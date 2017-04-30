Скоро лето и зима не будут отличаться друг от друга

На протяжении 2015 года уровень в атмосфере двуокиси углерода повышался значительно быстрее, чем в любое промежуток времени на протяжении 55 миллионов лет. В течение года, с марта 2016 года до марта текущего года в районе погодной обсерватории Мауна-Лоа уровень углекислого газа увеличился на 0,000235 процента, составив 0,040718 процента. Как отмечают специалисты, в действительности ситуация обстоит значительно хуже, поскольку в апреле 2016 года уровень в атмосфере углекислого газа достиг 0,040742 процента, а в данный момент времени данный показатель может быть превзойден. Вполне вероятно, что в текущем году ситуация может еще ухудшиться. Ученые в настоящее время пытаются разобраться в причинах и возможных последствиях глобального потепления.

В атмосфере Земли уровень углекислого газа с периода плиоцена (примерно 5,3-2,6 миллионов лет назад) никогда не превышал 0,04 процента. В то время уровень моря был на 25 метров выше, нежели сейчас. Пристальное внимание ученых глобальное потепление начало привлекать лишь последние полсотни лет, а политическая активность в этом направлении началась значительно позже – примерно четверть века назад.

На химический состав атмосферы человек начала оказывать ощутимое влияние приблизительно семь тысяч лет назад. Начиная с этого времени и примерно до XVIII столетия уровень углекислого газа в земной атмосфере увеличился на 0,002-0,0025 процента. Главную роль в этом сыграло подсечно-огневое земледелие. Помимо углекислого газа, за последние пять тысяч лет в атмосфере в незначительной степени возросло содержание метана, который также является парниковым газом.

Практически до конца XVIII века не провоцировало увеличение глобальной температуры. В этот период уровень двуокиси углерода в атмосфере составлял всего 0,028 процента. Однако, когда началась промышленная революция, вместе с ней началось и стремительное увеличение уровня углекислого газа в атмосфере. Ситуация началась кардинально меняться. По словам ученых, на смену голоцену в XVIII столетии пришла эпоха антропоцена, которая была отмечена исчезновением экосистемы плейстоцена, в частности, вымиранием мамонтов.

Человеческая деятельность за последние две сотни лет привела к тому, что в атмосферу было выброшено более 600 миллиардов тонн углерода. Это спровоцировало рост уровня углекислого газа в атмосфере приблизительно на 0,012 процента, а также привело к увеличению средней глобальной температуры воздуха примерно на 1-1,5 градуса. Несмотря на то, что данные показатели далеким от науки людям могут показаться незначительными, на самом деле это совсем не так, поскольку повышения температурных показателей на один градус может быть достаточно, чтобы вызвать разного рода природные катаклизмы, способные в конечном итоге привести к массовому голоду.

Ученые говорят о том, что именно те климатические условия, которые сформировались приблизительно семь тысяч лет назад, способствовали образованию городов, а также расширили ареол обитания современного человека в Азии и Европе. На данный момент средние температурные показатели в масштабах планеты должны бы демонстрировать тенденции к снижению. Однако наблюдения указывают на то, что ничего подобного не происходит – вследствие влияния антропогенного фактора.

Первым доказательством тому, что антропогенный фактор оказывает воздействие на климат планеты, является график Киллинга, который показывает, что концентрация диоксида углерода в атмосфере за последние 50 лет уверенно возрастает. Благодаря простым оценкам выбросов парниковых газов, которые производятся человеком при сжигании углеродов, дают возможность определить его, как основного виновника глобального потепления. В последние 200 лет тенденция к потеплению особенно заметна при введении средних показателей глобальных температур не за одно, а сразу за несколько десятков лет. Такой подход дает возможность понять, почему климатологи обеспокоены пятнадцатилетней паузой, которая наметилась в глобальном потеплении в 1998-2013 годах, когда средние годовые показатели температуры почти не росли. Ученые попытались найти этому объяснение. Так, в частности, они предполагают, в этот временной промежуток происходило нагревание не поверхности Мирового океана, а его толщи. Вполне возможно, аналогичные процессы повторяются раз в несколько десятков лет и напоминают о себе в продолжительности и силе Эль-Ниньо.

Гораздо серьезнее обстоит ситуация с вулканами. В процессе извержения в стратосферу вместе с углекислым газом попадает также диоксид серы, отражающий солнечный свет, охлаждая тем самым планету. Таким образом, вулканизм способствует больше не нагреванию планеты, а ее охлаждению, но лишь на несколько лет. Диоксид серы в атмосфере превращается в серную кислоту, разрушающую озоновый слой и способствующую формированию кислотных дождей. В то же время, углекислый газ на протяжении сотни лет не разрушается.

По мере повышения температуры воздуха вулканический пепел все с большими трудностями достигает стратосферы, поэтому диоксид серы не сможет покинуть пределов приповерхностного слоя газовой оболочки Земли – тропосферы, и за несколько дней посте извержения она выпадет в виде кислотного дождя на землю. На этот процесс оказывает влияние несколько причин: расслоение тропосферы, увеличение ее толщины и увеличение нижней границы стратосферы.

Реальность глобального потепления подтверждается климатическими моделями и эмпирическими данными. В частности, рекордно высокие температурные показатели были отмечены в 2016 году в Таиланде (18 апреля +44,6 градусов), Индии (19 мая, +51 градус). Наиболее серьезная ситуация складывается в Северной Африке и на Ближнем Востоке: в Ираке (22 июля, +53,9 градуса), Кувейте (21 июля, + 54 градуса), Иране (22 июля, +53 градуса). Если говорить о территории Европы, то наиболее неблагоприятные условия складываются в Испании.

Данные наблюдения подтверждаются компьютерным моделированием, согласно которому часть Северной Африки и Ближнего Востока до 2050 года станут совершенно непригодными для жизни человека, что спровоцирует массовые миграции с этих территорий населения. Нужно сказать, что частично миграционные явления наблюдаются уже на данный момент. На данных территориях до 2050 года дневные показатели температуры в летний период будут возрастать до +46 градусов по Цельсию, в ночное время средняя температура не будет опускаться ниже +30 градусов. И это наиболее оптимистичный прогноз. Ожидается, что в регионе аномально жарких дней будет в пять раз больше, чем в настоящее время, то есть, вместо 16 – 80. До конца столетия температурные показатели в наиболее жаркие летние дни может подниматься до плюс 50 градусов, а количество таких жарких дней, в зависимости от климатической модели, достигнет 118-200 в год.

Другое научное исследование говорит о том, что температура мокрого термометра в период с 2071 по 2100 год в отдельных регионах персидского залива, в частности, в Иране, ОАЭ и Катаре, будет достигать плюс 35 градусов. В зоне риска оказываются Доха, Дубаи, Абу-Даби. В настоящее время средние годовые температуры здесь приближаются к критическим значениям. Человеческий организм может адаптироваться к перепадам температур мокрого термометра, не превышающим 35 градусов. Данный уровень определяет порог живучести организма человека. В том случае, если человек проводит несколько часов в условиях более высоких температур, в большинстве случаев это приводит к перегреванию и смерти.

Глобальное потепление имеет очевидные социальные, культурные и экономические последствия. Вполне возможно, что хаджу в Мекку – культовое для мусульман место – станет невозможным в будущем. Сейчас его посещает более двух миллионов человек в год. Паломники большую часть времени проводят под открытым небом. К 2050 году ВВП стран Ближнего Востока вследствие нехватки воды сократится на 14 процентов. Однако следует сказать, что такой прогноз ученых будет правдивым в том случае, если странам региона не удастся повысить уровень осадков, в частности, за счет возведения горы или создания облаков.

Проблема глобального потепления очень остро стоит и для африканского континента. Те страны, которые расположены ниже пояса Сахеля и в Сахаре, в результате нехватки пресной воды, могут ожидать падения ВВП на 11 процентов. Ученые не исключают, что такие глобальные изменения повлекут за собой и изменения климата, в результате которых зима будет напоминать лето, на смену которому придет сезон, крайне неблагоприятный для человека.

В современных климатических моделях учитывается большое количество параметров, которые связаны между собой и изменяются со временем. Паузы в глобальном потеплении, влияние вулканизма, мамонтовые экосистемы являются типичными примерами явлений, взаимосвязанных между собой. Установить вид зависимости одного параметра от других практически невозможно, по этой причине ученые вынуждены пренебрегать отдельными связями и параметрами. В результате возникают допущения, которые в одном случае будут работать, а в другой – окажутся ошибочными.

Помимо этого, некоторые компьютерные климатические модели очень чувствительны к изменению начальных параметров: при небольшом изменении вводных параметров происходит принципиальное изменение выходных параметров после симуляции, выполняемой на суперкомпьютере. С точки зрения математики это означает, что климатическая модель – это типичная хаотическая система. С точки зрения физики описание системы подобным образом в конечном итоге приводит к тому, что сделать надежные количественные прогнозы невозможно, и исследовать явление можно только на качественном уровне. Специалистам при таком подходе не остается ничего, кроме как полагаться на попытки построить ограниченные в применимости климатические модели и наблюдения.

Россия входит в число тех стран, которые, вероятно, от глобального потепления выиграют. Большинство населения живет в европейской части, а там глобальное потепление может привести к смещению границ земель, пригодных для сельского хозяйства, на север и удлинению летнего периода. Кроме того, может увеличиться навигация на Северном морском пути. В то же время, приблизительно 60 процентов территории России находится в зоне вечной мерзлоты – здесь могут участиться наводнения, в результате чего эти территории сильно пострадают от глобального потепления.

Глобальное потепление, несомненно, приведет к кардинальному изменению сибирских ландшафтов, почва оттает, наполнится водой и просядет. Вполне возможно, со временем в этих процессах ведущая роль переместится от роста среднегодовых температурных показателей к увеличению количества осадков. При негативном развитии ситуации обширные территории, охваченные в настоящее время вечной мерзлотой, превратятся в глубокие болота. Уже сейчас наблюдается некоторая деградация данных территорий.

Одним из ярких примеров отрицательных форм рельефа, которые вызваны глобальным потеплением, являются известные ямальские воронки. В настоящее время существует уже более десятка таких углублений, глубина и диаметр которых достигает нескольких десятков метров. Это воронки газового выброса, которые возникают в результате высвобождения газа, содержащегося в верхних слоях вечной мерзлоты.

Впрочем, все довольно неоднозначно. На большинстве сибирских территорий мерзлота не таяла на протяжении сотен тысяч лет. На территории Сибири, кроме того, два миллиона лет существовала плейстоценовая экосистема. На относительно небольшой территории могли одновременно уживаться пять бизонов, один мамонт, десять оленей и шесть лошадей. Такая высокая плотность крупных животных может свидетельствовать о том, что тундростепи преимущественно были покрыты травами, необходимыми для активного выпаса, но не болотами.

Ученые сомневаются в том, что бизоны, мамонты, олени и лошади были обитателями болот, как показывают результаты компьютерного климатического моделирования. Данное противоречие является одним их тех недостатков, которые характерны для климатических симуляций.

Источник: http://tainy.net/