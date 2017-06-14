«Sisu»: финская модель противостояния трудностям

Человечество достигло современного этапа своего развития благодаря трем «магическим» измерениям: упорству, стойкости и мужеству.

Жизнь может наносить нам множество ударов, бить с разных сторон и использовать самые изощренные методы. Все мы уже сталкивались с определенными трудностями, теряли кого-то и, конечно, решали бесчисленное множество проблем. И каждое наше самоотверженное усилие, каждый камень, который удалось переступить, несомненно, является достижением, поводом для гордости.

И даже если у вас есть свои техники и стратегии для преодоления сложных моментов, никогда не будет лишним узнать, а как же действовали люди в других странах, принадлежащие к другим культурам в подобных ситуациях.

Поэтому сегодня мы хотели бы поговорить с вами о жителях Финляндии.

У этих обитателей холодных широт поистине горячие сердца, а также сильный, даже воинственный дух. Настолько, что их доблесть и отвага называются удивительным словом «Sisu».

Как в тяжелые времена не падать духом

Сегодня достаточно произнести слово «Финляндия», чтобы представить то, что для многих является идеалом государства, а все благодаря их продуманной и вдохновляющей социальной политике и низкому уровню коррупции.

Экономика Финляндии также является одной из передовых, это развитая демократическая страна.

SISU — потенциал, который у нас внутри

Sisu — это внутренняя сила, которой обладает каждое человеческое существо, она почти всегда спит в нас, но она есть. Но стоит случиться чему-то нехорошему, как мы сами достаем ее из глубин своей души и используем для того, чтобы преодолеть трудности и преграды на своем пути. Необходимо выстоять, победить и двинуться дальше.

По сей день для финнов это означает «не сдаваться ни при каких обстоятельствах», что бы ни случилось, какие бы трудности не возникли на горизонте.

5 ключевых моментов для преодоления невзгод по финской модели:

1. Контролируйте стресс, не позволяйте чувству страха завладеть вами

В сложные моменты очень важно управлять своим стрессом и тревогами. Если негативные эмоции одержат над нами верх, то мы станем, своего рода, бесплодной ветвью, которую ветер легко сломает.

Необходимо научиться держать себя в руках и контролировать свои страхи, рационализировать панические состояния и не поддаваться эмоциям.

2. Будьте стойкими

Стойкость — это «вымирающий вид» человеческих качеств. В современном обществе оно встречается все реже. А все потому, что мы становимся нетерпеливыми, потому что нам нужно все и непременно прямо сейчас, мы не готовы ждать.

А вот люди, обладающие sisu, напротив, очень терпеливы, они способны принять разочарование, но при этом не потерять креативность, они умеют дожидаться подходящего момента и постоянно движутся вперед, медленно, но верно. Они не опускают руки, не сдаются, что бы ни случилось.

3. Будьте честны и благородны

Уважение к себе и к окружающим имеет очень важное значение для финского народа. Финны умеют заботиться друг о друге, так как понимают, что все так или иначе связаны между собой, и эта связь помогает им выжить, взаимная забота значительно повышает уровень жизни.

4. Учитесь решать маленькие проблемы, тогда вы сможете справиться и с большими неприятностями

Люди, обладающие sisu, не прячутся от проблем, они подыскивают для них подходящие решения.

Конфликты являются частью нашей жизни, а потому умение решать небольшие проблемы, без сомнения, поможет нам преодолевать и серьезные невзгоды и несчастья, которые может преподнести нам судьба.

5. Будьте стойкими сегодня, завтра и всегда

Стойкость — это качество храброго, отважного и одновременно мудрого человека, который научился встречать трудности лицом к лицу и расти над собой, меняться, становиться от этого лишь сильнее и выносливее.

У термина sisu много общего с отвагой и стойкостью. Для многих это практически одно и то же. Это отражение того, что рано или поздно научит нас жить и действовать «правильно».

В заключение хочется отметить, что все вышеперечисленные основы финской модели противостояния жизненным трудностям нам, конечно, знакомы.

И тем не менее, это хороший пример, чтобы поучиться у финского народа, чтобы sisu стал нашим повседневным вдохновением, нашей стратегией для преодоления страхов и печалей, и тогда они превратятся в острова счастья на нашем жизненном пути.

Источник: econet.ru