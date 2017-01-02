Современное понимание личности «Антихриста»

Религия занимает значимую позицию в нашей повседневной жизни. Конечно, можно отрицать религиозные догматы, не верить в существование Абсолюта, которого называют Бог. Однако отрицать влияние религии на формирование современной культуры, мировоззрение и способа мышления, безрассудно и невежественно. Так, для примера, европейская культура пропитана религиозными постулатами. Даже сама идея равенства между мужчиной и женщиной зарождается и развивается непосредственно в крестьянской среде. Христианство значительно повлияло на формирование менталитета народов. К примеру, отец основатель теории эволюции Дарвин был глубоко религиозным человеком и даже более того совмещал свои научные изыскания с деятельностью старосты прихода. И сегодня большинство суеверий, примет, народных обычаев основывается на христианском миропонимании.

Христианству присуща идея конечности бытия. Последователи данного культа считают, что завершение истории человечества было связано с человеком, которого в текстах религиозного характера называют антихристом. Сейчас мы постараемся разобраться, кто этот человек (или существо), какие предпосылки будут перед его пришествием, и как в религиозной среде воспринимается данный персонаж.

Обоснования идеи конечности мира

Уже в ранних политеистических религиях существуют верования о том, что мир будет уничтожен. Зарождение данной идеи, ученые связывают с пониманием человека конечности всего материального. Таким образом человек перенес вредоносное виденье повседневной реальности, с которой столкнулся. Далее из языческих культов, данное убеждение перекочевало в иудаизм.

Христианство становится преемницей иудейской религиозной традиции. Поэтому нет ничего странного в том, что в священных христианских текстах появляется упоминание про конец света. В евангелие четко говорится о том, что конец света будет явным историческим фактом. Когда же апостолы, обратились к Иисусу Христу с вопросом относительно времени пришествия, то получили довольно размытый ответ.

В самой мистической и таинственной книге нового завета апокалипсисе Иоанна Богослова непосредственно указываются признаки, которые будут сопутствовать завершению человеческой истории. Таким образом, в христианских священных текстах, говорится напрямую про апокалипсис, который начнется с приходом человека — антихриста.

«Новый Завет» — источник учения про Антихриста

В текстах нового завета встречается несколько моментов, посвященных Антихристу. Прежде всего, упоминание об этом человеке можно обнаружить в послании апостола Павла и апостола Иоанна Богослова. Также особую роль для понимания церковной традиции в отношении личности Антихриста представляет собой книга под названием Апокалипсис.

Итак, основываясь на данных фактах можно заключить, что в первые века существования христианства понимание личности Антихриста становится довольно размытым.

В своем первом послании апостол Иоанн Богослов пишет, что на данный момент появилось огромное количество антихристов, которые выдают себя за Бога. Однако во всех сохранившихся рукописях слово «антихрист» было написано с маленькой буквы. Совершенно иначе обстоит дело, когда Антихрист упоминается в книге Апокалипсис. Здесь всегда это наименование человека пишется с большой буквы, что дает повод прийти к выводу о существовании некой градации в понимании значения слова антихрист. Антихристом может быть любой человек, который борется с церковью, но не имеет особой силы. Антихрист в понимании Апокалипсиса это реальный человек, обладающий огромной силой и способный на большие чудеса. Именно ему предстоит завершить историю всего человечества.

Предпосылки прихода Антихриста

В Апокалипсисе даны признаки, которые будут предшествовать появлению Антихриста. Одним из главных признаков является полное нравственное разложение и деградация человечества перед приходом антихриста. Далее будут следовать ужаснейшие войны, которая уничтожит более 90 процентов всего населения планеты. В апокалипсисе сказано, что во время последней войны будут использоваться различные технические достижения человечества в частности, будет падать огонь на землю. Некоторые современные исследователи Писания считают, что в этом месте книги говориться про применение ядерного оружия.

После всего этого человечество перейдет, к мнению, что необходимо выбрать единственного руководителя, который станет управлять населением планеты. Сила этого человека, его интеллект будут во много раз превосходить возможности обычного человека. С его приходом к власти религиозные тексты связывают еще одно страшное бедствие, которое постигнет планету. Начнутся природные катастрофы, которые приведут к неурожаям и как следствие к голоду. В руках Антихриста окажутся сосредоточены все доступные продукты питания. Поэтому он захочет, чтобы оставшиеся жители планеты признали его богом. В противном случае всех, отказавшихся ждет голодная смерть. Также будут проводиться различные гонения и притеснения христиан, которые откажутся от поклонения данному человеку. Период правления антихриста составит три с половиной года…

Описание Антихриста

В книгах священного писания ветхого и нового завета нет упоминаний относительно внешнего вида, либо происхождения антихриста. Однако в церковной традиции существуют такие памятники литературы, которые называются апокрифы. Происхождение большинства апокрифов неизвестно современной исторической науке. Возможно, это басни какого-то сумасшедшего, который записал их, и они сохранились до нашего времени. Однако среди апокрифов существуют довольно интересные памятники, которые были написаны образованными людьми и выражают мнения, которые были присущи христианам прошлых веков.

Итак, в древности существовало мнение, что Антихрист должен родиться от проститутки в 14 поколении. В одном из апокрифов даже описывается, что его мать должна быть не старше 14 лет и длительное время уже заниматься проституцией. В другом апокрифе автор выражает убеждение, что данный человек родится в царской семье. Также существует мнение, что его родит дикая волчица. Относительно внешнего вида существуют учение, что этот человек будет очень красивым, его рост будет составлять более 2 метров, голос будет приятным и мелодичным. Его интеллектуальные качества позволят занять руководящую должность в будущем объединенном государстве. Отличительной чертой этого человека от всех остальных будут звериные когти и клыки.

Представление про Антихриста в истории

В истории человечества были различные ситуации, когда последователи христианского культа были уверены в пришествии антихриста и наступлении конца света. В времена царствования императора Нерона было жесточайшее гонение на христиан. Поэтому не странно, что христиане отождествляли Нерона с Антихристом.

Далее различные бедствия приводили христиан к мысли, что настало второе пришествие и конец света. Похожей чести удостоились некоторые исторические личности. Мехмет 2 Гирей захвативший Константинополь в 1454 году воспринимался христианами всего мира, как Антихрист. В свое время император Наполеон также был возведен христианами, в столь “почетный” статус. Как ни странно, но император Петр I также смог удостоится столь высокого звания. Так, Петр I начал проводить церковную реформу, что послужило причиной еще большего раскола между официальной церковью российской империи и так называемыми старообрядцами. Аналогично и Ленин, и Сталин, и Гитлер получали данный “титул”. Во время начала реформации в Европе столь лестный титул был присвоен папе римскому. До сих пор христиане протестантского толка уверены, что антихристом будет именно папа римский.

Таким образом, подведем итог небольшому экскурсу в церковное вероучение. Большинство мнений относительно Антихриста не основывается на главной книге всех христиан, то есть библии. Выходит, что параллельно официальной доктрине церковного вероучения существуют учение, не имеющее обоснования в книгах Священного Писания Ветхого и Нового Заветов. Такой дуализм ведет к тому, что у людей формируются неправильное понимание религиозной концепции относительно данного явления.

Помимо официальной доктрины существует полулегальное представление о личности Антихриста. Данная доктрина не имеет ничего общего с официальный вероучением и представляет ценность как исторический памятник попытки осмысления данного вопроса.