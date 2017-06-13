Шанс что мы живем в матрице 20-50%

Bank of America Merrill Lynch (BAML, подразделение Bank of America) выпустил аналитическую заметку для своих клиентов, в которой оценил возможность существования «матрицы». По мнению финансовой организации, вероятность того, что человечество живёт в симуляции, оценивается в 20-50%, пишет Business Insider.

Аналитики отмечают, что учёные, философы и бизнесмены уже допускают то, что нынешнее человечество живёт в смоделированной реальности. Аргументом для этого является то, что нынешняя цивилизация приближается к появлению фотореалистичных симуляторов, с которыми одновременно могут воздействовать «миллионы» людей.

«Вполне вероятно, что с развитием искусственного интеллекта, виртуальной реальности и вычислительных мощностей, цивилизации будущего решили смоделировать жизнь своих предков с помощью компьютера», — говорится в документе.

В частности, BAML ссылается на предположения основателя Tesla и SpaceX Элона Маска, который допустил, что люди на самом деле живут в компьютерной игре иной цивилизации. Также аналитики приводят доводы учёного и популяризатора науки Нила Деграсса Тайсона, который также допустил, что нынешняя вселенная — это компьютерная модель.

Шведский философ Никлас Бострем, на которого также ссылается BAML, в 2003 году опубликовал свою работу «Живем ли мы в компьютерном симуляторе». Согласно этому документу, у человечества есть три варианта развития — вымирание после достижения «постчеловеческой» стадии, превращение в «постлюдей», которые не станут создавать симулятор эволюционной истории, или «никакое» развитие, так как оно уже живёт в «матрице».

Последствия этих выводов для инвесторов остаются неясными, заключает Business Insider.

Источник: http://www.ufostation.net/