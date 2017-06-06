Солнце – древняя гигантская звезда?

Ученый-астроном Петрус Мартенс предоставил доказательства того, что Солнце в древности было более крупных размеров, нежели в настоящее время, и теряло массу достаточно интенсивно.

Согласно предположениям ученого, приблизительно три миллиарда лет назад, Солнце теряло ежегодно около 0,0000000000075 своей массы, что составляет примерно три процента от его первоначальной массы. На данный момент эта величина ниже на два порядка и не имеет существенного значения для учета изменений яркости светила. Исследователь пришел к таким выводам, когда обратил внимание, что Солнце с течением времени, подобно большинству звезд подобного рода, замедляет собственное вращение. Как считает автор, происходит это вследствие потери массы.

Помимо того, это может означать, что светило было таким же ярким в древности, как и в настоящее время, что дает возможность опровергнуть парадокс молодого слабого Солнца. Парадокс этот связан с тем, что четыре миллиарда лет назад на поверхности нашей планеты и Марса было невозможным наличие жидкой воды ввиду недостатка энергии, которая поступала от молодого светила, которое на 20-30 процентов было тусклее, нежели на данный момент (но только в том случае, если размеры и масса остались неизменными).

Более популярным и альтернативным объяснением парадокса молодого слабого Солнца принято считать наличие на Марсе и Земле в древности плотных атмосфер, за счет парникового эффекта которых обеспечивались необходимые для наличия жидкой воды на поверхностях этих планет условия.

Необходимо отметить, что ранее исследователи предполагали, что в земной атмосфере парниковый эффект мог сформироваться в процессе астероидной бомбардировки. Эти небесные тела, достигая ста километров в диаметре, при падении на поверхность Земли, могли вызывать расплавление больших объемов пород, которые создавали в свою очередь огромные озера лавы. По мере охлаждения эти озера выпускали большие объемы углекислого газа, разогревая таким образом атмосферу.

Источник: tainy.net