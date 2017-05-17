Счастливые находки: 10 вещей, которые приносят удачу

Каждому с детства внушали, что чужое брать не хорошо. Многим известна фраза «сколько найдешь, столько и потеряешь», поэтому к найденным вещам стоит относиться с осторожностью и не подбирать всякий предмет, встреченный на пути. Есть вещи, «заряженные» отрицательной энергетикой. К ним относятся булавки, кольца, нательные крестики, а также вещицы, лежащие на перекрестках дорог.

Наши предки считали, что находки — это знаки Свыше, которые предупреждали, подсказывали и наталкивали на определенные мысли. Как не пройти мимо своей удачи и какие же вещи приносят счастье?

Подкова

Железная подкова, найденная вами, является символом удачи и денежного благополучия. Показать дорогу своей удаче вы можете, забрав подкову с собой и прибив ее к двери. Этот ритуал имеет глубокие корни, ведь в старину лошадь мог позволить себе только богатый человек. Нашедший сей предмет считался счастливчиком, ведь богатые часто украшали подковы своих скакунов самоцветами.

Икона

Такая находка означает, что Высшие силы оберегают и охраняют человека, наткнувшегося случайно на икону. Перед тем, как поднять ценность, произнесите: «Господи, благослови». Этот знак судьбы сулит удачу во всех начинаниях. Однако стоит помнить, что без искренней веры в жизни мало что изменится. Икону стоит отнести в церковь и освятить, и только после этого ее можно нести в дом.

Исправные часы

Найти целые идущие часы — к началу нового и благоприятного периода в жизни. Также считается, что это своеобразное предупреждение Свыше. Такая находка заставляет задуматься о том, что время неизбежно идет вперед и не станет ждать отстающих. Стоит поторопиться и вспомнить об отложенных ранее делах и выполнить все обещания, чтобы дальнейшая жизнь была удачной и приносила только радость. Носить часы не стоит, а вот попытаться найти владельца можно. Наивысшей удачей будет, если вам удастся вернуть потерянную вещь хозяину.

Ключ

Считается, что ключ служит оберегом дома от злых духов и намерений. Чем старее ваша находка, тем активнее она будет отдавать энергию на защиту дома. Его стоит положить под порогом и произнести: