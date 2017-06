Самый грандиозный список лучших фильмов по жанрам

1. Достучаться до небес

2. Пока не сыграл в ящик

3. Куда приводят мечты

4. В погоне за счастьем

5. Дневник Нимфоманки

6. Необратимость

7. Эффект бабочки

8. Игры разума

9. Гордость и предубеждение

10. Зеленая миля

11. Семь жизней

12. Адвокат дьявола

13. Области тьмы

14. Запах женщины

15. Всегда говори «Да»

16. Список Шиндлера

17. Мечтатели

18. Форрест Гамп

19. Револьвер

20. Бойцовский клуб

21. Нокдаун

22. Господин Никто

Список мотивирующих фильмов:

1. Гладиатор

2. Никогда не сдавайся

3. Бойцовский Клуб

4. Дьявол носит Прада

5. Миллионер из трущоб

6. Башни Близнецы

7. В погоне за счастьем

8. Секрет

9. Мирный Воин

10. Грязные танцы

11. Рокки

12. Октябрьское небо

13. Ямакаси

14. Достучаться до небес

15. Побег из Шоушенка

16. Храброе Сердце

17. Социальная сеть

18. Куда приводят мечты

19. Пока не сыграл в ящик

20. Всегда говори «Да»

21. 8-я миля

22. Миссия на Марс

23. Соучастник

24. Крепкий Орешек

25. Нокдаун

26. 3 дня на побег

27. Загадочная история Бенджамина Баттона

28. Бойлерная

29. Шаг вперед

30. Олигарх

31. 1 1

32. Джанго освобожденный

33. Жизнь Пи

34. В погоне за счастьем

35.А в душе я танцую

Потрясающие фильмы, которые заставят вас плакать:

1. Искусственный разум

2. Хатико: Самый верный друг

3. Зеленая миля

4. Титаник

5. Белый Бим Черное ухо

6. Спеши любить

7. Мальчик в полосатой пижаме

8. Заплати Другому

9. Достучаться до небес

10. Мост в Терабитию

Лучшие фильмы по версии Тарантино:

1. Королевская битва — Япония, 2000 год

2. Кое-что еще — США, Франция, Великобритания, 2003 год

3. Кинопроба — Япония, 1999 год

4. Лезвие / Бритва — Гонконг, 1995 год

5. Ночи в стиле буги — США, 1997 год

6. Под кайфом и в смятении — США, 1993 год

7. Догвилль — Германия, Дания, Швеция, Финляндия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, 2003 год

8. Бойцовский клуб — Германия, США, 1999 год

9. Пятница — США, 1995 год

10. Свой человек — США, 1999 год

Топ 10 запрещенных и очень спорных фильмов, неизвестные истории известных людей:

1. Дом (запрещен в 36 странах)

2. Курск (запрещен в России)

3. Разменная монета (запрещен в США)

4. Привет от Кобы — Сталин

5. Властелин мира — Никола Тесла

6. Человек, который хотел знать все — Леонардо да Винчи

7. Отражение — Спецназ за гранью возможного

8. Грани возможного — Сила мышц

9. Грани возможного — Человеческий мозг

10. Грани возможного — Зрение

Лучшие фильмы про измену :

1. Матч Пойнт, США, Великобритания, 2005 год

2. Неверная (2002), США, Германия, Франция, 2002 год

3. Близость (2004), США, Великобритания, 2004 год

4. Приходит женщина к врачу, Нидерланды, 2009 год

5. Цена измены, США, 2005 год

6. Прошлой ночью в Нью-Йорке, США, Франция, 2010 год

7. Что скрывает ложь (2000), США, 2000 год

8. Осторожно Двери закрываются, США, Великобритания, 1998 год

9. Бункер, Испания, Колумбия, 2011 год

10. На грани (1997), США, 1997 год

Подборка фильмов на тему «Сумасшедшие в кадре»:

1. Чарли и Шоколадная Фабрика, США, 2005 год

2. Вилли Вонка и шоколадная фабрика, США, 1971 год

3. Черный лебедь (2010), США, 2010 год

4. Пролетая над гнездом кукушки, США, 1975 год

5. Остров проклятых, США, 2010 год

6. Игры разума, США, 2001 год

7. Ангелы вселенной, Исландия, 2000 год

8. Дом дураков, Россия, 2002 год

9. Я плюю на ваши могилы, США, 2010 год

Комедии про обмен телами:

1. Мальчик в девочке, 2006

2. Нас двое, 2008

3. Подмена, 1991

4. Чумовая пятница, 2003

5. Любовь-морковь, 2007

6. Любовь-морковь-2

7. Хочу как ты, 2011

8. Их поменяли телами, 1996

9. Цыпочка, 2002

10. Из 13 в 30, 2004

Самые кровавые фильмы:

1. Хостел (2005)

2. Хостел 2 (2007)

3. Пила 2 (2005)

4. Пила: Игра на выживание (2004)

5. Ад каннибалов (1979)

6. Мизери (1990)

7. Мученицы (2008)

8. Поворот не туда (2003)

Подборка настоящего мужского кино :

1. Карты, деньги, два ствола (1998)

2. Бешеные псы (1992)

3. На гребне волны (1991)

4. Бойцовский клуб (1999)

5. Свой среди чужих, чужой среди своих (1974)

6. Закон доблести (2012)

7. Поезд на Юму (2007)

8. 22 пули: бессмертный (2010)

9. Мы из будущего

10. Мы из будущего 2

Подборка фильмов для подростков:

1. Оторва (2008)

2. Еще одна история Золушки

3. Спеши любить (2002)

4. ЛОЛ (2012)

5. Дрянные девчонки (2008)

6. Шаг вперед (2006)

7. Сумерки (2008)

8. Хатико (2009)

9. Классный мюзикл (2006)

Уникальная подборка лучших фильмов с Джимом Керри:

1. Пингвины мистера Поппера (2011)

2. Рождественская история (2009)

3. Всегда говори «ДА» (2008)

4. Роковое число 23 (2007)

5. Аферисты Дик и Джейн (2005)

6. Лемони Сникет: 33 несчастья (2004)

7. Вечное сияние чистого разума (2004)

8. Брюс Всемогущий (2003),

9. Мажестик (2001)

10. Гринч – похититель Рождества (2000)

11. Я, снова я и Ирэн (2000)

12. Шоу Трумана (1998)

13. Лжец, лжец (1997)

14. Кабельщик (1996)

15. Бэтмен навсегда (1995)

16. Тупой и еще тупее (1994)

17. Маска (1994)

18. Эйс Вентура: Розыск домашних животных (1993)

19. Я люблю тебя, Филлип Моррис (2008)

20. Человек на Луне (1999)

Подборка лучших фильмов с Джонни Деппом:

1. Мрaчные тени (2012)

2. Рoмoвый дневник (2010)

3. Туриcт (2010)

4. Aлиca в cтрaне чудеc (2010)

5. Джoнни Д. (2009)

6. Вooбрaжaриум дoктoрa Пaрнaca (2009)

7. Чaрли и шoкoлaднaя фaбрикa (2005)

8. Рacпутник (2004)

9. Вoлшебнaя cтрaнa (2004)

10. Тaйнoе oкнo (2004)

11. Из aдa (2001)

12. Кoкaин (2001)

13. Шoкoлaд (2000)

14. Coннaя Лoщинa (1999)

15. Девятые врaтa (1999)

16. Cтрaх и ненaвиcть в Лac-Вегacе (1998)

17. Дoнни Брacкo (1997)

18. Мертвец (1995)

19. Эд Вуд (1994)

20. Эдвaрд руки-нoжницы (1990)

Подборка фильмов с Леонардо ДиКаприо:

1. Начало (2010)

2. Остров проклятых (2010)

3. Совокупность лжи (2008)

4. Дорога перемен (2008)

5. Кровавый алмаз (2006)

6. Отступники (2006)

7. Авиатор (2004)

8. Банды Нью-Йорка (2002)

9. Поймай меня, если сможешь (2002)

10. Пляж (2000)

9-ка потрясающих мистических фильмов:

1. Другие / The Others (2001)

2. Сонная Лощина / The Hollow (1999)

3. Шестое чувство / Sixth Sense (1999)

4. Ключ от всех дверей / Skeleton Key (2005)

5. Готика / Gothika (2003)

6. Константин: Повелитель тьмы / Constantine (2005)

7. 1408 / 1408 (2007)

8. Омен 666 / The Omen (2006)

9. Девятые врата / The Ninth Gate (1999)

5 удивительных приключений:

1. Изгой

2. Выжить

3. 127 Часов

4. Королевская битва

5. Шесть дней, семь ночей

Лучшие фильмы-катастрофы:

1. В субботу (2011)

2. Скайлайн (2004)

3. Я — легенда (2007)

4. Наводнение (2007)

5. Послезавтра (2004)

6. Явление (2008)

7. 2012 (2009)

8. Знамение (2009)

9. Башни-близнецы (2006)

10. День, когда Земля остановилась (2008)

Лучшие фильмы с Моникой Беллучи:

1. Пристрели их (2007)

2. Матрица: Перезагрузка. (2003)

3. Бешеная кровь (2008)

4. Второе дыхание (2007)

5. Человек, который любит (2008)

6. Стукачка (2010)

7. Любовь: инструкция по применению (2011)

8. Не оглядывайся (2009)

9. Дракула (1992)

10. Слезы солнца (2003)

12 лучших фильмов на тему одиночества:

1. Изгой (2000)

2. Малхолланд Драйв (2001)

3. Трудности перевода (2003)

4. Сломанные цветы (2005)

5. Покидая Лас-Вегас (1995)

6. О Шмидте (2002)

7. Небо над Берлином (1987)

8. Паук (2002)

9. Чунгкингский экспресс (1994)

10. Таксист (1976)

Специально для любителей ужастиков

Фильмы ужасов, основанные на реальных событиях:

1. Девушка напротив

2. Волчья яма

3. Зодиак

4. Техасская резня бензопилой

5. Шесть демонов Эмили Роуз

6. Незнакомцы

7. Призраки в Коннектикуте

8. Призрак Красной реки

9. Ужас Амитивиля

10. Они

11. Одержимая

12. Эвиленко

13. Охотник на людей

14. Каннибал из Ротенбурга

15. Бостонский Душитель

16. Пустоши

17. Алфавитный убийца

18. Гражданин Икс

19. Собиратель костей

20. Могильщик Гэйси

21. Пропавшие

22. Воспоминания об убийстве

23. За гранью страха

24. Порок

25. Американское преступление

26. Леденец

27. Необитаемый

28. Каннибал

29. Ночные небеса

30. Бал Сатаны

31. Ночной охотник

32. Туннели смерти

33. Призрак в доме семьи Белл

34. Темная вода: Изгнание нечистой силы

35. Немой дом

36.Техасская резня бензопилой (2006)

37. Репортаж (2007)

38. 6 демонов Эмили Роуз (2005)

39. Ужасы Амитивилля (2005)

40. Призрак красной реки (2005)

41. Волчья яма (2005)

42. Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (1999)

43. Открытое море (2003)

44. Паранормальное явление 1-4 ч. (2007)

45. Прикосновение (1992)

Самые страшные фильмы ужасов за всю историю кино:

«Психоз» (Режиссер Альфред Хичкок)

«А теперь не смотри» (Николас Роуг)

«Плетеный человек» (Робин Харди)

«Сияние» (Стэнли Кубрик)

«Изгоняющий дьявола» (Уильям Фридкин)

«Носферату: Симфония ужаса» (Фридрих Вильгельм Мурнау) «Впусти меня» (Томас Альфредсон)

«Вампир» (Карл Теодор Дрейер)

«Вампиры» (Луи Фейяд)

«Подглядывающий Том» (Майкл Пауэлл)

«Невиновные» (Джейк Клейтон)

«Звонок» (Хидео Наката)

«Призрак дома на холме» (Ян де Бонт, 1999)

«Техасская резня бензопилой» (Тоб Хупер, 1974)

«Глубокой ночью» (Альберто Кавальканти Бэзил Дирден и др.) «Кабинет доктора Калигари» (Роберт Вине)

«Хэллоуин» (Джон Карпентер)

«Невеста Франкенштейна» (Джеймс Уэйл)

«Дьяволицы» (Анр-Жорж Клузо)

«Дракула» (Теренс Фишер)

«Кинопроба» (Такаши Миике)

«Ведьма из Блэр» (Дэниел Миррик, Эдуардо Санчес)

«Зловещие мертвецы»/ (Сэм Рейми) «Кэрри» (Брайан Де Пальма)

«Смертельный туннель»

«Подмена»

« Незнакомцы»

«Таншаньское землетрясение»

«Выжить»

«Кемпер»

Подборка психологических фильмов ужасов:

1. Дитя тьмы

2. Дом восковых фигур

3. Затащи меня в ад

4. Полуночный экспресс

5. Шестое чувство

6. Куб

7. Астрал

8. Палата

9. Гипноз

10. Лабиринт Фавна

5 самых опасных для психики фильмов:

1. СЧАСТЬЕ /реж. Тодд Солондз, 1998

2. НИТИ /реж. Мик Джексон, 1984

3. КИНОПРОБЫ /реж. Такаши Миике, 1999

4. ГОЛОВА-ЛАСТИК /реж. Дэвид Линч, 1977

5. ЗА СТЕКЛОМ /реж. Ауг

