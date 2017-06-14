«Sisu»: финская модель противостояния трудностям

Человечество достигло современного этапа своего развития благодаря трем «магическим» измерениям: упорству, стойкости и мужеству.
Жизнь может наносить нам множество ударов, бить с разных сторон и использовать самые изощренные методы. Все мы уже сталкивались с определенными трудностями, теряли кого-то и, конечно, решали бесчисленное множество проблем. И каждое наше самоотверженное усилие, каждый камень, который удалось переступить, несомненно, является достижением, поводом для гордости.
И даже если у вас есть свои техники и стратегии для преодоления сложных моментов, никогда не будет лишним узнать, а как же действовали люди в других странах, принадлежащие к другим культурам в подобных ситуациях.
Поэтому сегодня мы хотели бы поговорить с вами о жителях Финляндии.
У этих обитателей холодных широт поистине горячие сердца, а также сильный, даже воинственный дух. Настолько, что их доблесть и отвага называются удивительным словом «Sisu».
Как в тяжелые времена не падать духом
Сегодня достаточно произнести слово «Финляндия», чтобы представить то, что для многих является идеалом государства, а все благодаря их продуманной и вдохновляющей социальной политике и низкому уровню коррупции.
Экономика Финляндии также является одной из передовых, это развитая демократическая страна.
SISU — потенциал, который у нас внутри
Sisu — это внутренняя сила, которой обладает каждое человеческое существо, она почти всегда спит в нас, но она есть. Но стоит случиться чему-то нехорошему, как мы сами достаем ее из глубин своей души и используем для того, чтобы преодолеть трудности и преграды на своем пути. Необходимо выстоять, победить и двинуться дальше.
По сей день для финнов это означает «не сдаваться ни при каких обстоятельствах», что бы ни случилось, какие бы трудности не возникли на горизонте.
5 ключевых моментов для преодоления невзгод по финской модели:
1. Контролируйте стресс, не позволяйте чувству страха завладеть вами
В сложные моменты очень важно управлять своим стрессом и тревогами. Если негативные эмоции одержат над нами верх, то мы станем, своего рода, бесплодной ветвью, которую ветер легко сломает.
Необходимо научиться держать себя в руках и контролировать свои страхи, рационализировать панические состояния и не поддаваться эмоциям.
2. Будьте стойкими
Стойкость — это «вымирающий вид» человеческих качеств. В современном обществе оно встречается все реже. А все потому, что мы становимся нетерпеливыми, потому что нам нужно все и непременно прямо сейчас, мы не готовы ждать.
А вот люди, обладающие sisu, напротив, очень терпеливы, они способны принять разочарование, но при этом не потерять креативность, они умеют дожидаться подходящего момента и постоянно движутся вперед, медленно, но верно. Они не опускают руки, не сдаются, что бы ни случилось.
3. Будьте честны и благородны
Уважение к себе и к окружающим имеет очень важное значение для финского народа. Финны умеют заботиться друг о друге, так как понимают, что все так или иначе связаны между собой, и эта связь помогает им выжить, взаимная забота значительно повышает уровень жизни.
4. Учитесь решать маленькие проблемы, тогда вы сможете справиться и с большими неприятностями
Люди, обладающие sisu, не прячутся от проблем, они подыскивают для них подходящие решения.
Конфликты являются частью нашей жизни, а потому умение решать небольшие проблемы, без сомнения, поможет нам преодолевать и серьезные невзгоды и несчастья, которые может преподнести нам судьба.
5. Будьте стойкими сегодня, завтра и всегда
Стойкость — это качество храброго, отважного и одновременно мудрого человека, который научился встречать трудности лицом к лицу и расти над собой, меняться, становиться от этого лишь сильнее и выносливее.
У термина sisu много общего с отвагой и стойкостью. Для многих это практически одно и то же. Это отражение того, что рано или поздно научит нас жить и действовать «правильно».
В заключение хочется отметить, что все вышеперечисленные основы финской модели противостояния жизненным трудностям нам, конечно, знакомы.
И тем не менее, это хороший пример, чтобы поучиться у финского народа, чтобы sisu стал нашим повседневным вдохновением, нашей стратегией для преодоления страхов и печалей, и тогда они превратятся в острова счастья на нашем жизненном пути.
Источник: econet.ru