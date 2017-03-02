Слова, которые нельзя произносить перед зеркалом!

Все знают с детства, что перед зеркалом нельзя есть. Но почему — помнят немногие. Старики уверяли, таким образом можно «съесть» свою красоту, подразумевая, что зеркало высасывает положительную энергию. Существует немало и других примет, связанных с зеркалами. Объяснить научно многие из них невозможно. Но верить или нет — личное дело каждого.

Зеркало — как компьютер, способно запоминать любые наши мысли и озлобленность, а потом выдавать их обратно во внешний мир. Вот почему нельзя ругаться возле зеркал, произносить слова-разрушители и рассматривать в них морщинки. Улыбайся и искренне хвали себя!

Вот список слов, которые отрицательно влияют на твое здоровье, отношения с людьми и благосостояние. Их вариаций — бесчисленное количество, просто научись отличать негативные фразы и избегать их в речи:

  • Чихать я хотела
  • Это настоящий геморрой
  • Моя голова сейчас лопнет
  • Я это не перевариваю
  • Шрам на сердце — вот такой рубец
  • Всю кровь из меня выпил
  • Я сыта по горло
  • Всю плешь проели
  • Я такая бедная
  • Ты меня не любишь
  • Я толстая
  • Это невыносимо
  • Я больше не могу
  • Замени все эти фразы на противоположные по значению:
  • До чего ж я хороша: и фигура и душа!
  • У меня этих денег — полная сумка!
  • Какой хороший сегодня день
  • Все идет отлично
  • Я счастлива!

Рекомендуем контролировать свою речь ежеминутно, ведь слова материализуются. Особенно важно никогда не произносить эти 13 слов перед зеркалом:

  1. Плохо
  2. Некрасивая
  3. Больно
  4. Ужасно
  5. Глупо
  6. Бедная
  7. Отвратительно
  8. Смерть
  9. Несчастная
  10. Надоело
  11. Грустно
  12. Страдание
  13. Ненужная

Источник —  bestwom.ru

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One thought on “Слова, которые нельзя произносить перед зеркалом!

  1. Я знаю точно, что статья основана на знании, и рекомендую воспринять всерьёз.

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