Создание рабства нового типа

Спокойная, мирная и счастливая жизнь, без соблюдения строго определенных правил невозможна. Безусловно каждый человек отличается от других людей своей индивидуальностью. Взгляды и даже основные моральные предустановки — все это уникально для каждого человека. И принудить каждого человека исполнять установленные правила невозможно. Но что же делать с теми, кто нарушает любые правила по незнанию или намеренно?
Испокон веков к таким людям применялись негативные санкции. Меры не карательного, а скорее воспитательного характера — это удел нашего века. Тысячелетиями преступники подвергались исключительно карательным мерам и не зря. Преступление, совершенное один раз должно в обязательном порядке привести к справедливому наказанию. Примененные меры должны не только быть неприятными, но и по-разному пресекать повторное совершения преступления. С началом нашего века массовая популяризация всеобщего гуманизма привела к настоящему краху справедливого правосудия и неизбежно изменила целые поколения людей. Что стало с нашим миром, если справедливое наказание принято считать преступлением?
Уважай чужое мнение, чужие достоинства и чужие права — таков негласный общий принцип концепции гуманизма. Делить людей на хороших и плохих нельзя — это страшное преступление. Агрессивные люди, совершающие нападения на обычных людей, не преступники, а люди нуждающееся в помощи.
Высказывать собственное мнение в западных странах стало, в прямом смысле слова, опасно. Ярким примером негативных последствий реализации подобной политики может послужить Канада. Уже долгое время агрессивные люди находятся под защитой государства. Сами Канадцы привыкли просто терпеть их выходки и не реагировать. А то как же, за любой неправильный взгляд — существует большая вероятность попасть под суд. Почему правительство Канады дает защиту объективно опасным для общества людям, жертвуя безопасностью нормальных граждан? Люди вынуждены терпеть нападки и многочисленные оскорбления от людей с психическими заболеваниями, наркоманов и алкоголиков. Более того, стоит только применить меры воздействия на таких лиц или просто публично назвать их ненормальными — повестку в суд можно ожидать уже в ближайшее время.
Поражает и то, что при обсуждении законопроекта об порицании педофилии и ужесточении наказания за него — неожиданно продемонстрировало наличие противников этого закона в канадском правительстве. Согласно мнению некоторых политиков-педофилия не болезнь и не преступление, а всего лишь особая сексуальная ориентация. По их словам, педофилия аналогична гомосексуализму и педофилов не нужно наказывать, им нужно помогать и защищать их интересы. Это не единственный случай, когда либеральные ценности и политика глобального гуманизма дает сбой.
Гораздо хуже обстоят дела с воспитанием детей. Применять физическую силу для воспитания запрещено. Это оказывает негативное влияние на психику и оставляет сильные душевные травмы. Принуждение к физическому труду в воспитательных целях тоже под запретом.
Западные страны провели глобальный эксперимент отказавшись от традиционных методов воспитания и получили прямо противоположные ожидаемым результаты. Оказалось, что привыкшие к отсутствию наказания дети растут гораздо более раскрепощенными в самом плохом смысле. Они просто не соотносят преступление и наказание. Для таких детей преступление вовсе не преступление, если его никто не заметил. Не поротые дети, выросшие без физических наказаний, рано или поздно попадают под наказания другого рода. Отключение интернета больше чем на день вызывает в детях не чувство вины, а приступ тупой злобы и холодной ненависти. Видеоигры, фильмы и сериалы уже приучили ребенка отстаивать свое мнение. Уверенность в собственной правоте, острое желание отстаивать свои права, и подростковая нестабильность делают свое дело. Издевательства над одноклассниками, избиения товарищей, насмешки над более слабыми людьми — это все последствия такой политики.
Любые наказания не воспитывают таких людей, а лишь сильнее толкают их на более серьезные шаги. Если ребенок интроверт или в школе является изгоем — серьезно повышается вероятность самоубийства, а если ребенок уже имеет сформированный характер — он не остановится ни перед чем. Его воспитали с мыслью о том, что он лучше всех. Такой ребенок скорее всего совершит серьезное преступление. Получается, что либералы снова ошиблись? Но даже это не может являться апогеем абсурдности крайнего гуманизма. Проявление сочувствия к убийцам и маньякам — вот, тот самый камень преткновения, который уничтожает справедливое правосудие.
Какое наказание должен понести человек, получающий удовольствие от убийств других людей? По мнению либеральных политиков и сторонников гуманизма — кровожадное чудовище нужно содержать в комфортабельных тюрьмах. На каждого заключенного должен выделяться уютный домик со всеми удобствами, включая высокоскоростной интернет. На территории тюрьмы должна быть налажена целая инфраструктура из спортзалов, бассейнов, баров, стрелковых тиров и даже помещениями для духовной релаксации. По мнению западных политиков, тюрьма не должна оскорблять достоинство людей. Тюрьма не должна быть клеткой. По всей Европе в разной степени уже создаются подобные тюрьмы. Заключенные в российских тюрьмах и вовсе заявляют, что это курорт, такого же мнения и обычные российские граждане. Тюрьмы, похожие на курортные поселки с созданными комфортными условиями — это не наказание. Это изоляция серийных убийств. Это несправедливость в нормальном ее понимании. Это негласная поддержка опасных заключенных.
Такие перекосы в либерализме и гуманизме не случайны. Давно известно, что вероятнее всего благие намерения ведут исключительно в ад. Гуманизм и либерализм — это сказка для народа. Это такая же утопия, как и порицаемый многими коммунизм. За красивыми словами скрывается не стремление помочь, а холодный расчет. План по созданию послушного общества, поддерживающего систему не под страхом наказания, а по доброй воле. Это создание рабства нового типа — рабства на добровольной основе. Воспитание детей в специальных заведениях без применения наказаний — обычное массовое производство не способных на собственное мнение людей, типичных представителей общества потребления. Реалии современного общества таковы, что преступление уже не ведет к наказанию, а справедливое наказание — часто признается преступлением.
Источник: http://tainy.net/