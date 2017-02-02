Совместимость по восточному гороскопу: узнайте, что ждет вашу пару

Наш гороскоп на совместимость поможет тебе узнать о своих отношениях чуть больше, а также понять, как строить любовь со своим мужчиной. Найди свою идеальную пару по знакам Восточной астрологии. Но помни: если у вас искренняя любовь, ничто не может это изменить!

Астрологи Востока используют лунный календарь и уделяют больше внимания году рождения человека — это накладывает свой отпечаток на выявление черт характера и особенностей совместимости знаков. В восточном гороскопе приняты символы-животные, а полный цикл составляет 12 лет.

1948, 1960, 1972, 1984, 1996

Крыса — очаровательность и некоторая нервозность. Родившиеся в год Крысы плохо себя контролируют, суетливы, любят посплетничать, амбициозны, склонны копить деньги и тратить их на тех, кого любят. Начало их жизни складывается удачно, но с возрастом они теряют многое из того, что имели, однако жизнь завершают благополучно.

Для этих людей рекомендуется брак с Драконом, Обезьяной или Быком. Хуже с Лошадью.

БЫК

1949, 1961, 1973, 1985, 1997

Бык — вспыльчивость и упрямство. Терпеливый и неразговорчивый. Родившиеся под знаком Быка внушают доверие, что позволяет им добиваться успеха. Часто они фанатичны и чудаковаты, но вместе с тем настойчивы и упорны в достижении своей цели.

Лучшая совместимость со Змеей, Петухом, Крысой, Быком, Драконом, Кроликом, Обезьяной или Свиньей. Плохой вариант — Лошадь и Собака. А самый неудачный брак — с Овцой.

ТИГР

1950, 1962, 1974, 1986, 1998

Тигр — эмоциональность и глубокий ум. Люди этого года вступают в конфликт со старшими по возрасту и положению, но доброжелательны к тем, кто им дорог. Порой они откладывают принятие важных решений до момента, когда уже поздно что-либо предпринять.

Оптимальный вариант брака возможен с Лошадью, Собакой, Крысой, Быком, Кроликом, Тигром, Овцой, Петухом или Свиньей. Неблагоприятно создавать семью со Змеей и Драконом.

КРОЛИК

1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Кролик (Кот) отличается консерватизмом и хорошим вкусом. Большинству представителей этого знака по жизни сопутствует удача. Они пользуются доверием, легко входят в контакт, тактичны и добиваются успеха и признания в делах.

Отличный брак может сложиться с рожденными под знаком Овцы, Собаки и Свиньи. Неблагоприятен союз с Петухом, Крысой и Тигром.

ДРАКОН

1952, 1964, 1976, 1988, 2000

Драконы энергичны, но несколько прямолинейны, упрямы и вспыльчивы, но работоспособны, смелы и честны. Часто добиваются успеха в делах благодаря нужным связям и умению сотрудничать с другими людьми. И хотя Дракон умеет находить компромиссы, он не прощает предательства и измены. Может моментально разорвать все связи, даже в ущерб себе.

Удачен брак, если спутник жизни родился в годы Крысы, Змеи, Обезьяны, Петуха. А вот от знака Собаки следует держаться подальше.

ЗМЕЯ

1953, 1965, 1977, 1989, 2001

Змея — изысканность и хитрость. Родившиеся под этим знаком симпатичны и чувствительны, но у этих людей обычно возникают проблемы, поскольку они порой ищут утехи за пределами семьи. Если им удается подавить в себе подобные наклонности, то их семейная жизнь складывается удачно. Им следует быть наиболее осмотрительными в третьей, заключительной фазе жизни, так как она часто бывает неудачной.

Для Змеи лучше связать свою жизнь с Быком или Петухом, хуже — с Обезьяной, Тигром, Свиньей.

ЛОШАДЬ

1966, 1978, 1990, 2002

Лошадь — терпеливость, талант и независимость. Эти люди жизнерадостны, говорливы, любят искусство, ценят мнение собеседника. Однако всегда могут поступить по‑своему, хоть и одобрят данный им совет, но слишком ценят свободу.

Находят счастье с теми, кто родился в годы Тигра, Собаки, Овцы, а также Дракона, Змеи, Обезьяны, Петуха. Несчастливы в браке с людьми года Крысы.

ОВЦА

1955, 1967, 1979, 1991, 2003

Овца (Коза) обладает обаянием, но не умеет приспосабливаться. Эти люди лучше всего разбираются в искусстве. По характеру они застенчивы и нерешительны, хотя устраиваются в жизни неплохо: живут с комфортом, вкусно едят и модно одеваются. Ценят уют, шикарные вещи, дорогие курорты. Часто становятся художниками, писателями, композиторами.

Счастливы в браке со Свиньей, Кроликом, Лошадью, Тигром, Драконом. Им следует остерегаться представителей знака Крысы, а самая плохая совместимость — с Быком и Собакой.

ОБЕЗЬЯНА

1968, 1980, 1992, 2004

Обезьяна — общительность и оригинальность. Эти люди умны, любознательны, страстны, имеют хорошую память и твердый характер, но болтливы и иногда портят себе этим судьбу. С возрастом их планы воплощаются в реальность все реже.

Им лучше связывать себя семейными узами с людьми, родившимися в годы Дракона или Крысы. Хуже обстоит дело с представителями годов Змеи и Свиньи, совсем плохо — с Тигром.

ПЕТУХ

1957, 1969, 1981, 1993, 2005

Петух — знак экстравагантности и расточительности. Под знаком Петуха часто рождаются мыслители — они предаются размышлениям, не доверяют другим людям, предпочитают все делать самостоятельно, склонны к авантюрам, поэтому их жизнь не всегда складывается удачно.

Совместимость с Быком, Змеей, Драконом, Тигром, Лошадью, Овцой, Обезьяной, Свиньей. Неудачный брак — с Крысой, Петухом, Собакой. Самый плохой вариант — брак с представителями года Кролика.

СОБАКА

1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Собака — преданность и замкнутость. Они честны, умеют хранить чужие тайны, ладят с людьми и пользуются доверием окружающих. Часто добиваются в жизни успеха благодаря коммуникабельности и умению адаптироваться в непривычной среде. Все схватывают налету и быстро обучаются новому.

В брак им лучше вступать с представителями знаков Змеи и Дракона, а также Тигра, Лошади, Овцы, Обезьяны и Свиньи. Неудачный брак — с родившимися в год Петуха.

СВИНЬЯ

1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Свинья (Кабан) — интеллект и вспыльчивость. Казалось бы, Кабан олицетворяет грубую силу, однако родившиеся в этот год обычно вежливы, хотя в достижении цели проявляют упорство и настойчивость, имеют сильную волю. Дружат с немногими, но дружба эта надолго. Вспыльчивы, но добры к тем, кого любят.

Им лучше всего вступать в брак с Кроликом, Овцой, а также Крысой, Быком, Тигром, Драконом, Лошадью, Петухом и Собакой. Не подходят в спутники жизни представители года Обезьяны, Свиньи и Змеи.

Источник: cosmo