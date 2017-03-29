Симоронский ритуал для исполнения желаний и избавления от неприятностей

Эх, жизнь моя жестянка… и чего в ней только не происходит. Подкинет Вселенная какую-нибудь суету, и сидишь-разгребаешь, как неприкаянный. Это, как недавно мне сообщили: «Ну, воть, началась черная полоса…»
Да вот только так думать, все равно, что крест на себе ставить. Нельзя, так, дорогие мои, нельзя… в каждой ситуации можно найти хорошие моменты. А если тяжело вам это дается, так «прикрутить» их можно!
Симоронский ритуал «Кручу-верчу» — мое самое горячо любимое детище. Эффект от него очень хороший, да и выполняется он очень легко. Очень часто он меня выручал, и думаю, в вашей копилке ритуалов тоже лишним не будет.
— Так что мы будем прикручивать? – с интересом спросите вы.
Да все, что угодно! Да-да! Уникальность этого ритуала заключена в его широком использовании. Вы можете взять его на вооружение для исполнения желаний, либо применять как подручное средство для устранения крупных и мелких препятствий.
Прежде чем вы начнете выполнять несложные манипуляции, надо непременно войти в состояние парения. Оно обеспечит быстрое воплощение задуманного. Что вы можете для этого сделать? Например, потанцевать, попрыгать, повеселиться или подумать о чем-нибудь очень хорошем. Вас должны переполнять положительные эмоции.
После того, как вы почувствуете себя на высоте, можно начинать:
Сожмите пальцы любой руки так, чтобы остался только указательный палец. Опустите руку вниз или сожмите в локте. Начинайте совершать круговые движения пальцем по часовой стрелке, в это время приговаривая:
«Кручу-верчу, ….. прикручу!»
Как вы уже, наверняка, догадались, вместо многоточий в этой фразе необходимо вставить что-то свое. Например:
«Кручу-верчу, здоровье прикручу!»
или
«Кручу-верчу, хорошую работку прикручу!»
Кстати, слово «прикручу» можно заменять на «наверчу», «пристучу» или другие варианты, которые могут вдруг родиться в вашей голове.
Выполнять этот несложный ритуал можно в любом месте, в любое время и даже на ходу. Главное – не забывайте подготовить внутреннюю «почву».
Результаты до сих пор очень приятно удивляют. Проблемы быстро решается, настроение поднимается, а разве не это нам порой нужно для полного счастья!?
Веселого вам волшебства!
Источник: myhappyblog