прежде всего, на концентрирование воли и на возбуждение воображения.

Самое главное, что вы должны запомнить — различные цели достигаются разными средствами. Если вы задумали недоброе дело, то обращаться вы будете к обрядам черной магии, если же вы хотите людям добра, стремитесь к свету, то и пользоваться при этом вы будете белой магией. Выбор целиком и полностью зависит от вас, этическую сторону вопроса мы не затрагиваем, однако помните о том, что нет ничего хуже чем обряд, выполненный дилетантом. А что еще хуже, так это незавершенный спиритический сеанс, последствия вызова духа будут ужасными.

Кроме того, вы ответственны и за последствия своих действий, не забывайте об этом! Если благодаря вашей черной магии на свет вырвется злой дух, а у вас не хватит сил или умения вернуть его обратно в мир духов, то вы тем самым навлечете на других участников действа или на себя самих беду. Не отмахивайтесь от нашего предостережения.

Подготовка ритуальных инструментов. При изготовлении магических инструментов для вызывания духов необходимо соблюдение главного правила — все предметы должны быть сделаны или добыты самостоятельно. Для вызывания духов вам понадобятся специальные благовония и курения. Попробуйте приготовить, например, такой ладан: 3 ложки полыни, 2 ложки церковного ладана, 2 ложки смолы, 0,5 ложки оливкового масла, 0,5 ложки вина и несколько капель вашей крови.

Подготовка тела. В черной магии этому уделяется особое внимание. Перед совершением магических действий необходимо соблюдать пост в течение 15 дней, во время которого разрешается питаться один раз в день только после захода солнца черным хлебом. Хлеб ни в коем случае не должен быть приправлен солью. Одежда участников обряда должна быть только черной, но лучше всего, если вы будете обнажены. На всех должна быть пентаграмма защиты.

Мы приведем только один пример того, как в черной магии вызывают духов, потому как считаем, что этого более чем достаточно, а если вы захотите расширить свой кругозор на предмет вызывания злых духов, то обратитесь к другим источникам.

Вызывать духа надо в ночь протекающую с Понедельника во Вторник, или же в ночь с Пятницы на Субботу. Место проведения обряда тоже не должно быть случайным. Лучше всего для этого подходят уединенные места, где никто не мог бы помешать ритуалу, так как прерывание его грозит непредвиденными событиями. Это может быть, к примеру, кладбище, места битв, на которых еще находятся тела не погребенных людей, в доме с покойником, который погиб или умер не своей смертью. На выбранном месте воздвигают алтарь.

Сначала рисуют магический круг. В круг вписывают треугольник, а в него по углам — еще три круга. В верхний угол треугольника ставят треножник, на котором воскуривают специальные шарики, скатанные из трав и крови разных животных. В самом центре треугольника из шкуры жертвенного животного, прикрепив ее гвоздями, вынутыми из гроба казненного, образуют еще один круг. Гвозди нужно вбивать соответственно сторонам света. У каждого гвоздя разместите голову кошки, рога козла, летучую мышь и череп человека, предварительно окропив их кровью жертвы.

Если все готово, то можно приступать к заклинаниям. Зажгите курения, встаньте в центр круга и произнесите, например, такое: “Дизес миес Йесхет боэнедоесф Доувема енитемаус”. Не пугайтесь непонятных слов, главное, чтобы они были понятны духу. Произнося заклинание, вкладывайте в него все силы, старайтесь при каждом повторении усиливать голос.

Явившись на ваш зов, дух проявит себя стуком, шумом, возможно, порывами ветра. Говорите с ним почтительно и после окончания сеанса поблагодарите его и попросите не причинять вам вреда.

Если дух отказывается уходить, произнесите заклинание, которое прогонит духа. Курите благовония, неприятные ему. Когда дух уйдет, не выходите сразу из круга. Скажите спасибо высшим силам и только после этого можете покинуть круг. Если же вам не по душе черная магия, если вы чувствуете в себе желание и потребность приносить пользу людям, и если у вас есть к этому способности, то у вас есть все шансы стать белым магом.

Арсенал белого мага во многом схож с арсеналом ведьм и колдунов, разница только в целях. И, конечно же, в белой магии широко применяются крест, икона, молитвы. К духам белые маги тоже обращаются, однако делают это не для того, чтобы захватить власть над людьми, а затем, чтобы получить ответ на важный вопрос.

Вызывать духов довольно сложно, если вы решите заняться этим самостоятельно, то у вас, скорее всего, без опытного наставника ничего не выйдет. Лучше всего попробовать сделать это в группе, например, во время спиритического сеанса, (его мы уже описывали выше). Так вы, но крайней мере, выясните, сможете ли вы когда-нибудь стать медиумом или вам лучше отказаться от этой затеи.

Ну и конечно, к задачам белой магии относится изгнание злых духов. Прогонять нечистую силу нужно с помощью молитвенных заговоров. Если вы уже готовы попробовать себя в в этом трудном деле, то, может быть, вам пригодится следующий заговор: “Именем Господа нашего Иисуса Христа, создателя мира сего, владыки всех тварей небесных и земных, кои с трепетом ему поклоняются, заклинаю тебя, враг рода человеческого — убойся, проклятый, изыди, отойди от создания сего”.

Обряды в белой магии не настолько сложны, как в черной, вам не нужно доставать череп человека или что-то подобное. Главное здесь — это полностью верить в Господа, в свои силы, в непременный успех этого доброго дела, а также в его необходимость.