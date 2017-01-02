Сокровища знаменитой русской балерины Матильды Кшесинской

Эти ненайденные сокровища баснословной цены так же увлеченно ищут до сих пор, как и Янтарную комнату или библиотеку Ивана Грозного. Речь идет об уникальных драгоценностях знаменитой русской балерины Матильды Кшесинской. Специалисты предварительно оценили наследство Кшесинской в сумму $200 млн. В 1917 году балерина уезжает за границу, а так как убегала из страны она в спешке то с собой увезла только небольшой саквояж с самыми любимыми украшениями. Но они были безделицами, по сравнению с теми драгоценностями, которые ей удалось своевременно спрятать. На новой родине она вела очень скромную жизнь, подрабатывая частными уроками. До сих пор ни одна драгоценность, принадлежащая Матильде Кшесинской, не появилась ни у коллекционеров, ни на мировых аукционах. А это дает надежду, что находка еще впереди.

В настоящее время в Петербурге несколько раз в месяц появляется информация о нахождении очередного клада. Так, недавно, были найдены монеты, относящиеся к времени правления Екатерины II. Монеты находились в дорогом портсигаре, украшенном изумрудами.

В годы революции многие богатые люди покидали страну с надеждой скоро вернуться в родные пенаты, поэтому и прятали все ценности так, чтобы, по возвращении, достать их из укрытия.

Матильда Кшесинская владела огромным состоянием. И хотя она была достаточно близка к первым лицам российского государства, существует легенда о настоящем источнике ее благосостояния. Историки считают, что именно из-за этой хрупкой женщины, Россия проиграла Первую мировую войну. Говорят, что Матильда Кшесинская лоббировала интересы оружейных фирм Франции в российском правительстве и, получала, естественно, огромные комиссионные за это. А французские поставщики (и правительство Франции) оставили Россию без тяжелой артиллерии, что привело к поражению России от оснащенной и готовой к войне Германии. Также, считается, что на совести Кшесинской и закупка некачественной военной техники накануне войны. Как же балерине, хоть и знаменитой, удалось это?

Во все времена балет считался очень дорогим и затратным видом искусства. В дореволюционное время в России было только две балетные группы: в московском Большом театре и в Мариинском в Петербурге. Артистки балета считались не только самыми привлекательными женщинами, но хорошо образованными. Молодая, талантливая, умная балерина Кшесинская сразу обратила на себя внимание императорского семейства. На одном из спектаклей, Матильда была представлена наследнику российской империи – цесаревичу Николаю. Родные наследника трона считали, что это знакомство «растормошит» цесаревича и он более спокойно отнесется к навязанному ему родней браку. Их отношения продлились два года – до самой женитьбы цесаревича. Вскоре после расставания с Николаем, Кшесинская родила сына. Но балерина не осталась без внимания императорской семьи – Матильде покровительствует кузен цесаревича – Сергей Михайлович. Он официально признает отцовство ребенка Матильды.

Балерина не скрывает свое богатство от петербургского бомонда. Как и то, что является самой любимой клиенткой знаменитого ювелира императорского двора – Карла Фаберже. Ее украшениям завидовала вся столица. Цесаревич подарил Матильде роскошное сапфировое ожерелье, а Сергей Михайлович коробку, выполненную из ценного сорта дерева, до верху наполненную желтыми бриллиантами разных размеров. Из этих бриллиантов Фаберже сделал для Кшесинской уникальную брошь, которую балерина часто носила и очень любила. Балерина даже на выступления надевала свои драгоценности, а на гастролях за хранение и своевременную доставку необходимых драгоценностей артистке, отвечал специальный агент ювелирного дома Фаберже. Потрясенные ее талантом, поклонники дарили балерине дома, особняки и, даже, дворцы.

Конечно, Кшесинская задумывалась о том, как сохранить свое богатство. Друзья рассказывали о том, что балерина часто упаковывала, полученные от поклонников многочисленные антикварные вещи.

Но согласно записям, в дневнике балерины, ее самой любимой драгоценностью были не многочисленные украшения из бриллиантов и сапфиров, а выкупленный за огромные деньги у Николая Гумилева древний золотой гребень, привезенный им из археологической экспедиции. Гумилев нашел эту вещь в гробнице на острове в Белом море. В гробнице находился женский скелет 2,5 метрового роста. На ней было всего одно украшение – этот гребень, изумительной красоты и удивительной работы. На гребне изображена девушка, смотрящая на двух плывущих к ней дельфинов. Никто из исследователей не смог сказать к какой цивилизации принадлежала золотая находка.

Матильда Кшесинская утверждала, что приобретение этого гребня стало началом неожиданных мистических перемен в ее жизни. Так, если гребень был на ней, все ее планы всегда сбывались. Анализ золота, из которого сделан гребень, показал большую пластичность гребня. И еще, проба золота гребня оказалась 1000! Как известно, такой пробы не существует на нашей планете!

Есть предположение, что этот гребень появится в 2017 году, т.е. ровно через сто лет после его утраты.

Кроме дома в столице, Кшесинской принадлежала дача, с прилегающим большим парком (сегодня там находится объект, принадлежащий администрации Президента). В связи с этим, поиск сокровищ Кшесинской, возможно, спрятанных на бывшей даче балерины или территории сада, исключен. Предполагается, что все сокровища балерины упрятаны в 20 больших ящиках. Для хранения такого количества драгоценностей требовался тайник достаточно большого размера.

Есть сведения, что о дате переворота Кшесинская узнала на два дня раньше, чем сам император. Балерина сразу пошла к Фаберже, с собранным сундучком самых дорогих украшений, чтобы ювелир помог их сохранить. Остальное ценное имущество балерина также сумела своевременно спрятать. Однако большевикам удалось изъять некоторые уникальные сокровища Матильды Кшесинской: цветы из драгоценных камней, находящиеся в вазах, выполненных их горного хрусталя; елочку из золота, украшенную льдинками из бриллиантов. Помогла большевикам в этом служанка балерины, которая и указала солдатам место нахождения небольших тайников хозяйки. Особняк Кшесинской занял Ульянов (Ленин). Балерина пыталась через суд вернуть себе дом и, хотя она выиграла суд, особняк ей никто не вернул. Пожалуй, Кшесинская не зря так «билась» за особняк. Возможно именно там и находился тайник, либо с ним связана какая-то нераскрытая до сих пор тайна. Последней каплей было то, что она увидела соратницу Ленина – Колонтай, одетую в шубу, которую подарил Матильде ее венценосный поклонник. Кшесинская поняла, что ей нужно срочно покидать Россию. Единственная ценность, оставшаяся у нее на руках – запонки, сделанные Фаберже, ушли на оплату капитану корабля, на котором балерина бежала из революционной страны вместе с сыном.

Перевезти драгоценности балерины через границу пытался брат балерины – Иосиф. Но английский посол отказал ему в этой просьбе. Сергей Михайлович также старался помочь балерине с сокрытием ее сокровищ, из-за этого он поплатился собственной жизнью. У него была возможность своевременно покинуть Россию, но он остался улаживать финансовые и имущественные дела своей возлюбленной. Кшесинская была потрясена, поступившими к ней, известиями о расстреле Сергея Михайловича и смерти императора. Есть сведения, что для спасения Николая Второго, Кшесинская вышла за него замуж (предварительно, в церкви был расторгнут существующий брак императора). Трудно сказать, какие цели преследовало это действие, но в Царском Селе провели религиозный обряд бракосочетания Матильды Кшесинской и Николая II. Возможно, из-за этого, даже само упоминание о Кшесинской в советское время оказалось под строгим запретом.

За столько лет, прошедших со времени всех этих событий, ни одна вещь из коллекций Матильды Кшесинской не «всплыла» хоть где-то. Поэтому с уверенностью можно сказать, что клад балерины до сих пор не найден.

В одном из писем, полученном Кшесинской от Сергея Михайловича, уже после его смерти (письма шли медленно), было написано, что «дела улажены». А это значит, что все сокровища были спрятаны. Учитывая то, что Сергей Михайлович был умелым инженером, на счету которого много построенных военных сооружений, спрятал драгоценности он умело.

Кшесинская никогда не пыталась найти свой клад. Жила достаточно скромно, организовав собственную школу молодых балерин. Несмотря на небольшой доход, часто по вечерам посещала казино, где она делала ставку исключительно на цифру семнадцать. Она намекала своему окружению, что настанет время и она вернется в Россию, и вот тогда заживет в богатстве.