Профессор из медицинской школы Университета Северной Каролины Роберт Ланца заявил, что согласно теории биоцентризма, смерть является иллюзией, которую создает наше сознание. Он утверждает, что после смерти человек переходит в параллельный мир.

Исследователь говорит, что жизнь человека похожа на многолетнее растение, которое всегда возвращается, чтобы снова зацвести в мультивселенной. Все, что мы видим, существует благодаря нашему сознанию, считает ученый. Роберт Ланца подчеркнул, что люди верят в смерть, потому что их так учат, или потому что сознание ассоциирует жизнь с функционированием внутренних органов. Ланц считает, что смерть не является абсолютным завершением жизни, а представляет собой переход в параллельный мир.

В физике давно существует теория о бесконечном числе Вселенных с различными вариациями ситуаций и людей. Все, что может случиться, уже где-то происходит, а значит, смерть не может существовать в принципе.

Еще в декабре 2012 года мир облетела новость об остановке на профилактический ремонт Большого адронного коллайдера. Два года сложнейшие эксперименты в области физики элементарных частиц проводиться не будут. Но теоретики сдаваться не собираются. Напротив, они намерены продолжать изучение других не менее важных проблем.

В число таких физиков входит Роберт Ланца – ведущий ученый в области теории биоцентризма, научный руководитель Advanced Cell Technology. Он выдвинул предположение, что смерть не является завершающим этапом жизни человеческого организма.

Сейчас Роберту Полу Ланца, профессору Института регенеративной медицины в Университете Уэйк Форест, Школа медицины, – 58 лет. Он больше известен своими исследованиями в области изучения стволовых клеток. В 2001 году Ланца был одним из первых, кто решил клонировать исчезающие виды животных, и в 2003 году клонировал исчезающий вид дикого быка, используя замороженные клетки кожи животного, который умер в Зоопарке Сан-Диего почти четверть века назад. Автор более чем 30 книг, среди которых: «Эмбриональные стволовые клетки, как восстановить зрение слепого пациента», «Вселенная в вашей голове».

Биоцентризм, новая научная теория Роберта Ланца, отличается от классического биоцентризма тем, что во главе угла стоят не только интересы живой природы, но и Вселенной в целом, а управляет всей этой системой человек. Но управляет не в привычном антропоцентрическом смысле, когда человек волен распоряжаться природными ресурсами как ему вздумается, а больше в философском, когда человек не просто живет в гармонии с окружающим миром, а создает мир силой одной только мысли.

В квантовой физике утверждается, что абсолютно невозможно предсказать некоторые события. Вместо этого есть широкий спектр возможных траекторий развития с различной степенью вероятности их осуществления. С позиции существования «многих миров» (Multiverse) можно утверждать, что каждое из этих возможных событий соответствует событию, происходящему в другой Вселенной.

Биоцентризм уточняет эту идею: существует бесконечное количество Вселенных, в которых происходят различные варианты событий. Проще говоря, допустим следующий сценарий: вы садитесь в такси и попадаете в аварию. В другом возможном сценарии события вы внезапно передумаете, не станете пассажиром этого злополучного авто и соответственно избежите аварии. Таким образом, вы, точнее уже второе ваше «вы», находитесь в другой Вселенной, в другом потоке событий. При этом все возможные пространства существуют одновременно друг с другом независимо от того, что происходит в любом из них.

Увы, но рано или поздно организм человека погибает. Однако, возможно, что самосознание сохраняется еще некоторое время в виде электрических импульсов, проходящих через нейроны в коре головного мозга. По утверждению Роберта Ланца, это чувство не исчезает после смерти. Утверждение это он основывает на законе сохранения энергии, который гласит, что энергия никогда не исчезает, она не может быть создана или уничтожена. Профессор сделал предположение, что эта энергия способна «перетекать» из одного мира в другой.

Ланца рассматривает эксперимент, который был опубликован в журнале Science. В этом эксперименте показано, что ученые могут влиять на поведение микрочастиц в прошлом времени. Это утверждение является своеобразным продолжением экспериментов, доказывающих теорию квантовой суперпозиции. Частицам «пришлось решить», как вести себя, когда по ним ударял светоделитель. Ученые попеременно включали светоделители и могли не только угадать поведение фотонов, но и повлиять на «решение» этих частиц. Получается, что наблюдатель сам предрешил дальнейшую реакцию фотона. И, следовательно, фотон в одно и то же время оказался в двух разных местах.

Почему наблюдения меняют то, что происходит? Ответ Ланца: «Потому что реальность – это процесс, требующий участия нашего сознания».

Таким образом, независимо от выбора вы являетесь одновременно и наблюдателем, и тем, кто производит само действие. Связь между этим экспериментом и повседневной жизнью выходит за рамки наших обычных классических представлений о пространстве и времени, заявляют сторонники теории биоцентризма.

Пространство и время не являются осязаемыми предметами, мы просто думаем, что они есть на самом деле. Все, что вы видите прямо сейчас, – это вихрь информации, проходящий через сознание. Пространство и время – просто инструменты для измерения абстрактных и конкретных вещей. Если это так, то и смерть не существует во вневременном замкнутом мире, уверен Роберт Ланца.

О чем-то подобном писал еще Альберт Эйнштейн: «Теперь Besso (старый друг) отошел от этого странного мира немного раньше меня. Это ничего не значит. Мы… знаем, что различие между прошлым, настоящим и будущим – только стойкая иллюзия.

Бессмертие не означает бессрочное существование во времени без конца, но скорее означает существование вне времени.

Это стало ясно после смерти моей сестры Кристины. После осмотра ее тела в больнице я вышел поговорить с членами семьи. Муж Кристины, Эд, начал рыдать. На несколько мгновений я почувствовал, как преодолеваю провинциализм нашего времени. Я думал об энергии и экспериментах, которые показывают, что одна микрочастица может пройти через два отверстия в одно и то же время. Кристина была живой и мертвой одновременно, она была вне времени».

Сторонники биоцентризма утверждают, что люди спят в настоящее время, что все вокруг упорядоченно и предсказуемо. Окружающий мир – это фантазии, приводимые в движение разумом. «Нас учили, что мы просто набор клеток, и умираем, когда наши тела изнашиваются. И все, – поясняет Роберт Ланца. – Но длинный список научных экспериментов предполагает, что наша вера в смерть основывается на ложной предпосылке существования мира независимо от нас – Великий наблюдатель».

Другими словами, ничто не может существовать без сознания: наш ум использует все ресурсы, чтобы объединить пространство и время в один осознаваемый поток. «Как бы ни развивались пути наших будущих концепций, исследование внешнего мира привело к выводу, что содержание сознания является конечной реальностью», – замечал в свое время Юджин Вигнер, лауреат Нобелевской премии по физике за 1963 год.

Итак, согласно Роберту Ланца, физическая жизнь – не случайность, а предопределенность. И даже после смерти сознание всегда будет в настоящем, сбалансировано между бесконечным прошлым и неопределенным будущим, являя собой перемещение между реальностями по краю времени с новыми приключениями, встречами новых и старых друзей.