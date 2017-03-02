Слова, которые нельзя произносить перед зеркалом!

Все знают с детства, что перед зеркалом нельзя есть. Но почему — помнят немногие. Старики уверяли, таким образом можно «съесть» свою красоту, подразумевая, что зеркало высасывает положительную энергию. Существует немало и других примет, связанных с зеркалами. Объяснить научно многие из них невозможно. Но верить или нет — личное дело каждого.

Зеркало — как компьютер, способно запоминать любые наши мысли и озлобленность, а потом выдавать их обратно во внешний мир. Вот почему нельзя ругаться возле зеркал, произносить слова-разрушители и рассматривать в них морщинки. Улыбайся и искренне хвали себя!

Вот список слов, которые отрицательно влияют на твое здоровье, отношения с людьми и благосостояние. Их вариаций — бесчисленное количество, просто научись отличать негативные фразы и избегать их в речи:

Чихать я хотела

Это настоящий геморрой

Моя голова сейчас лопнет

Я это не перевариваю

Шрам на сердце — вот такой рубец

Всю кровь из меня выпил

Я сыта по горло

Всю плешь проели

Я такая бедная

Ты меня не любишь

Я толстая

Это невыносимо

Я больше не могу

Замени все эти фразы на противоположные по значению:

До чего ж я хороша: и фигура и душа!

У меня этих денег — полная сумка!

Какой хороший сегодня день

Все идет отлично

Я счастлива!

Рекомендуем контролировать свою речь ежеминутно, ведь слова материализуются. Особенно важно никогда не произносить эти 13 слов перед зеркалом:

Плохо Некрасивая Больно Ужасно Глупо Бедная Отвратительно Смерть Несчастная Надоело Грустно Страдание Ненужная

Источник — bestwom.ru