Сфотографирован невероятно четкий призрак француженки

60-летний английский фотограф и исследователь сверхъестественных явлений Стюарт Уильямсон утверждает, что ему удалось запечатлеть на камеру призрак прекрасной француженки по имени Филиппа, когда он снимал наполненный дымом зал в сооружении шестнадцатого века. Речь идет о здании общественного центра Грисли-Олд-Холл в городе Суодлинкоте графства Саут-Дербишир, которое считается населенным многочисленными выходцами с того света (источник esoreiter.ru).

Уильямсон, специалист в области психометрии, рассказывает, что посетил Грисли-Олд-Холл 31 марта. Стюарт и его коллеги из паранормального сообщества «Haunted Souls» (Преследуемые призраками души) устроили себе своеобразный 10-дневный «марафон» и ежедневно в течение декады посещали различные проклятые места Соединенного Королевства. Это были седьмые сутки путешествия британцев, и только тогда исследователи получили свой долгожданный мистический снимок.

Призрак в дыму

Оказавшись в неосвещенном главном зале старинного здания, Уильямсон включил переносной генератор дыма со светодиодной лампой, и помещение вскоре наполнилось туманом. Тогда Стюарт достал свой фотоаппарат и принялся делать случайные снимки. Именно такова была задумка специалиста – уловить что-нибудь необычное в клубах белого дыма, – и он, судя по всему, не прогадал. Рассматривая впоследствии полученные изображения, эксперт с удивлением обнаружил на одном из них невероятно четкое женское лицо, образовавшееся в темноте из тумана.

Фотограф сообщает: «Когда я взглянул дома на снимки и дошел до этого, то не мог поверить своим глазам. Обычно мне требуется некоторое время, чтобы найти на дымчатом изображении какую-нибудь примечательную деталь, но здесь я мгновенно уловил фантомный образ. Это полноразмерная женская голова, парящая в 60 сантиметрах над полом. В тот вечер я сделал примерно полтораста фото, и только на этом, кажется, запечатлелось нечто аномальное. Но такая находка просто потрясает. Мне еще никогда не удавалось столь четко зафиксировать на снимке привидение».

Почему француженка?

Представленное фото действительно демонстрирует дымчатый образ женской головы. Хорошо различимы ее длинные волнистые волосы, темные брови, прикрытые глаза, острый нос, рот с тонкими губами и волевой подборок. По словам Уильямсона, в том зале он попытался мысленно заговорить с фантомами (он умеет это делать), и двое их них действительно ответили. Это были духи француженок по имени Филиппа и Элизабет, однако только Филиппа выразила желание показаться, поэтому охотник на привидений убежден, что это ее лицо попало в кадр.

«Я почувствовал, что она очень красива и, скорее всего, являлась когда-то супругой владельца дома. Мне не удалось узнать, как Филиппа умерла, да и невежливо спрашивать такое у покойного, которого ты сам потревожил, а не он пришел к тебе «поболтать». Думаю, ничего трагичного в ее кончине не было, но дух женщины отчего-то очень привязан к этому месту. Он явно не злой и редко попадается живым на глаза», – заключил Уильямсон.