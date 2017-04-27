Сеанс мгновенного избавления от невезения

«Мне в жизни не везло с самого момента моего зачатия…» — так начал эту историю пожилой профессор, когда вконец уже устал от наших постоянных причитаний. А «причитали» мы, группа бизнесменов, предпринимателей, управленцев, приехавших в конце 90-х в калифорнийский университет за новыми технологиями в маркетинге и PR, исключительно на тему: «конечно, вам-то хорошо тут говорить… если б у нас такие налоги/законы/учителя/родители/деньги/возможности… и т.п. были, — мы бы….». И дальше следовала красивая история о том, чтО «мы бы»…

Он один раз нам, так невзначай, намекнул про то, что «отсутствие результата — и есть ваш результат».

Второй раз как-то ненавязчиво пояснил про то, что «если ты чего-то не имеешь, или не делаешь, то у тебя точно есть захватывающая или душераздирающая история о том, почему так получилось».

Третий раз, уже более эмоционально, прошелся по тому, что «если бы да кабы…». Что мол, ребята, чего вы погрязли в прошлом и мусолите его, подыскивая себе оправдание за неделание.

Но до большей части группы все никак не доходило.

И тут он вышел из-за кафедры, присел как-то бочком на первую парту и произнес эту самую фразу: «Мне в жизни не везло с самого момента моего зачатия…»

— Хотите расскажу свою печальную историю?

— Конечно же, да! – закивали мы. И приготовились его жалеть.

Я тут привожу его рассказ в своем изложении — как услышала, как запомнила. Детали могут быть не точны, но они не меняют сути! Суть его рассказа я тогда уловила очень четко! Не просто уловила, а усвоила. На всю жизнь.

— Мне в жизни не везло с самого момента моего зачатия…

Мой отец, покуривающий травку безработный, перебивающийся случайными деньгами от погрузок-разгрузок, исчез из моей жизни, как только узнал, что его несовершеннолетняя подружка — девушка-мулатка, предпочитающая ночной образ жизни, — «залетела». Его как ветром сдуло! Поэтому я — безотцовщина.

Мое невезение только начиналось… Юная мулатка, хоть и выносила меня почти до срока, но только заслышав мой первый крик, тут же, на родильном столе, отказалась от меня. Так я, слабая беззащитная кроха, только что пришедшая в этот чужой, незнакомый мир, остался совсем один… Кричащий от безысходности во всю эту Вселенную на руках у акушерки.

Дальше — больше… Мне фатально не везло… Меня не усыновили в младенчестве — я был очень слабым, болезненным ребенком. К тому же в те годы, рожденный от мулатки, я вообще имел мало шансов быть усыновленным. Поэтому из Дома малютки, я прямиком попал в детский дом.

Ну, тут уж… не везет — так не везет! Это был детский дом для «цветных» детей, каких нас там только не было… Я испытал сполна на себе все: и как дерутся китайцы, и как плюются мексиканцы, и как больно щиплются черные…

Не везло мне и с учебой… Учителя долго не задерживались и все время менялись. Да, честно говоря, и не по всем предметам они у нас в детском доме вообще были. Поэтому со школой у меня тоже, как вы понимаете, не задалось. Ну, просто — тотальное невезение!…

…Он помолчал. Посидел в тишине, глядя куда-то в пол… Потом поднял глаза на нас. Мы, конечно сочувственно ждали продолжения этой истории, не понимая — к чему он вообще все это начал, — ведь так славно спорили по маркетинговым задачкам всего полчаса назад.

— Я устал рассказывать вам это, — неожиданно сказал он, — Это не моя история… Хотите, я расскажу вам СВОЮ?

Немая пауза… Нам оставалось только покивать головами, потому что мы вообще уже окончательно потерялись: где тут чья история, для чего он вообще все это нам рассказывает, да еще и язык английский для многих не просто в своих тонкостях давался.

— А моя история — вот… — продолжил он.

— Я по жизни вообще — очень везучий человек!

Мне повезло прямо с самого момента моего зачатия, когда мой непутевый папаша исчез из жизни моей, не менее непутевой, мамаши, а заодно и из моей жизни — раз и навсегда! Возможно он почувствовал, что не сможет дать мне всего того, что поможет мне выжить. Я благодарен ему за то его решение… Кто знает, каким бы я вырос и что бы вообще со мной стало, если бы мое младенчество и детство прошло рядом с ним. Возможно он интуитивно понял, что этот слабый малыш никогда не сможет стать сильным рядом с ним и поэтому тихо ретировался. И я благодарен ему за это.

А мне, между тем, продолжало везти.

Юная мулатка отказалась от меня прямо на родильном столе. И это уже была удача! Потому что, если бы она забрала меня из роддома, я вообще не уверен, что остался бы в живых… А так у меня, хоть и слабого, недоношенного, появился шанс! Шанс на жизнь! И дала мне его она… Моя непутевая семнадцатилетняя мать. Я благодарен ей за этот ее отказ. И даже в мыслях не хочу представлять, как и где бы я жил, как и где прошло бы мое детство, если бы она тогда не отказалась от меня. Этот ее отказ тоже придал мне силы. Ведь оглашая Вселенную своим первым криком, я уже понимал, что надеяться мне в этой жизни не на кого, я один… А это, наверное, все же какую-то концентрацию внутренней энергии вызывает, согласитесь… — улыбнулся он.

Дальше — больше!

Мне повезло, что меня не усыновили в младенчестве. Иначе я, болезненный, ослабленный малыш, получил бы, возможно, очень комфортные тепличные условия и заботу усыновивших меня людей, но помогло ли бы мне это стать сильнее и увереннее в себе? Почему-то я думаю, что нет. Именно жизнь в детском доме научила меня стойкости: я научился у китайцев драться, я перенял у черных их «щипки», да и плеваться я могу ого-го как! Это ли не везение!

Ну, а со школой — это вообще — отдельная песня! Учителей не хватало и несколько предметов, бывало, вел один человек. В старших классах мы как-то сдружились с учителем биологии, который был для нас «ходячей энциклопедией», — так восторженно он был увлечен своим предметом. И (вот везение!) он же преподавал у нас еще и математику, что позволяло нам встречаться на уроках каждый день! Мы много общались. Конечно у меня были только отличные оценки по его предметам. И когда встал вопрос выбора колледжа — я не раздумывая, пошел туда, где нужна была математика и биология.

Потом был университет.

Потом — научная работа.

Семья. Дети. Внуки. Правнуки…

Я рад тому, что родился под счастливой звездой!

И благодарен Судьбе за везение.

Он продолжал с улыбкой сидеть на краешке парты. А мы «переваривали» все только что услышанное…

— Вот вам две истории, два взгляда, на одну и ту же жизнь, — сказал он, вставая с парты и поднимая перед собой две открытые ладони, как чаши весов, — Вам какая больше по душе?

Часто, к слову, приходится эта история. Особенно, когда слышу оправдательные отмазки: «если бы я…», «вот если бы мне…». Или еще круче: «вот если бы мы…», «если бы нам…».

Пустой разговор о пустом дает только пустое.

В моем преподавательском арсенале есть одно упражнение, которое очень в «тему», попробуйте, если есть желание! Даже в одиночку можно поупражняться. А уж в группе оно вообще может стать забавной игрушкой для любой компании.

Итак: напишите несколько записок, обозначив в них ситуации, которые, как правило, первой вызывают негативную реакцию… Например: «украли кошелек», «поссорился», «развелись», «опоздал на поезд», «заболел», «поцарапали машину» и т.п.

Теперь, если в одиночку упражняетесь — то рассказывать сами себе сейчас все будете. А если группа — то на пары разделитесь.

И дальше — первый этап: тащите записку и начинаете свой рассказ со слов «Все плохо…», или «Представляешь, какой ужас…», «Мне опять не везет…», или «Ну за что мне это все! …». Ну и расскажите немного про ситуацию: либо сами себе, либо в кратком диалоге с собеседником.

Теперь следующую записку — и то же самое…

Можете на пару с собеседником это делать, пусть он тоже записки тянет.

Как надоест, меняем все кардинально. Теперь записки те же, но вот ваши высказывания начинаются со слов: «Благодаря тому что…», «То, что это случилось, помогло мне….», «Мне повезло, что….», «Я рад, что так произошло…» и т.п. Как вы понимаете многоточие — это место для вашего рассказа.

Я, бывает, совсем экстремальный вариант предлагаю: «Как ужасно/Как прекрасно!». И ситуации на записках покруче задаю… Ощущений — выше крыши!

И драйва!

И понимание приходит…

А потом предлагаю каждому поднять перед собой свои открытые ладони. Как чаши весов. И «взвесить», что находится в каждой из них…

И сделать свой выбор!

Автор — Ирина Рыжкова