Шаман Барнашка и его предсказания о России

Сегодня немало злопыхателей, например, в Украине, которые не верят в великую миссию России, хотя практически все знаменитые провидцы, будь то Нострадамус, Кейси, Ванга и многие другие говорили именно об этом. И относили они этот расцвет российского общества и становление могучей Руси не к какому-то для нас далекому будущему, а именно к первой половине двадцать первого века.

Среди таких пророков был и прославленный бурятский шаман Барнашка, живший на рубеже девятнадцатого – двадцатых веков. Он был настолько известен своими невероятными способностями видеть судьбу каждого человека, что к нему стекались люди со всей округи, а то и с дальних губерний, хотя в то время не были столь развиты коммуникации, да и сам шаман постоянно путешествовал, отчего встретиться с ним было совсем нелегко.

Барнашка мог легко общаться с тонким потусторонним миром, а потому безошибочно определял, что за человек к нему пришел, с какими проблемами, и что того ждет в будущем. Однако он мог и моделировать будущее, а потому отводить от несчастного беды и помогать ему встать на истинную светлую дорогу. Конечно, в самой Бурятии его знал практически каждый, и слава об этом великом пророке передавалась из уст в уста.

Однако в историю великий шаман вошел потому, что практически безошибочно предсказывал судьбы не только простым людям, но также правителям, государствам и миру в целом. Он видел железных птиц (самолеты), телеги без лошадей (машины), сеть проводов, опутавших Землю, говорил, что Россию вскоре ждет столетнее испытание-страдание, которое начнется с революции 1917 года, за которой последует страшная для россиян отечественная война, застой, перестройка и новые испытания.

Однако через сто лет после моей смерти, утверждал Барнашка, Россия станет самой могущественной державой мира, причем это будет высокодуховное общество, перед величием которого склонятся все прочие государства мира. Они не только признают первенство России, но и станут стремиться строить жизнь в своих землях по подобию россиян.

Трудно сказать, насколько верны все предсказания этого пророка и юродивого (некоторые считали его именно таковым), поскольку в то далекое время многие даже не понимали, о чем он говорит, а его слова о будущем передавались из поколения в поколение в устной форме, обрастая легендами и обогащаясь домыслами народных сказителей. Однако о величие России, которую видел Барнашка, говорили все потомки шамана, и никто из них не сомневался, что это пророчество также верно, как и все прочие его предсказания мирового масштаба.

Кстати, шаман Барнашка умер приблизительно в 1925 году, так что до истинного величия России осталось менее десяти лет, тем более, последние события убеждают нас, что и Кейси, и Ванга и этот бурятский шаман никак не ошибались в своих прогнозах насчет самой могущественной державы мира…