Слова, которые нельзя произносить перед зеркалом!

Все знают с детства, что перед зеркалом нельзя есть. Но почему — помнят немногие. Старики уверяли, таким образом можно «съесть» свою красоту, подразумевая, что зеркало высасывает положительную энергию. Существует немало и других примет, связанных с зеркалами. Объяснить научно многие из них невозможно. Но верить или нет — личное дело каждого.

Зеркало — как компьютер, способно запоминать любые наши мысли и озлобленность, а потом выдавать их обратно во внешний мир. Вот почему нельзя ругаться возле зеркал, произносить слова-разрушители и рассматривать в них морщинки. Улыбайся и искренне хвали себя!