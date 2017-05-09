Создание рабства нового типа

Спокойная, мирная и счастливая жизнь, без соблюдения строго определенных правил невозможна. Безусловно каждый человек отличается от других людей своей индивидуальностью. Взгляды и даже основные моральные предустановки — все это уникально для каждого человека. И принудить каждого человека исполнять установленные правила невозможно. Но что же делать с теми, кто нарушает любые правила по незнанию или намеренно?

Испокон веков к таким людям применялись негативные санкции. Меры не карательного, а скорее воспитательного характера — это удел нашего века. Тысячелетиями преступники подвергались исключительно карательным мерам и не зря. Преступление, совершенное один раз должно в обязательном порядке привести к справедливому наказанию. Примененные меры должны не только быть неприятными, но и по-разному пресекать повторное совершения преступления. С началом нашего века массовая популяризация всеобщего гуманизма привела к настоящему краху справедливого правосудия и неизбежно изменила целые поколения людей. Что стало с нашим миром, если справедливое наказание принято считать преступлением?

Уважай чужое мнение, чужие достоинства и чужие права — таков негласный общий принцип концепции гуманизма. Делить людей на хороших и плохих нельзя — это страшное преступление. Агрессивные люди, совершающие нападения на обычных людей, не преступники, а люди нуждающееся в помощи.

Высказывать собственное мнение в западных странах стало, в прямом смысле слова, опасно. Ярким примером негативных последствий реализации подобной политики может послужить Канада. Уже долгое время агрессивные люди находятся под защитой государства. Сами Канадцы привыкли просто терпеть их выходки и не реагировать. А то как же, за любой неправильный взгляд — существует большая вероятность попасть под суд. Почему правительство Канады дает защиту объективно опасным для общества людям, жертвуя безопасностью нормальных граждан? Люди вынуждены терпеть нападки и многочисленные оскорбления от людей с психическими заболеваниями, наркоманов и алкоголиков. Более того, стоит только применить меры воздействия на таких лиц или просто публично назвать их ненормальными — повестку в суд можно ожидать уже в ближайшее время.