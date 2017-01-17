«Спаржевая» гадалка сделала предсказания на 2017 год

Известная английская гадалка, использующая для прогнозирования будущего стебли обычной спаржи, предсказала Соединенному Королевству процветающую экономику в этом году.

А вот многие другие страны западного мира, по мнению женщины, ждут несчастья и сложные времена. Джемайма Пакинтон делает столь громкие предсказания ежегодно, и они практически всегда сбываются. Так, на 2016 год она предсказывала сильные трения между Америкой и Россией – так оно и было.

Пакинтон стала знаменита в Великобритании после того, как разработала и продемонстрировала уникальный способ гадания. Англичанка берет в руки пучки спаржи и подбрасывает их в воздух, после чего рассматривает в хаотичном расположении разбросанных стеблей различные образы и знаки. Себя создательница столь неортодоксального способа ворожбы называет первым «аспарамантиком», а многие соотечественники в шутку величают Джемайму «мистическим овощем». Гадалка с радостью помогает своим землякам и иногда принимает до пятидесяти человек в день, чтобы предсказать людям их судьбу и уберечь от несчастий.

Как и стоило ожидать, необычная «спаржевая» ворожея является почетным гостем на всех британских фестивалях спаржи, где ее неизменно просят сделать несколько прогнозов. Клиенты женщины, обращающиеся к Пакинтон за советами, единодушно утверждают, что Джемайма почти всегда делает очень точные прогнозы, ошибаясь исключительно редко и по мелочам. Многие из тех, кто поначалу смеются над пенсионеркой, вскоре самолично убеждаются в ее магических силах.

Гадалка рассказывает, что переняла свои удивительные навыки у пожилой тети. Тетка Пакинтон, правда, использовала для этих целей листы из чайной заварки, а вот Джемайма однажды в возрасте восьми лет просыпала в кухне спаржу и неожиданно заметила на полу удивительные образы, говорившие ей о будущем. Именно тогда англичанка поняла, что ее призванием является предсказание будущего по стеблям этого растения.

Гадалка пророчит Евросоюзу развал

Во время своего недавнего сеанса «масштабного» гадания ворожея сделала несколько интересных прогнозов относительного будущего мира в этом году. Как выяснилось, стебли спаржи разложились на этот раз таким образом, что в ближайшие двенадцать месяцев Соединенное Королевство ждет выход из состава Европейского Союза, как бы этому ни мешали злопыхатели и недальновидные политики ЕС. Кроме того, вслед за Великобританией из Евросоюза выйдут и некоторые другие страны, что станет началом развала ЕС.

По словам Пакинтон, ее страну после это ждут значительный экономический подъем и важные положительные реформы. Тем не менее, самой королевской семье в этом году предстоит столкнуться со сложными временами и, возможно, даже разводом, что станет неслыханным событием для монархической семьи. При этом британская оппозиция станет мягче по отношению к правительству и попытается совместными усилиями с ним добиться еще больших успехов на политической арене.

Пенсионерка предсказывает, что в государствах Евросоюза сменятся многие правители, и тогда политическая атмосфера ЕС претерпит много значительных изменений.

Что касается Соединенных Штатов Америки, то им Джемайма предсказывает тяжелые времена, когда страна станет изгоем в мире. По словам женщины, президентство Дональда Трампа приведет к тому, что США потеряют свои лидирующие позиции, уступив их России.