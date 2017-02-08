Сочинскую дачу Сталина внесли в международный реестр привидений

Мало кто знает, что в бывшей сочинской резиденции Сталина «Зеленая роща» обитает его призрак. Смутная фигура генералиссимуса имеет привычку расхаживать в парадном кителе и с трубкой в руке по бильярдной, кабинету и каминному залу, где первый коммунист страны Советов некогда проводил много времени. Испускающий ледяной холод фантом Иосифа Виссарионовича видели десятки посетителей гостиницы и музея, но никому из них, к сожалению, не удалось запечатлеть дух на фото или видео.

Тем не менее, самому крупному и авторитетному реестру призраков какие-либо доказательства не нужны. Главное, чтобы имелось достаточно свидетельств очевидцев, а сама легенда о призраке выглядела максимально реалистичной. Например, если заявить, что на этой даче обитает призрак Майкла Джексона, вам поверит разве что сумасшедший. Но существование здесь духа Сталина, которому этот особняк в свое время и принадлежал, выглядит вполне правдоподобным.

О престижном реестре привидений

Британцы первыми поняли, что многих туристов притягивают не столько старинные сооружения, сколько населяющие их призраки значимых для истории некогда личностей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно житель Соединенного Королевства решил создать уникальный реестр привидений, куда будут включены все известные фантомы нашей планеты. Англичанин Джеймс Барни более десяти лет изучал многочисленные легенды о выходцах с того света, чтобы создать свой «перечень барабашек».

Дух советского лидера теперь соседствует в данном списке с Белой дамой из Чехии, Дрожащим мальчиком из Ирландии, Госпожой из Эхта, что обитает в Нидерландах, Черной дамой из Белоруссии, призраком Анны Болейн и множеством других знаменитых выходцев из тонкого мира умерших. Фантом Сталина заинтересовал Барни в 2014 во время Зимних Олимпийских игр в Сочи. Британец лично посетил курорт, многократно побывал в летней резиденции вождя народов, пообщался с персоналом музея и местными жителями. Исследователю даже позволили переночевать в спальне генералиссимуса, и Джеймс действительно столкнулся там с чем-то необъяснимым.

Когда мужчина начал задремывать, его словно ударило током, и он моментально очнулся. Барни включил светильник и принялся разглядывать полутемную комнату. Неожиданно он заметил, что глаза стоящей там восковой фигуры вождя стали человеческими! Они не только грозно смотрели в сторону незваного гостя, но и, казалось, пару раз моргнули. Англичанин быстро зажег верхний свет и весь остаток ночи читал книгу, периодически поглядывая на скульптуру, глаза которой вернулись к первоначальному виду гипсовой маски. После этого у исследователя не осталось никаких сомнений в том, что в «Зеленой роще» водится дух самого Сталина.

Почему дух вождя не покидает дачу?

После кончины в марте 1953 года главы советского государства его сочинская резиденция несколько лет пустовала. Затем ее восстановили по крупицам, придав ей тот вид, который она имела при жизни Иосифа Виссарионовича. Здесь можно лицезреть серебряный письменный прибор, который Сталину подарил Мао Цзэдун, семейные снимки политика, его любимые ковры, бильярдный стол, знаменитый сталинский диван, выполненный по его заказу, и многое другое.

Одним словом, экстерьер и интерьер дачи не претерпели изменений. Может, поэтому наряженный в белый китель призрак отца народов периодически материализуется именно здесь, в любимом некогда им месте, и задумчиво мерит шагами помещения своей дачи, дымя знаменитой на весь мир табачной трубкой? Он некогда пережил здесь немало хороших минут, и не исключено, что именно эти приятные воспоминания заставляют какую-то нематериальную часть Сталина возвращаться сюда. Тем более что Московский Кремль, как писали его соратники, он не любил, хотя и проводил в нем по долгу службы большую часть своей жизни. К тому же, поговаривают, что Кремль уже давно облюбовал дух Ленина, а этим двум вождям всегда было неуютно рядом друг с другом…

Многие исследователи сверхъестественных явлений утверждают, что души умерших имеют свойство возникать там, где проводили много времени при жизни, но только в том случае, если эти места остаются в прежнем виде. К слову, из трех других резиденций Сталина на территории бывшего СССР никогда не поступало никаких сведений о том, что там водятся фантомы. Выходит, что дух легендарного политика действительно предпочитает появляться здесь, в «Зеленой роще», которая всегда занимала в его сердце особое место.

Источник: esoreiter.ru