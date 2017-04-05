Сильнейшая молитва о здоровье Пантелеймону Целителю

Молитва почитаемому христианскому святому, которого Бог наделил даром исцелять больных людей, считается одной из самых сильнейших. Узнайте, как молится Пантелеймону Целителю о здравии, собственном и своих близких.
История Великомученика Пантелеймона
Родившийся в 3 веке, будущий святой имел родителей разной веры. Отец его был язычником, а мать христианкой. Она всегда воспитывала его по законам истинной веры, но рано оставила этот свет, и юноше пришлось уверовать в идолопоклонство.
Он явился на обучение врачебному искусству, где проявил свои способности и был призван ко двору римского императора Максимиана. Но однажды он увидел, как пресвитер Ермолай воскресил отравленного мальчика с помощью молитвы к Иисусу Христу. С этого момента он принял христианство и стал врачом.
Пантелеймон безвозмездно помогал каждому, кто нуждался, и не просил за это никаких денег. Тем самым он разгневал многих римских целителей, которые стали терять доход, и был вызван на суд к императору. Тогда целитель предложил устроить состязание: пригласить больного человека и отдать его на лечение к языческим жрецам. А затем он сам попробует избавить человека от недуга. Тот, кто сможет помочь страдающему, и станет носителем истинной веры.
Человек избавился от болезни только благодаря силам Пантелеймона, чем он вызвал сильный гнев правителя. Целитель подвергся страшным мукам, но благодаря молитвам ничего не могло погубить святого. Он с достоинством пережил все страдания, а когда по приказу императора его бросили к диким зверям, те не смели дотронуться до христианина, а смирно улеглись у ног врача. Во время молитвы голос призвал Пантелеймона на Небеса, и только после этого палач смог отсечь голову святому христианину.
Молитва о здравии
Целитель Пантелеймон является покровителем всех страдающих и терпящих муки болезни. Люди молятся ему перед серьезной операцией, просят об исцелении, о православном чуде и помощи при самых страшных заболеваниях. При этом он способен защитить каждого человека и отвести все недуги в сторону. Образ святого принято располагать у кровати болеющего.
О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя; да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприяти благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей. Аминь.
Этот священный текст является сильным источником жизненных сил и крепкого здоровья. Она помогает защитить себя от хвори и избавить близких от проблем со здоровьем.
Воспользуйтесь силой слова, обращенного к Небесам, и попросите покровительства удивительного Великомученика Пантелеймона. Вы обретете крепкое здоровье и поможете в этом самым дорогим людям. Небесный врачеватель слышит просьбу каждого верующего и нуждающегося.
Источник: http://www.cluber.com.ua/