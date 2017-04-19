Сделайте ЭТО в новолуние, и Вселенная исполнит любое ваше желание!

Астрологи утверждают, что Новолуние — энергетически мощное время, которое представляет собой идеальный «инструмент» для загадывания заветных мечтаний. Главное, сделать это правильно и искренне довериться могущественной силе ночного светила!

А вот список на 2017 год:

28 января

26 февраля

28 марта

26 апреля

25 мая

24 июня

23 июля

21 августа

20 сентября

19 октября

18 ноября

18 декабря

Простой ритуал со свечой

Чем более ответственно подойти к исполнению ритуала, тем больше шансов, что загаданное на новолуние желание осуществится – такого мнения придерживаются все специалисты в области магии. Самый простой и доступный способ создания соответствующей атмосферы – уединиться в тихом помещении и зажечь свечу в тот самый час, когда на небе рождается новый месяц.

Под таинственное мерцание свечи нужно тщательно проанализировать свои мысли, отвлечься от посторонних идей и максимально сосредоточиться и только после этого загадывать желание. Считается, что силой мысли можно передать информацию во вселенную, где молодая луна реализует весь свой энергетический потенциал.

Важно представить, что оно уже сбылось и прочувствовать те эмоции, которые последуют за исполнением мечты. Далее пламя свечи необходимо задуть и постараться «отпустить» грезы, чтобы не мешать растущему месяцу в его «работе».

Лунный блокнот

Еще один популярный ритуал загадывания желаний на новолуние – написать все, о чем мечтается, на чистом листе бумаги. Для этого метода понадобится красивая тетрадь или блокнот – это обязательное условие правильно проведенного обряда. Белая бумага символизирует чистоту помыслов и стремление к исполнению мечты.

В то время, когда начинается новолуние, следует записать все самые сокровенные мысли. Можно не ограничиваться чем-то одним, а попросить вселенную, чтобы сбылось несколько желаний. Главное – не показывать никому написанное, а еще лучше – спрятать блокнот в укромное местечко, где он будет защищен от глаз посторонних.

Важно, чтобы загадывание было сформулировано максимально точно и конкретно, вселенная не любит двояких толкований, а молодому месяцу легче исполнить четкий запрос. Когда пройдет какое-то время и наступит момент очередного новолуния, ритуалы можно повторить: записи проанализировать, вычеркнуть то, что сбылось, и загадать новые желания.

Треугольники

Исполнение желаний сулит еще один обряд, связанный с бумагой. Из красной цветной бумаги или картона следует вырезать несколько правильных треугольников, на каждом из которых написать заветную мечту. Все треугольники после этого необходимо сложить в чистый конверт (вершиной вверх), туда же поместить свою фотографию.

Нужно, чтобы фотография была связана с приятными воспоминаниями, выражение лица на ней было радостным, улыбающимся, счастливым. Если спрятать конверт в каком-то потайном уголке, в южной части жилища, все загаданное непременно сбудется.

В первый день луны можно налить полный стакан чистой воды и поставить его на окно, где он должен простоять целый месяц, до следующего новолуния. В момент ритуала рекомендуется произнести следующее заклинание: «Как полон этот стакан, так и у меня дом должен быть полон счастья!».

Как использовать новолуние для привлечения денег?

Многие мечтают о том, чтобы увеличить свой материальный достаток, и новолуние идеально подходит для исполнения желаний, связанных с деньгами. В том, как правильно загадать заветное желание в новолуние, нет ничего сложного, нужно просто следовать рекомендациям опытных специалистов по магии.

Так, для привлечения денег потребуется крупная бумажная купюра. В час появления на небосклоне молодого месяца необходимо подойти к окну и положить на подоконник банкноту, чтобы она смогла зарядиться энергией лунного света.

Даже в том случае, когда погода не отличается ясностью, и небо заволокли темные тучи, не стоит расстраиваться: новый месяц эффективно действует и сквозь «препятствия».

Чтобы исполнение мечты не заставило себя ждать, заряженную купюру нужно истратить на следующий же день.

Среди ритуалов, связанных с исполнением финансовых желаний в новолуние, популярностью пользуется способ визуализации. Необходимо взять в руки деньги, чем больше, тем лучше. При этом не имеет значения, какие это будут банкноты – реальные или нарисованные от руки, главное – представить себя обладателем огромного состояния, испытать удовольствие, доставленное богатством. Когда наступит новолуние, необходимо вслух или мысленно обратиться к луне с четкой просьбой – улучшить материальное положение.

Рекомендуется даже загадывать точную цифру, необходимую для полного удовлетворения потребностей. После проведения ритуала останется лишь подождать, когда молодой месяц проявит свою благосклонность к тому, кто загадал желание, и подарит его исполнение.

В новолуние можно взять банковскую квитанцию и заполнить ее на свое имя, вписав сумму, которая требуется для тех или иных целей. Квитанцию необходимо положить в красивый конверт белого, золотистого или серебристого цвета и спрятать от посторонних глаз. Чем более реальной является просьба, тем быстрее она сбудется. Как правило, исполнение занимает от 3-х до 7 дней. Кстати, вместо денег вселенная может прислать приятную «компенсацию» в виде находки или неожиданного подарка.

Новая луна – лучший помощник в сердечных делах

Может ли растущий месяц помочь в любви, и как правильно загадывать желание на новолуние, чтобы оно обязательно сбылось и помогло обрести счастье на личном фронте? Те, кто давно занимается гаданиями и магией, знают, что момент новолуния идеально подходит для загадывания желаний, связанных со второй половинкой.

Так, обрести взаимную любовь поможет следующий ритуал: нужно посмотреть на молодой месяц и сложить ладони домиком над глазами. Далее необходимо представить, что этот дом – семейный очаг, где очень уютно и комфортно живется двум любящим сердцам. Вселенная способна чувствовать все эмоции и угадывать мысли, поэтому те, кто искренне верит в чудо и исполнение желаний, могут смело рассчитывать на скорейшее исполнение задуманного.

Молодые девушки с давних пор знали, как загадать желание в новолуние, чтобы иметь успех у противоположного пола. В час, когда рождается луна, нужно несколько раз покрутиться вокруг своей оси, приговаривая при этом:

«Красив месяц, млад месяц, увивай вокруг меня женихов так же, как я увиваюсь вокруг тебя!»

Загадать желание и обрести прекрасное самочувствие!

С новолунием связано много примет и гаданий, связанных со здоровьем: растущий месяц символизирует молодость и силу. Чтобы загадать желание на хорошее самочувствие, нужно выбрать крепкое дерево с густой кроной и прочными ветвями.

В час новолуния необходимо прийти к этому дереву, обвязать одну из веток красивой лентой и в мыслях представить то, о чем мечтается. «Сотрудничество» небесного тела и стихии Земли может принести прекрасный результат и избавить «клиента» от многих заболеваний и недугов. При выполнении всех ритуалов имеется одно обязательное условие – искренне верить и по-настоящему хотеть, чтобы каждая просьба ко Вселенной исполнилась!

Источник — mirkrasoty.life