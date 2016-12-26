Смерть Тутанхамона — это убийство или несчастный случай?

Цивилизация, возникшая в древнем Египте, таит в себе множество неразгаданных тайн. Археологи и ученные всего мира уже несколько столетий пытаются выяснить и раскрыть все тайны это народа. Это касается не только известных всему миру архитектурных сооружений, таинственных обрядов и загадочных манускриптов, но также и правителей, которые именовались «посланцами солнца» и были возведены в ранг божества. Представьте себе самого жестокого тирана, который только может существовать на земле, разве будут его подданные считать этого человека богом? Конечно же, ответ очевиден! Однако жители древнего Египта были уверены в обратном. Возможно, ответ на этот вопрос кроется в тех технологиях, которые были доступны этому народу. Очевидно только одно, что египтяне значительно обогнали остальной древний мир в развитии.

Кто же те люди, которые создали столь прогрессивное государство, откуда они узнали про технологии недоступные остальному человечеству? Ведь достаточно вспомнить глиняные сосуды, найденные в Мемфисе, которые были способны вырабатывать электроэнергию. Если был источник питания, то где–то находился и потребитель, который использовал электроэнергию. Так же само и относительно фараонов существует множество легенд и мифом, которые порой выглядят мистическими и странными.

В данной статье попытаемся выяснить подробности жизни и смерти одного из наиболее загадочных правителей этой страны – Тутанхамоне.

Кто же вы господин Тутанхамон?

В научной среде доминирует мнение, что Тутанхомон сын фараона Аменхотепа 4, который вошел в мировую историю, как великий реформатор и одной из его наложниц, которую звали Кийи. Ведь его законная супруга не родила ему наследника. В 1334 году до нашей эры умирает Аменхотеп 4 и вопрос относительно наследника становится довольно острым. В государстве начинаются конфликты между правителями различных областей. Тогда жена Аменхотепа 4 Нефертити решает, что необходимо поставить на трон сына наложницы Кийи – Тутанхамона, чтобы избежать гражданской войны и революции. Ради этого она устраивает свадьбу Тутанхамона с одной из своих дочерей, чтобы еще более обосновать законную власть нового фараона.

Интерес исследователей вызывает ритуал смены имен во время коронации нового фараона, зачем это делалось неизвестно и поэтому выходит некая путаница, что возглавил государство фараон Тутанхамон, а правил некий Тутанхатон. Правил он девять лет, но вскоре заболел и скоропостижно умер. Вся его история жизни высечена на саркофаге и подтверждается другими источниками, которые были найдены в результате различных археологических раскопок по всей территории Египта. Большинство ученных считают, что молодой фараон был попросту убит. Однако с развитием медицинских технологий появляется возможность исследовать останки с помощью передовых технологий. Так группа ученных в 2010 году провела исследования ДНК фараона и открытие, сделанное ними, стало действительно колоссальным. Однако не стоит забегать вперед.

Причина смерти фараона: убийство или несчастный случай

Ученные всего мира уже довольно долго задаются вопросом, относительно причин смерти фараона Тутанхомона. Смерть молодого правителя в 18 лет выглядит очень странной, а если учесть, что его предки доживали до 40 -50 лет, то этот факт только придает интереса исследователям.

Первый осмотр мумии был проведен в 1925 году. Врачи не обнаружили ничего странного или подозрительного и поставили диагноз туберкулез. А странную ссадину, похожую на след удара на правой щеке, тогда попросту не заметили.

Однако повторное исследование тела принесло новые факты. В 1968 году специалистами из Ливерпульского университета было выдвинуто предложение изучить тело с помощью рентгена. Сделанное ними открытие шокировало весь научный мир. В задней части черепа были обнаружены мелкие осколки кости, как будто человека ударили по голове каким-то предметом. Дальнейшие исследования показали, что кроме этой травмы у фараона оказалась раздробленной лицевая кость под правым глазом. Возникает ощущение, что фараона вначале избили, а затем стукнули по голове тяжелым предметом. По другой версии травма лица возникла при падении. Таким образом, причиной смерти могло стать либо слабое здоровье фараона или банальное убийство.

Здоровье Тута

Тутанхамон (Тут) отличался довольно слабым здоровьем. В наследство от отца он получил болезнь Марфана, которая вызывает изменения пропорций тела. Люди, страдающие таким недугом, имеют продолговатую голову, узкую талию, длинные пальцы на руках и ногах. Этим объясняется и страсть отца фараона Тута к солнечному свету. Больные синдромом Марфана имеют слабое зрение и постоянное чувствуют холод. Также в процессе работы над останками выяснилось, что у Тута наблюдается еще одно заболевание. Синдром Клиппеля-Фейля проявляется у людей преклонного возраста, а не у 18 летних мужчин. Заболевание поражает шейные позвонки, делая их неподвижными, так что больной не может повернуть шею. Кроме всего прочего у Тута прогрессировал артрит коленей, поэтому можно предположить, что ему было очень сложно передвигаться без посторонней помощи. Заболеваний у фараона было много, но все они были не смертельными. Очевидно, что с таким количеством болезней Тутанхамон не дожил бы до 50 лет, но и умереть в столь юном возрасте соответственно не должен был.

Убийство фараона Тута

Причины смерти фараона заинтересовали не только историков и археологов, немало патологоанатомов считают, что фараону помогли быстрее переселиться в мир духов. Возникает вопрос, кто мог совершить убийство фараона. Если предположить теоретически, то это могли сделать следующие люди:

• смотритель царских покоев Май;

• военачальник Хоремхеба;

• министр Эйе;

• любящая жена Анхессенамона.

Эти люди входили в «узкий круг», имели свободный доступ в покои к фараону. Рассмотрим мотивы этих людей и дальнейшую их судьбу, чтобы понять, у кого были мотивы убить Тута.

Смотритель царских покоев Май после смерти фараона не продвинулся по служебной лестнице и вскоре исчез из придворных хроник, так что этот подозреваемого можно вычеркнуть из списка.

Военачальник Хоремхеба был сильно заинтересован в смерти своего господина, ведь фараон мог в любой момент убрать ненужного ему солдата и самостоятельно возглавлять войска. Совсем недавно в Фивах был обнаружен архив из дворца фараона, где указано, что некий царь погиб во время охоты и его тело длительное время доставляли в дворец, чтобы провести погребальный ритуал, но имя погибшего правителя не указывалось. В пользу версии того, что Тут погиб во время охоты свидетельствует большое количество масел вылитых на тело покойного. Такое обильное количество масла и различных смол в останках фараона может свидетельствовать про попытку сохранить тело от разложения. Это приводит на мысль, что фараон погиб далеко от дворца и его тело транспортировали некоторое время.

Министр Эйе был человеком преклонных лет, который и так занимал довольно высокий государственный пост. Он доводился дедом фараону и пользовался безграничным доверием у последнего.

Остается последняя подозреваемая — любящая жена Анхессенамона. Как раз она могла стать инициатором убийства своего мужа. В тех же Фивах, было обнаружено письмо адресованное царю Суппилулиуме I. В нем жена фараона договаривалась с царем хеттов о ненападении на Египет в случае, если ее супруг умрет. Но возникает вопрос, каким образом это письмо оказалось в данном архиве? Существует простое объяснение, ведь здоровье фараона было довольно шаткое и поэтому придворные могли не исключать быстрой кончины правителя.

Новый ответ на вопрос

Доктор Хутан Ашрафян выдвинул версию, что Тутатхамон, как и многие его предшественники имели общее заболевание, которое передавалось по наследству. Ашрафян считает, что фараон, как и многие его предки, которые умерли от височной эпилепсии. Подобная теория может объяснить появление травм головы. Во время охоты у фараона произошел приступ эпилепсии. Скорее всего он упал с колесницы, при этом ударившись головой о землю, что и привело к летальному исходу. Этим объясняется необходимость транспортировки тела погибшего правителя во дворец. На данный момент существует огромное количество различных мнений относительно причин смерти Тутанхамона, но ввиду найденных артефактов и научных исследований над мумией, версия доктора Хуан Аршавин кажется наиболее достоверной.