Сильнейшая молитва о здоровье Пантелеймону Целителю

Молитва почитаемому христианскому святому, которого Бог наделил даром исцелять больных людей, считается одной из самых сильнейших. Узнайте, как молится Пантелеймону Целителю о здравии, собственном и своих близких.

История Великомученика Пантелеймона

Родившийся в 3 веке, будущий святой имел родителей разной веры. Отец его был язычником, а мать христианкой. Она всегда воспитывала его по законам истинной веры, но рано оставила этот свет, и юноше пришлось уверовать в идолопоклонство.

Он явился на обучение врачебному искусству, где проявил свои способности и был призван ко двору римского императора Максимиана. Но однажды он увидел, как пресвитер Ермолай воскресил отравленного мальчика с помощью молитвы к Иисусу Христу. С этого момента он принял христианство и стал врачом.