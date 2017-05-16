Интимность – это и самоощущение, и впечатление, которое вы производите на окружающих, и ваше поведение в постели.

Интимность закладывается в человека изначально, и только в редких случаях есть шанс что-то изменить. За интимность в основном «отвечают» астрологические показатели, однако немаловажную роль играет и нумерология. И сегодня мы расскажем о том, что можно узнать о интимном потенциале индивида, ориентируясь на полную дату его рождения.

Все, что вам надо сделать – всего лишь сложить отдельно числа дня, месяца и года, свернуть результаты до простого числа (от 1 до 9), суммировать три цифры и снова при необходимости свернуть. Так вы получите Число Жизненного Пути.

Например, дата рождения интересующего вас человека – 12.07.1973, вот как выглядят расчеты:

1+2=3

0+7=7

1+9+7+3=20=2+0=2

3+7+2=12=1+2=3

Таким образом, Числом Жизненного Пути для означенной выше даты будет 3.

Вы можете так же рассчитать и свое Число. Знание обоих Чисел поможет вам лучше понять и себя, и любимого человека, а также найти удовлетворяющую вас обоих модель iнтiмного поведения. Или, напротив, подскажет, что лучше отказаться от «завоевания» понравившегося вам индивида, в том случае если вас что-то не устраивает в его нумерологических показателях (например, если вы не подходите друг другу по темпераменту).

1

«Единицы» отличаются ярко выраженной уверенностью в себе, и многие принимают это за iнтiмность, тем более что, как правило, и внешность у таких людей соответствующая – грациозность дикого зверя, завораживающий взгляд, приметные первичные и вторичные пол0вые признаки. Однако непосредственно в постели они часто бывают эгоистичными, требующими внимания к своей персоне и ничего не дающими взамен. При этом люди с Числом Жизненного Пути 1 предпочитают сами проявлять инициативу и не терпят, когда им намекают на iнтiмную связь или откровенно ее навязывают. Вообще, для них iнтiм – это всего лишь еще одна возможность продемонстрировать свою власть над окружающими, поэтому женщины Числа 1 нередко обожают позу «наездница», а мужчины ведут себя как падишахи.

2

Для людей с Числом Жизненного Пути 2 важным является единение душ, общность интересов и психологический комфорт. Если всего этого нет, то и их интимность «уходит в тень», а если есть, то они способны продемонстрировать в постели настоящий фейерверк. Однако их iнтiмные возможности в глаза не бросаются. Разобраться, как они поведут себя при iнтiмной близости, можно исключительно на личном опыте. Тем не менее, как правило, они нежны, чутко относятся к потребностям любовного партнера, обожают долгие предварительные ласки. Так как люди с Числом 2 в своей основной массе – кинестетики, им обязательно нужен тесный тактильный контакт. Чаще всего и мужчины, и женщины отдают предпочтение партнерам, практически лишенным волос на теле.

3

Люди «Тройки» раскованы и любят интимные эксперименты. Они часто меняют партнеров, так как им всегда хочется попробовать что-то новенькое. И при этом у них нет недостатка в поклонниках (поклонницах). Они притягательны, умеют красиво говорить (причем продолжают это делать даже в постели), поэтому им многое прощается, в том числе и измена. Однако часто люди с Числом Жизненного Пути 3 становятся заложниками своей iнтiмности, так как не могут строить долгие и серьезные отношения. Поэтому тем, кто хочет быть с ними рядом, приходится постоянно мириться с их «загулами». Женщины «Тройки» легкомысленны и ветрены, а мужчины редко женятся или, наоборот, создают семью несколько раз.

4

У «Четверок» с интимностью все достаточно сложно. На первом месте у них работа, на втором – старомодные представления о том, для чего нужен интим – они считают, что он предназначен исключительно для продолжения рода. Правда, если в юности их бунтарская натура все-таки побеждает запреты и стереотипы, люди с Числом Жизненного Пути 4 могут «пуститься во все тяжкие» и перепробовать не только все возможные виды интимных отношений, но и огромное количество партнеров. Однако если при этом они хоть раз испытывают разочарование, то возвращаются к тем понятиям, которые сформировались у них под влиянием родственников. То есть становятся консервативными и строго дозируют занятия iнтiмом. Как правило, люди Числа 4 не обладают внешней iнтiмной притягательностью. А, кроме того, они не очень умелы в постели.

5

Люди с Числом Жизненного Пути 5 невероятно iнтiмны и внешне, и на деле. У них богатый опыт, и они получают от близости настоящее удовольствие. Их без преувеличения можно назвать «интим-гурманами». Однако верностью они не отличаются. Эти люди постоянно ищут новые впечатления, поэтому, пресытившись очередным партнером, они тут же отправляются на следующую «охоту». Если же по роду своей деятельности «Пятерка» много путешествует, то в каждом городе, где такой человек часто бывает, у него есть по возлюбленной (возлюбленному). Или он просто находит «разовых» партнеров. А еще среди людей Числа 5 большой процент биинтимуалов, и они чаще остальных вступают в iнтiмные отношения с представителями других рас и национальностей.

6

Для людей с Числом Жизненного Пути 6 интим – это и «кнут», и «пряник». Как правило, внешне они выглядят весьма iнтiмно и с удовольствием этим пользуются. Но это не говорит о том, что они корыстны. Просто им важно, чтобы у них в жизни все было гармонично. И если любовный партнер их не разочаровывает, то в постели получает «полную отдачу», а если по каким-то причинам он «провинился», то его «отлучают от тела». Причем так ведут себя и мужчины, и женщины. Зато люди Числа 6 практически никогда не изменяют своему любимому человеку. Они считают, что это ниже их достоинства, к тому же они достаточно брезгливы и подпускают к себе только тех, в ком абсолютно уверены.

7

«Семерки» не обладают ярко выраженной интимностью, да и при выборе партнера ориентируются не на магнетизм и на исходящие от человека флюиды, а на его другие достоинства, в первую очередь – интеллектуальные. Самая чувствительная «эpoгeнная зона» людей Числа 7 – мозг. Поэтому страсть для них – нечто сомнительное. Они воспринимают представителей противоположного пола умом, а не прочими частями тела. Зато они в определенной степени верны своим «вторым половинкам», а если и смотрят «на сторону», то с чисто исследовательским интересом. А изменять им самим достаточно затруднительно – у людей с Числом Жизненного Пути 7 невероятно развита наблюдательность, и они всегда анализируют поступки любимого человека. Поэтому скрыть от них факт измены просто нереально.

8

«Восьмерок» сложно назвать iнтiмными людьми. Они привлекают внимание окружающих своим статусом, материальным положением, умением вести бизнес и зарабатывать деньги. Да и их самих больше вoзбyждaют те, кто наделен властью, кто построил великолепную карьеру. Дамы выбирают интимных партнеров среди состоятельных людей, а мужчин притягивают женщины с деловой хваткой. Однако было бы несправедливо говорить о том, что люди Числа 8 не любят iнтiм. Любят! Да еще как! Просто у них он стоит где-то на третьем месте после работы и капиталовложений. И если их голова не занята очередным проектом, то они дарят своим любовникам фантастические эpoтичeские ощущения. Жаль только, что случается это нечасто.

9

Люди Числа 9 не столько интимны, сколько романтичны. Для них важен настрой, антураж, духовная близость с партнером и гармония. Только тогда они могут расслабиться и получить удовольствие от интимных отношений. «Девятки» редко допускают интим на первом свидании. Им надо привыкнуть к человеку, почувствовать его. Если они ощущают, что партнер относится к ним с душой, то окружают его нежностью и преданностью. Что же касается внешней интимности, то она есть, но воспринимает ее далеко не каждый. Строго говоря, «Девятку» можно возжелать при первой же встрече и быть верным своим ощущениям долгие годы. А можно испытать резкое отторжение и уже никогда не пересмотреть своего мнения.

интимность, заложенная нумерологическими показателями, остается с человеком на всю жизнь, однако если вас что-то не устраивает, то можно попытаться надеть «маску», примерить новый образ. Главное, не идите против своего естества. То есть если вы чувствуете, что вам неуютно играть чужую роль, то лучше не изменяйте своей истинной природе.

По материалам — MoiMozg