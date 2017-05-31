Слова-обереги: мощная защита от негатива

В современном мире снова становится актуальной защита от сглаза и негатива.

Каждый человек обладает так называемым шестым чувством. Интуитивно мы осознаем приближение опасности, но не всегда придаем этому значение. Наши предки говорили: «будто щемит что-то». И действительно, необъяснимое чувство волнения и незащищенности порой возникает у каждого. В моменты опасности организм реагирует и подает сигналы, на которые стоит обращать внимание.

Каждый хоть раз подвергался негативному влиянию извне. Биополе человека устроено таким образом, чтобы защищать от посягательств и оберегать от оттока жизненной энергии. В моменты болезни или ослабленности в энергополе появляются бреши, а потому человек становится уязвим для недоброжелателей и вполне может быть подвергнут порче или сглазу. Слова-обереги призваны защитить и обезопасить именно в тот момент, когда чувство тревоги подсказывает о преднамеренном влиянии:

«Верую в Бога нашего, Всемогущего. Убережет он меня от напасти и злости, болезни и порчи»

Каждое утро стоит произносить защитные слова, которые будут охранять от негативного воздействия:

«Перекрещусь по утру три раза, получу защиту праведную, злым силам не подвластную. Ангел-Хранитель за спиной встанет, крылья расправит. Защитит меня от козней, от болезней и злобы. Аминь»

Чувство опасности может быть настолько сильным, что сковывает движения и перерастает в панику. Для таких случаев наши прадеды использовали слова, которые создавали своеобразный кокон, укрывающий от бед. Они осеняли себя троекратным крестным знамением и произносили:

«Сила креста на мне, вера моя крепка. Господи, спаси, Господи, помоги, Господи, убереги»

Важно представить, как энергетические потоки образуют закрытую сферу и укрывают вас ото всех проявлений негативного влияния. Чувство защищенности придаст сил и вернет ясность ума.

Еще один ритуал, связанный со словами-оберегами, предназначен для встречи с нежелательными людьми и помогает избежать негативного влияния, а также защититься от энергетического вампиризма. Для этого необходимо взять чистый носовой платок, поднести к лицу и проговорить:

«Узелок завязываю, негатив запираю. Не будет власти надо мной ни у врага, ни у недруга, ни у друга»

На ткани завязывается узелок, смачивается святой водой и убирается в карман. Наши предки считали, что такой обряд помогает в разрешении споров и конфликтов, а также не дает колдунам и ведьмам совершить свое черное дело и лишить жизненной энергии.

Тем, кто вынужден постоянно находиться среди скопления людей, стоит позаботиться о своей безопасности. Деловые поездки, работа с незнакомыми людьми, передвижение в переполненном транспорте — все это влияет на биополе, которое постоянно отражает последствия негативного воздействия. Бывает и так, что после общения с неплохим, в общем-то, человеком, возникает чувство усталости, раздражительности и даже озлобленности, проявляются признаки начинающейся болезни. В таких случаях стоит использовать оберег и заговорить его специальными защитными словами:

«Беру гвоздь железный, закаленный. Как боится нечисть металла холодного, так пусть и меня сторонится, здорового. Как железо огня-воды не боится, так и я не устрашусь злых умыслов»

Вместо гвоздя можно взять любой железный предмет (например, булавку, иголку или колокольчик) и заговорить его. Носите оберег с собой в сумке или кармане и в случае дурного предчувствия мысленно произносите защитные слова.

Еще один ритуал связан с нежелательным присутствием гостя в доме. Некоторые люди обладают тяжелой энергетикой, и после их посещения атмосфера в доме меняется в худшую сторону. Если вас посетил такой человек, после его ухода бросьте вслед горсть соли, перекреститесь и произнесите:

«Зло с собой забирай, мне не оставляй. Никогда чужого не брал, и теперь не возьму»

Обойдите углы дома и повторите эти слова, рассыпав по несколько крупинок соли в места, где проходил гость.

Бывает и так, что на улице вы замечаете пристальный и недобрый взгляд незнакомца. Иногда вы можете заметить, как он что-то нашептывает, а затем резко удаляется, не оборачиваясь. В такие моменты стоит прибегнуть к защите, чтобы уберечь себя от такого проявления негатива. Скрутите в кармане «кукиш» или скрестите пальцы, произнесите:

«Чур меня, чур меня. Забирай обратно все то, что ко мне направил. Никому, кроме тебя, твое зло не навредит»

Порча и сглаз могут быть разных видов, но любое негативное влияние пагубно сказывается на настроении и здоровье. Чем сильнее влияние, тем проще человеку под его воздействием заболеть и начать терять жизненные силы. Обезопасить себя можно и с помощью оберегов. Они подбираются индивидуально и заговариваются хозяином для того, чтобы защита работала направленно. Берегите себя и своих близких.

Источник — dailyhoro.ru