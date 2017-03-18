Следы Цивилизации Ариев и Расенов, предков древних славян

Современная официальная история приписывает русскому народу не более тысячи лет. Кем были наши предки? Откуда мы взялись? Где располагается наша историческая славянская Родина?

Человек всегда интересовался своим историческим происхождением, своими корнями. Среди существующих, в настоящее время, нестандартных взглядов на историю, есть предположение о факте существования в период т.н. «каменного века» большого, многонационального государства на территории Сибири, большинство жителей которого были далекие предки славян или праславяне.

Приверженцы называют его по-разному, но среди названий этого государства доминирует термин «Рассения». Утверждается, что существовало это государство до начала Нового Времени и только в 1530 г пало под натиском джунгарских племён. Когда государство ослабело, его столица Асгард Ирийский, расположенный на урезе Иртыша, был захвачен дикими варварами. Ныне на месте уничтоженного мегаполиса древней цивилизации расположен крупный сибирский город Омск, а джунгары были частью ассимилированы, частью уничтожены такими же, как и они, дикими соседями…

Появление на Земле Асов

По дошедшим до нас древним эпосам и хроникам различных народностей можно восстановить картину давно минувших дней и заглянуть в то далёкое прошлое, когда на Земле ещё не существовало цивилизации в том общепринятом виде, к которому приучила нас официальная наука.

Согласно этим повествованиям несколько сотен тысяч лет назад на Земле якобы потерпел крушение космический корабль инопланетян, на котором находились представители двух родов: Арийцев и Славян. Разбитый корабль удалось отремонтировать, и часть пришельцев улетела, а другая осталась жить на Земле. Оставшиеся стали называть себя Асами.

Асы стали колонизировать нашу планету и готовить её к приходу основной популяции, живущей на планетах соседних звёзд. Первые Асы вначале заселили континент, находящийся в районе нынешнего северного полюса…

Кому-то подобные события покажутся маловероятными, или, скорее всего, выдуманными, но давайте задумаемся над кое-какими фактами. Например, несмотря на подтверждение теории эволюции до сих пор не найдено никаких свидетельств перехода от обезьян к человеку. Вид людей существует независимо от других приматов. Кроме того, отсутствуют какие-либо промежуточные звенья между ними. Люди на Земле появляются внезапно, и современная наука не имеет никакого объяснения этого феномена.

Примерно 460 тыс. лет назад на землю прибыли Арийцы. Они выбрали для поселения материк, на котором постоянно светило Солнце. Возможно, это и был тот самый материк в районе северного полюса, который изначально приспособили для себя первые Асы. Об этом повествуется в Славяно-Арийских ведах. Кроме того, древнеиндийский эпос «Махабхарата» указывает, что когда-то на северном полюсе существовал огромный остров, называемый Центром Мира, вокруг которого «вращаются Солнце, Луна и звёзды». Примерно через 300 тыс. лет после Арийцев на Землю прибывают Расены, выбравшие местом своего поселения современную Сибирь. Этот континент назывался Даарией или Гипербореей. С большим материком на юге её связывал перешеек Уральских гор. Географически Даария делилась крупными реками на четыре области, а в её центре располагалось огромное озеро.

Первый Великий Потоп

Жизнь наших далеких предков несколько раз менялась коренным образом, в результате катастроф и событий космических масштабов. Одним из важнейших вех того времени был Первый Великий Потоп, произошедший 110 тыс. лет назад. В то время наша планета имела несколько спутников с периодом обращения вокруг неё в 7, 13 и 29 суток.

На одном из спутников жили существа, враждебные не только к Асам, но и к всему живому на Земле. Во избежание возможных последствий, верховный правитель Ариев решил уничтожить опасный спутник вместе со всеми его обитателями. Однако, что-то пошло не таки и обломки спутника упали на Землю в районе северного полюса, в то самое место где находилась Гиперборея.

Последствия удара были катастрофическими – земная ось сместилась, произошло движение тектонических плит, и большая часть Гипербореи оказалась погребенной в пучине вод. Но многим представителям Ариев и Расенов удалось уцелеть – кто-то улетел на космических кораблях, кто-то ушел дальше на юг. Основная часть жителей Гипербореи переселилась через Уральские горы в район нынешней Западносибирской возвышенности…

Как бы то ни было, через достаточно короткий промежуток времени, цивилизация оправилась от потрясения и продолжила своё существование. Через некоторое время море на западе и востоке немного отступило и континенты приняли почти современный вид, а народы Ариев и Расенов расселились по всей нынешней Евразии. Практически всё северное полушарие принадлежало теперь белой расе.

Дальнейшая экспансия предков древних славян имела юго-западное направление. Из столицы, именуемой Асгард Ирийский, расположенной в районе современного Омска, арии двинулись на запад, основав в современной Скандинавии крупный город Асгард Свитордский. Южное направление экспансии дало начало новому образованию, столицей которого стал Асгард Согидийский, расположенный на восточном побережье Каспийского моря. Дальнейшее расселение на запад привело к появлению цивилизации Атлантов, живших на тогда еще незатопленной Атлантиде.

Второй Великий Потоп

Второй потоп, как и Первый, произошел вследствие падения осколков спутника на поверхность Земли. Случилось это около 13 тыс. лет назад.

Западная часть цивилизации потомков Асов, именуемая Атлантами, отвернулась от истинного пути и решила жить по своим законам. Следствием этого стал грандиозный конфликт, в котором Белая Раса сошлась в бою с жрецами Атлантиды. Случайно, а возможно, и намеренно, Атланты изменили орбиту вращения одного из оставшихся спутников, и он упал на Землю. Но, высшая справедливость восторжествовала – результатом этого падения было уничтожение самой Атлантиды.

Наступившая вслед за этим экологическая катастрофа привела к значительному загрязнению атмосферы, что пагубно сказалось на всех формах жизни на Земле. Великое похолодание отбросило цивилизацию потомков Асов в каменный век. И лишь в нескольких городах удалось сохранить какие-то следы Цивилизации Ариев и Расенов, которые дошли до наших дней…

Источник: http://tainy.net/