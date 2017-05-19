Шесть секретов привлечения удачи по фэн-шуй

Если верить китайскому учению фэн-шуй, в мире существует 6 правил, которые помогают человеку привлечь удачу и избежать неприятностей. Эти правила основаны на теории об энергиях, суть которой заключается в том, что все вещи и предметы вокруг нас излучает энергетику.

Приверженцы фэн-шуй утверждают, что вокруг человека сосредотачиваются как негативные, так и позитивные энергии. Залогом жизненной удачи и благополучия, согласно фэн-шуй, является умение управлять окружающей энергетикой.

Сделать это помогут 6 секретов привлечения удачи.

Не сидите на углу

Если верить старинным приметам, то человека, сидящего на углу, ожидает семь лет несчастий. А приверженцы фэн-шуй утверждают, что не только угол стола, но и любые другие острые углы в доме (углы стола, мебели, шкафа и пр.) могут нанести человеку вред. Согласно фэн-шуй квартиры, все острые углы в доме излучают негативную энергетику.

Если в человек часто сидит на углу, или в его сторону постоянно направлены острые предметы, то это может негативно сказаться на его здоровье, личной жизни и финансовом благополучии. Для того, чтобы избежать неприятностей и привлечь удачу, лучше избегать в доме угловатой мебели, а все острые приборы (ножи, вилки и бритвы) хранить в закрытых ящиках.

Не разговаривайте через порог

Порог в учении фэн-шуй является границей между двумя мирами. По одну сторону — «свой» мир, по другую — «чужой». Если вы будете общаться с кем-то через порог, то утратите связь со своими собеседником. Вы можете с ними в скором времени поссориться или надолго разлучиться.

В этом заключается второй секрет привлечения удачи по фэн-шуй — нельзя общаться с собеседником через порог, иначе утратишь с ним связь.

Не готовьте в плохом настроении

Пища впитывает все наши эмоции. Так что если вы встали не с той ноги и решили приготовить завтрак для всей семьи, то будьте уверены в том, что у всех домочадцев испортится настроение и их день не сложится.

Не стойте в углу

Никогда не стойте в углу. Согласно фэн-шуй дома, углы являются энергетическими вампирами, которые способны поглощать всю энергию человека. Если вы долго простоите в углу, то можете почувствовать не только ухудшение настроения и усталость, но и физическое недомогание.

Не показывайте на себе

Порой, обсуждая какой-то недуг у знакомого человека, мы пытаемся изобразить его состояние на себе. Например, если вас спросили о травме ноги вашего знакомого, в большинстве случаев вы непременно покажете на себе размер и расположение его ушиба. Этого делать категорически нельзя. Показывая на себе чужой недуг, вы рискуете заполучить неприятности.

Не смотрите в разбитое зеркало

Согласно фэн-шуй квартиры, треснувшие зеркала излучают просто громадное количество негативной энергетики. Зеркало имеет свойство накапливать в себе эмоции и чувства, которые испытывают люди, смотрящиеся в него. Когда зеркало разбивается, то весь этот запас энергии выливается наружу.

Нельзя смотреть в зеркала и другие отражающие поверхности, которые разбивают отражение человека на части или просто показывают отражение неполностью. Это могут быть маленькие зеркала, плитка в ванной или другие отражающие поверхности. Они дробят энергетику человека, навлекая на него тем самым болезни и неприятности.