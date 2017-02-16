Самый богатый Знак Зодиака

Астрологи утверждают, что финансовое благополучие человека целиком и полностью зависит от расположения звезд. Давайте узнаем, какой знак Зодиака признан самым богатым и успешным в зарабатывании денег. Рейтинг мы начнем с конца.

12 место — Стрелец

Самое последнее место в хит-параде богачей достается Стрельцу. И не всегда потому, что у него нет денег. Деньги у него зачастую есть, и немалые. Только вот сколько бы Стрелец ни зарабатывал, ему все мало. Он никак не может смириться с тем, что при всем его благополучии, есть кто-то, кто богаче его и намного. Это же несправедливо! Даже если Стрелец займет пятую строчку в списке Forbes, он будет считать себя нищебродом. Пятая строка — не первая же!

11 место — Водолей

Водолеи никогда не стремятся заработать много денег, поэтому у них их нет. Зачем Водолею деньги? Чтобы трястись над каждой копейкой? Это не про него. Водолей всегда полагается на судьбу, и, если быть честными, она никогда его не подводила. Рядом с Водолеем всегда находится тот, кто готов обеспечивать нашего мечтателя всем необходимым для комфортной и даже роскошной жизни.

10 место — Рыбы

Рыбы находятся на почетном 10-м месте по одной простой причине. Они совершенно не умеют зарабатывать. Жизнь регулярно подкидывает им разные “вкусные” варианты, но Рыбы их а) либо в упор не видят, б) либо бездарно растрачивают заработанное. Рыбы отдают предпочтение дорогим и не всегда нужным вещам, не задумываясь над тем, останутся ли средства, чтобы купить “корм”. Конечно, на пропитание они себе заработают, но не более того.

9 место — Весы

Весы презирают деньги. Они искренне убеждены, что ничего хорошего в этих красивых бумажульках нет. И стараться их заработать — это кошмар как низменно! При всем при этом, Весы обожают роскошную жизнь, хотя сами об этом умалчивают. Окружающим они внушают, что истинный художник должен быть голодным, но благодарные поклонники могут преподнести небольшой подарок. Квартирку в пределах первого кольца, к примеру.

8 место — Близнецы

Парадокс в том, что Близнецы — асы в зарабатывании денег, но не в сохранении их. Как только им на руки поступает какая-то сумма, у Близнецов буквально начинается зуд — их надо скорее потратить! А то вдруг чего! В эти “а то вдруг чего” входит многое — кризис, революция, апокалипсис, да мало ли что может приключиться! У вас, может, этого не произойдет, а вот у Близнецов обязательно!

7 место — Телец

Тельцы всей душой любят прибедняться. Они и так и сяк стараются, но злое мироздание якобы не дает им разбогатеть. Интересно, что деньги у Тельцов есть, но только хватает их на вполне комфортную жизнь и не более того. И сколько бы Телец не бился, на лишнее ему не хватит. Возможно, все дело в пустом гневлении мироздания?

6 место — Лев

Гордым Львам нужны деньги для того, чтобы пускать другим особам пыль в глаза. С виду Львы всегда успешны и богаты, обедают в роскошных ресторанах (а дома питаются макаронами), живут в престижном районе города (в квартире с клопами) и одеваются стильно. Как обычно, Льву важнее казаться, а не быть. Впрочем, этот навык бывает полезен для многих Львов. Крутясь в обществе богачей, им удается заработать свой первый миллион.

5 место — Рак

Раку нужны деньги. Не просто нужны, а НУЖНЫ. Спросите зачем, он ответит: “Мне надо!” В общем-то, черта эта неплохая, ведь Рак все тащит в дом. Нужно, не нужно, он разберется потом. Купить какое-нибудь барахлишко, и еще деньги останутся. Зато потом это богатство можно отдать бедным родственникам. Должны же они знать, кто у нас самый щедрый и благородный!

4 место — Овен

Овны с младых ногтей любят риск и ввязываются в серьезные денежные авантюры еще в молодости. Как правило, на них сваливаются большие деньги, с которыми Овны неразлучны до конца своих дней. А самое веселье начинается после его смерти. Наследников у Овнов — вагон и маленькая тележка, а завещания нет!

3 место — Козерог

Козероги с молодости осваивают искусство наполнения копилки: нужно либо много зарабатывать, либо мало тратить. Козероги достигают успеха в обоих сферах. Они тратят мало, а откладывают много. Они не видят смысла тратить деньги на ерунду, если их можно потратить на саморазвитие,*например, какие-нибудь курсы, которые, в свою очередь, в будущем помогать заработать еще больше. Деньги для Козерогов — не роскошь, а средство.

2 место — Скорпион

Скорпионы занимают почетное второе место, потому что очень любят деньги и не любят проигрывать. Ради финансового благополучия они готовы идти по головам соперников. Финансовой независимости Скорпионы добиваются в достаточно зрелом возрасте, зато могут обеспечить не одно поколение своих потомков!

1 место — Дева

На первом месте — та-дам! — Дева. И финансовому благополучию она обязана собственному аскетизму и трудолюбию. Дева — это тот миллиардер, который ходит в джинсах за 20 долларов и не парится. “Какая разница, нормальные джинсы!”

А на каком месте находитесь вы? Поделитесь в комментариях, согласны ли вы с астрологами по поводу результатов.

Источник — Via Marketium