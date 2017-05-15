Советы Ванги на удачу, деньги и благополучие

Советы болгарской ясновидящей Ванги — это целый кладезь мудрости и источник знаний, которые помогают привлечь удачу и счастье. Свои рекомендации она давала всем, кто обращался к ней за помощью.

Простые действия и бытовые дела, совершенные осознанно и с иным подходом, помогут сделать жизнь проще, а окружающий мир добрее и благожелательнее.

Если хотите защитить дом от прихода не званных гостей и темных сил, повесьте над входной дверью крест на крест ветки бузины.

от прихода не званных гостей и темных сил, повесьте над входной дверью крест на крест ветки бузины. Если хотите провести новый день удачно , встав утром с кровати, обуйте сначала правую ногу, потом левую. Никогда не ищите второй тапок, если первый уже на ноге. Сначала найдите оба, и только потом надевайте.

, встав утром с кровати, обуйте сначала правую ногу, потом левую. Никогда не ищите второй тапок, если первый уже на ноге. Сначала найдите оба, и только потом надевайте. Если хотите привлечь в дом благополучие , деньги и здоровье, в новолуние сделайте перестановку мебели. Перемены к лучшему не заставят себя долго ждать.

, деньги и здоровье, в новолуние сделайте перестановку мебели. Перемены к лучшему не заставят себя долго ждать. Нельзя оставлять на столе куски недоеденного хлеба — вы оставляете свою силу и здоровье. Также не стоит выбрасывать хлеб, даже испорченный. Лучше отдайте его птицам или животным.

— вы оставляете свою силу и здоровье. Также не стоит выбрасывать хлеб, даже испорченный. Лучше отдайте его птицам или животным. Если наступила черная полоса в жизни , насыпьте на все подоконники в доме по полосе соли. Она впитает все ваши неудачи. Когда ситуация наладится, сметите соли и выбросьте на улицу.

, насыпьте на все подоконники в доме по полосе соли. Она впитает все ваши неудачи. Когда ситуация наладится, сметите соли и выбросьте на улицу. Нельзя ругаться во время приготовления пищи , а также думать о плохом. Все негативные эмоции впитаются в еду, и это может привлечь неудачи и болезни.

, а также думать о плохом. Все негативные эмоции впитаются в еду, и это может привлечь неудачи и болезни. Тем, кто хотел привлечь деньги , пророчица Ванга советовала носить в кошельке зеленый кварц или бирюзу.

, пророчица Ванга советовала носить в кошельке зеленый кварц или бирюзу. Если в комнате, где стоит зеркало, долго кто-то болел , умер или в этой комнате случилась какая-либо неприятность, его нужно протереть святой водой.

, умер или в этой комнате случилась какая-либо неприятность, его нужно протереть святой водой. Никогда не оставляйте нож в хлебе — это приведет к бедности.

За всю свою жизнь прорицательница из Болгарии помогла сотням нуждающимся. Но даже после смерти советы и предсказания Ванги помогают избежать неприятностей и познать окружающий мир глубже.

Источник — dailyhoro.ru