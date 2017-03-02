Все знают с детства, что перед зеркалом нельзя есть. Но почему — помнят немногие. Старики уверяли, таким образом можно «съесть» свою красоту, подразумевая, что зеркало высасывает положительную энергию. Существует немало и других примет, связанных с зеркалами. Объяснить научно многие из них невозможно. Но верить или нет — личное дело каждого.
Зеркало — как компьютер, способно запоминать любые наши мысли и озлобленность, а потом выдавать их обратно во внешний мир. Вот почему нельзя ругаться возле зеркал, произносить слова-разрушители и рассматривать в них морщинки. Улыбайся и искренне хвали себя!
Вот список слов, которые отрицательно влияют на твое здоровье, отношения с людьми и благосостояние. Их вариаций — бесчисленное количество, просто научись отличать негативные фразы и избегать их в речи:
- Чихать я хотела
- Это настоящий геморрой
- Моя голова сейчас лопнет
- Я это не перевариваю
- Шрам на сердце — вот такой рубец
- Всю кровь из меня выпил
- Я сыта по горло
- Всю плешь проели
- Я такая бедная
- Ты меня не любишь
- Я толстая
- Это невыносимо
- Я больше не могу
- Замени все эти фразы на противоположные по значению:
- До чего ж я хороша: и фигура и душа!
- У меня этих денег — полная сумка!
- Какой хороший сегодня день
- Все идет отлично
- Я счастлива!
Рекомендуем контролировать свою речь ежеминутно, ведь слова материализуются. Особенно важно никогда не произносить эти 13 слов перед зеркалом:
- Плохо
- Некрасивая
- Больно
- Ужасно
- Глупо
- Бедная
- Отвратительно
- Смерть
- Несчастная
- Надоело
- Грустно
- Страдание
- Ненужная
Источник — bestwom.ru
One thought on “Слова, которые нельзя произносить перед зеркалом!”
Я знаю точно, что статья основана на знании, и рекомендую воспринять всерьёз.