Случайностей нет, есть 7 циклов счастья

Замечали ли вы когда-нибудь, что ежегодно с нами случаются примерно одни и те же события в одно и то же время? Если нет, то стоит понаблюдать, так как каждый год человек проходит семь жизненных циклов. И следуя им, можно облегчить себе существование.

Личные циклы легко вычислить. Начало первого периода — день рождения. Длительность каждого — 52 дня.

К примеру, вы родились 6 июля. Прибавив 52 дня, получаем конец первого цикла — 27 августа. Второй начнется с 28 августа и закончится 17 октября и т.д. Год рождения значения не имеет.

Последний период закончится перед следующим днем рождения.

Разумеется, в високосный год один из циклов окажется на день больше. И пусть себе!

Любому человеку интересно вспомнить события, которые происходили в его жизни в один и тот же период. Разумеется, если вы не вели ежегодные записи, сделать это не так-то просто. Но ведь у каждого есть знаменательные дни, которые помнятся всегда, так что можно попытаться сориентироваться по ним.

А теперь давайте разберемся, что означают эти циклы и как пользоваться полученными знаниями?

Первый цикл: период возможностей

Это лучшее время, чтобы осуществить задуманное с помощью влиятельных людей. Удастся найти покровителей, давно желаемую работу, получить денежные ссуды и создать собственное дело. Удачный период для поисков надежных партнеров, а также для вложения капиталов в прибыльный бизнес.

Именно в этом цикле надо заявить о себе публично и создать хорошую репутацию.

Второй цикл: время малых и больших перемен

В этот период отправляйтесь в короткие или длительные поездки: они непременно будут успешными — как деловые командировки, так и отдых. Цикл благоприятен для всего, что связано с передвижением: перемещение грузов, покупка и продажа автомобилей, организация перевозок и т.п. К тому же, это хорошее время для публичных выступлений.

Представятся многообещающие возможности для тех, кто производит или продает любые жидкости, будь то вода, пиво, молоко или бензин.

Запомните: во втором цикле не стоит затевать новый бизнес, менять место работы, подписывать долгосрочные контракты, занимать или давать взаймы, приобретать ценные бумаги и играть в азартные игры.

Третий цикл: энергетический

Вы в хорошей форме. Небывалый приток энергии позволит совершить важные шаги. Состояние здоровья значительно улучшится. Отличное время, чтобы сразиться с конкурентами.

Если вы хотите что-то продать: квартиру, машину или просто надоевшую вещь, то делайте это незамедлительно — успех и выгода гарантированы.

Однако не все так безоблачно. Мужчинам не следует завязывать новые романы. Женщинам же, напротив, нужно обратить взгляды на влиятельных покровителей, которые смогут помочь в делах или оказать поддержку в жизни. Избегайте конфликтов, если не хотите нажить врагов.

Четвертый цикл: духовный

Особенно удачен для творческих людей. Займитесь образованием, напишите давно задуманную статью, книгу, пьесу или картину. Вас будут переполнять идеи, которые в этот период найдут воплощение. Смело осуществляйте задуманное — Фортуна на вашей стороне!

Вы будете оптимистичны, хотя и несколько возбуждены. Как, впрочем, каждый, на кого снисходит творческое озарение.

Однако помните, что, имея дело с издателями, продюсерами, директорами проектов, надо быть начеку. Изучите все юридические и прочие тонкости, чтобы не быть обманутыми. Обращаем внимание, что данный период — не лучшее время для вступления в брак и крупных приобретений.

Пятый цикл: личный успех

Период расширения круга интересов и появления реальных перспектив для дальнейшего процветания. К вашему мнению будут прислушиваться, вы получите большой кредит доверия друзей и партнеров. Общительность и благосклонность возвратятся сторицей.

Отбросьте робость! Смело общайтесь с высокими должностными лицами. Если возникнет необходимость решать дела в суде, то делать это надо именно в пятом цикле.

Отличный момент для реализации долговременных проектов, требующих переговоров и командировок. Можно делать большие покупки, вкладывать деньги в новые предприятия. Только следите за соблюдением законности: с этим могут возникнуть проблемы.

Не связывайтесь с торговлей мясом и морскими продуктами, а еще лучше, на время станьте вегетарианцем.

Шестой цикл: расслабление

Этот цикл лучше всего посвятить занятиям любимым видом спорта, отдыху и развлечениям. Не пугайтесь, карьера не рухнет, если вы на некоторое время займетесь собой. Отличное время для приятных поездок, общения с друзьями, обретения новых сердечных привязанностей. На пользу пойдет и общение с искусством: посещайте театры, музеи, концертные залы — это послужит залогом успеха в будущем.

Долговременными и прочными окажутся дружеские и интимные знакомства, завязанные в этот период. Вниманию джентльменов: не жалейте денег на духи, цветы, украшения. Возможно, именно сейчас вам удастся покорить сердце неприступной дамы. А женщины, наконец-то, очаруют своего принца.

Можно немного и поработать: стать акционером какой-нибудь компании или вложить деньги в многообещающий проект.

Седьмой цикл: критический

В эти дни стоит серьезно проанализировать накопленный опыт. Возможно, именно сейчас вы осознаете, что «поставили не на ту лошадку». Значит, следует переориентироваться. Часто радикальные изменения приносят боль и ощущение потери, что может спровоцировать на необдуманные действия и поступки. Не порите горячку! Помните, что кажущаяся потеря — начало следующего периода развития, сулящего заманчивые перспективы и возможности. Воспользуйтесь этим, чтобы избавиться от груза старых проблем, и начните строить планы. Только постарайтесь не рвать старые связи: они еще пригодятся.

Иногда вы будете впадать в пессимизм, но не поддавайтесь ему. В конце концов, в жизни каждого человека наступает время, чтобы остановиться, оглянуться и задуматься. И оно никогда не бывает напрасным

Источник — MoiMozg