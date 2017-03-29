Симоронский ритуал для исполнения желаний и избавления от неприятностей

Эх, жизнь моя жестянка… и чего в ней только не происходит. Подкинет Вселенная какую-нибудь суету, и сидишь-разгребаешь, как неприкаянный. Это, как недавно мне сообщили: «Ну, воть, началась черная полоса…»

Да вот только так думать, все равно, что крест на себе ставить. Нельзя, так, дорогие мои, нельзя… в каждой ситуации можно найти хорошие моменты. А если тяжело вам это дается, так «прикрутить» их можно!

Симоронский ритуал «Кручу-верчу» — мое самое горячо любимое детище. Эффект от него очень хороший, да и выполняется он очень легко. Очень часто он меня выручал, и думаю, в вашей копилке ритуалов тоже лишним не будет.

— Так что мы будем прикручивать? – с интересом спросите вы.

Да все, что угодно! Да-да! Уникальность этого ритуала заключена в его широком использовании. Вы можете взять его на вооружение для исполнения желаний, либо применять как подручное средство для устранения крупных и мелких препятствий.

Прежде чем вы начнете выполнять несложные манипуляции, надо непременно войти в состояние парения. Оно обеспечит быстрое воплощение задуманного. Что вы можете для этого сделать? Например, потанцевать, попрыгать, повеселиться или подумать о чем-нибудь очень хорошем. Вас должны переполнять положительные эмоции.

После того, как вы почувствуете себя на высоте, можно начинать:

Сожмите пальцы любой руки так, чтобы остался только указательный палец. Опустите руку вниз или сожмите в локте. Начинайте совершать круговые движения пальцем по часовой стрелке, в это время приговаривая:

«Кручу-верчу, ….. прикручу!»

Как вы уже, наверняка, догадались, вместо многоточий в этой фразе необходимо вставить что-то свое. Например:

«Кручу-верчу, здоровье прикручу!»

или

«Кручу-верчу, хорошую работку прикручу!»

Кстати, слово «прикручу» можно заменять на «наверчу», «пристучу» или другие варианты, которые могут вдруг родиться в вашей голове.

Выполнять этот несложный ритуал можно в любом месте, в любое время и даже на ходу. Главное – не забывайте подготовить внутреннюю «почву».

Результаты до сих пор очень приятно удивляют. Проблемы быстро решается, настроение поднимается, а разве не это нам порой нужно для полного счастья!?

Веселого вам волшебства!

Источник: myhappyblog