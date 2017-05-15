Советы Ванги на удачу, деньги и благополучие

Советы болгарской ясновидящей Ванги — это целый кладезь мудрости и источник знаний, которые помогают привлечь удачу и счастье. Свои рекомендации она давала всем, кто обращался к ней за помощью.
Простые действия и бытовые дела, совершенные осознанно и с иным подходом, помогут сделать жизнь проще, а окружающий мир добрее и благожелательнее.
- Если хотите защитить дом от прихода не званных гостей и темных сил, повесьте над входной дверью крест на крест ветки бузины.
- Если хотите провести новый день удачно, встав утром с кровати, обуйте сначала правую ногу, потом левую. Никогда не ищите второй тапок, если первый уже на ноге. Сначала найдите оба, и только потом надевайте.
- Если хотите привлечь в дом благополучие, деньги и здоровье, в новолуние сделайте перестановку мебели. Перемены к лучшему не заставят себя долго ждать.
- Нельзя оставлять на столе куски недоеденного хлеба — вы оставляете свою силу и здоровье. Также не стоит выбрасывать хлеб, даже испорченный. Лучше отдайте его птицам или животным.
- Если наступила черная полоса в жизни, насыпьте на все подоконники в доме по полосе соли. Она впитает все ваши неудачи. Когда ситуация наладится, сметите соли и выбросьте на улицу.
- Нельзя ругаться во время приготовления пищи, а также думать о плохом. Все негативные эмоции впитаются в еду, и это может привлечь неудачи и болезни.
- Тем, кто хотел привлечь деньги, пророчица Ванга советовала носить в кошельке зеленый кварц или бирюзу.
- Если в комнате, где стоит зеркало, долго кто-то болел, умер или в этой комнате случилась какая-либо неприятность, его нужно протереть святой водой.
- Никогда не оставляйте нож в хлебе — это приведет к бедности.
За всю свою жизнь прорицательница из Болгарии помогла сотням нуждающимся. Но даже после смерти советы и предсказания Ванги помогают избежать неприятностей и познать окружающий мир глубже.
Источник — dailyhoro.ru