Савелий Кашницкий: Секреты долгожительства

Много лет назад в тбилисском Институте геронтологии я перелистывал анкеты абхазских аксакалов. Мне не терпелось узнать, как же именно надо жить, чтобы дожить до глубокой старости. Ну, наверное, не пить спиртное?

Часть почтенных долгожителей действительно признавалась: за всю жизнь ни грамма алкоголя во рту не держали. Но другая, отнюдь не меньшая часть сообщала: двести граммов к обеду – ежедневная норма. Многие старцы никогда не курили. Но, пожалуй, не меньше столетних уникумов дымят табаком по сей день. Одни бабули не имели детей. Зато другие начали рожать с пятнадцати и стали многодетными матерями. Кто-то мяса в рот не берет, а кто-то из них же, избранников природы, нимало не смущаясь, наворачивает шашлыки и кебабы.

Я понял: сколько ни ищи секрета долгожительства, все равно не отыщешь. Ну нет того ключевого фактора, от которого зависит здоровая вековая жизнь. Да ладно бы только я – веками мудрецы и ученые ищут, но найти не могут. Столетний загадочен, как снежный человек.

Выходит, причина прячется где-то совсем в другом месте.

Примерно те же вопросы поставили перед собой астрологи Валерий Туев (к сожалению, умерший) и Сергей Курапов. Только решили не допрашивать виновников столетнего торжества, а заглянуть в гороскопы: не определяют ли звезды, кому сколько суждено топтать землю?

Научный подход к решению проблемы организовали так: из авторитетных справочников и энциклопедий выписали известные имена тех счастливцев, кому Творец отмерил долгий век – не меньше 85 лет. При этом рассматривали лишь тех, кто сумел сохранить о себе память благодарных потомков. Иначе говоря, в базу данных ввели только успешных людей. Их оказалось больше полутора тысяч. Даты рождения известны. Оставалось нарисовать и проанализировать их космограммы: как были расположены звезды и планеты в день рождения лучших людей?

Авторы исследования предположили, что отобранные ими долгожители интуитивно нашли оптимальный вариант взаимодействия своей жизненной программы с космическими ритмами. Поэтому не столь важно, чем питались их «подопытные», в каких условиях жили, какими отличались качествами характера. Уже состоявшаяся долгая и яркая жизнь неопровержимо доказывает правильность пройденного пути. Оставалось только уточнить, как именно каждый такой путь был заранее прочерчен на звездной карте.

Вся астрология основана на предположении: расположение звезд и планет в момент рождения человека во многом определяет его дальнейшую судьбу и, в частности, здоровье. Пусть некоторые нобелевские лауреаты называют это поповщиной – истина от таких оценок не страдает, за долгие века астрология не раз посрамляла скептиков, хотя понятнее не становилась.

Десять планет, традиционно принимаемых в рассмотрение, могут располагаться на космограмме в двенадцати знаках зодиака. Но ведь не всякое из 192 сочетаний встречается в гороскопах долгожителей!

Скажем, если Марс обосновался в Водолее, долгой жизни такое его положение почему-то не способствует. Это расплескивание жизненной энергии. Неслучайно поэтому 47 % людей, родившихся, когда Марс стоял в Водолее, живут недолго.

Но если в момент рождения Сатурн стоит в Козероге, это уже заявка на долгую жизнь. Из 1296 проверенных Туевым и Кураповым мужчин-долгожителей 160 родились, имея Сатурна в Козероге. Окольцованная планета связана с разумными ограничениями, внутренней собранностью, настроем на главное в жизни. Такой человек руководствуется высокими идеями, самостоятелен, собран, честолюбив. Неслучайно к этой категории принадлежали композитор Джузеппе Верди, философ Иммануил Кант, основатель гомеопатии Самуил Ганнеман, автор теории и практики долголетия, дважды лауреат Нобелевских премий Лайнус Поллинг. У женщин-долгожительниц такое положение Сатурна в космограмме – третье по частоте встречаемости.

Очень многие, прожившие долгий и творческий век, имели при рождении Марс в созвездии Девы. Все они трудолюбивы, требовательны к себе и другим, их энергия сфокусирована на достижении профессиональных высот. Они обстоятельны, все тщательно планируют и не склонны рисковать. Скажем, философ Николай Лосский и дочь Льва Толстого Александра прожили по 95 лет. Не менее существенна такая особенность расположения Марса в Деве, как эффективная работа перистальтики, то есть в течение жизни нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Марс символизирует высокую энергетику, а под знаком Девы находится желудок.

А что же делать тем, кому не посчастливилось родиться в момент нахождения Марса в Деве? Абхазские долгожители компенсируют это упущение космограммы тем, что добавляют в пищу аджику – активный стимулятор желудочно-кишечного тракта. А еще жители Абхазии любят поспать после еды. Наши доктора, обученные в европейской школе, дружно осуждают подобное сибаритство. Но абхазам виднее: пища с добавкой аджики и послеобеденный сон обеспечивают энергичную перистальтику на фоне общего расслабления организма – вот вам и замена отсутствующему Марсу в Деве. Получается, чего Всевышний недодал, требуется восполнить, опираясь на собственный разум. Таков, должно быть, главный принцип «использования астрологии в мирных целях».

Весы, как знает каждый астролог, руководят почками. Максимальное число долгожителей родилось, когда какие-то планеты находились в Весах. Значит, у всех у них всю жизнь отменно работали почки. Если же не повезло с таким моментом рождения, для долгой жизни необходимо заботиться об улучшении работы почек, то есть опять-таки компенсировать недоданное при рождении. У Марлен Дитрих и Ольги Форш, почти достигших 90-летнего рубежа, такой проблемы не было – ее снял Марс в Деве в космограмме рождения. А вот Бернард Шоу, Агата Кристи, Анастасия Цветаева прожили завидно долгие жизни с отменно работавшими почками, имея при рождении Меркурия в знаке Весов.

Валерий Туев и Сергей Курапов не ограничились заманчивыми примерами. Они, изучив максимумы распределения долгожителей по благоприятным положениям планет, составили таблицы, по которым каждый желающий может проверить, попадает ли дата его рождения в один или несколько таких максимумов. Иначе говоря, написано ли ему на роду долгожительство. Если да, живи, как говорится, и радуйся. Если же нет, тоже не стоит отчаиваться. Ведь известно, какой максимум каким качествам здоровья соответствует. Так что недостающие можно тренировать.

Каждый, таким образом, сам строит модель своей жизни. И в его силах компенсировать «недостачу» качества космограммы, полученной при рождении. Куда направлять свои усилия, понятно из исследования астрологов. А делать это или нет – свободный выбор каждого. Ведь насильно аксакалом не станешь.

Источник: econet.ru