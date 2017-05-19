Шесть секретов привлечения удачи по фэн-шуй

Если верить китайскому учению фэн-шуй, в мире существует 6 правил, которые помогают человеку привлечь удачу и избежать неприятностей. Эти правила основаны на теории об энергиях, суть которой заключается в том, что все вещи и предметы вокруг нас излучает энергетику.
Приверженцы фэн-шуй утверждают, что вокруг человека сосредотачиваются как негативные, так и позитивные энергии. Залогом жизненной удачи и благополучия, согласно фэн-шуй, является умение управлять окружающей энергетикой.
Сделать это помогут 6 секретов привлечения удачи.
Не сидите на углу
Если верить старинным приметам, то человека, сидящего на углу, ожидает семь лет несчастий. А приверженцы фэн-шуй утверждают, что не только угол стола, но и любые другие острые углы в доме (углы стола, мебели, шкафа и пр.) могут нанести человеку вред. Согласно фэн-шуй квартиры, все острые углы в доме излучают негативную энергетику.
Если в человек часто сидит на углу, или в его сторону постоянно направлены острые предметы, то это может негативно сказаться на его здоровье, личной жизни и финансовом благополучии. Для того, чтобы избежать неприятностей и привлечь удачу, лучше избегать в доме угловатой мебели, а все острые приборы (ножи, вилки и бритвы) хранить в закрытых ящиках.
Не разговаривайте через порог
Порог в учении фэн-шуй является границей между двумя мирами. По одну сторону — «свой» мир, по другую — «чужой». Если вы будете общаться с кем-то через порог, то утратите связь со своими собеседником. Вы можете с ними в скором времени поссориться или надолго разлучиться.
В этом заключается второй секрет привлечения удачи по фэн-шуй — нельзя общаться с собеседником через порог, иначе утратишь с ним связь.
Не готовьте в плохом настроении
Пища впитывает все наши эмоции. Так что если вы встали не с той ноги и решили приготовить завтрак для всей семьи, то будьте уверены в том, что у всех домочадцев испортится настроение и их день не сложится.
Не стойте в углу
Никогда не стойте в углу. Согласно фэн-шуй дома, углы являются энергетическими вампирами, которые способны поглощать всю энергию человека. Если вы долго простоите в углу, то можете почувствовать не только ухудшение настроения и усталость, но и физическое недомогание.
Не показывайте на себе
Порой, обсуждая какой-то недуг у знакомого человека, мы пытаемся изобразить его состояние на себе. Например, если вас спросили о травме ноги вашего знакомого, в большинстве случаев вы непременно покажете на себе размер и расположение его ушиба. Этого делать категорически нельзя. Показывая на себе чужой недуг, вы рискуете заполучить неприятности.
Не смотрите в разбитое зеркало
Согласно фэн-шуй квартиры, треснувшие зеркала излучают просто громадное количество негативной энергетики. Зеркало имеет свойство накапливать в себе эмоции и чувства, которые испытывают люди, смотрящиеся в него. Когда зеркало разбивается, то весь этот запас энергии выливается наружу.
Нельзя смотреть в зеркала и другие отражающие поверхности, которые разбивают отражение человека на части или просто показывают отражение неполностью. Это могут быть маленькие зеркала, плитка в ванной или другие отражающие поверхности. Они дробят энергетику человека, навлекая на него тем самым болезни и неприятности.
Если вы будете соблюдать эти правила фэн-шуй, то вам удастся избежать проблем, несчастных случаев, неудач и заболеваний. Взамен этому негативу вы поучите большой запас энергии, много позитива и сможете достичь благополучия в жизни.
Источник — dailyhoro.ru