Самая древняя профессия на новый лад

Голод и желание жить -являются неотъемлемыми особенностями в жизни каждого человека. Нужда в пропитании существовала тысячи лет назад и не исчезла даже в наши дни. Еще в те далекие времена, когда существовала и процветала великая Римская Империя — существовали древнейшие профессии, которые появились задолго до основания Рима. Развивающееся общество диктовало людям свои новые условия, но не всех устраивали новые правила. Не все желали зарабатывать на свою жизнь честным трудом, некоторые предпочитали преступные профессии. Кто-то выбирал для себя путь жрицы любви, а кто-то опасную разбойничью тропу. Если первое искоренить практически невозможно, то второе вполне реально. Но искусство кражи имущества самого разного рода развивается вместе с нами и именно сегодня, оно обрело совершенно новый, современный облик. Кражи становятся виртуальными.

Очень многие люди наивно убеждены в том, что, установив на свой домашний или рабочий компьютер защитные программы — они навсегда забудут о тех угрозах, что подстерегают их в интернете. И мы верим в это, ведь именно сто процентную защиту нам обещает реклама антивирусов. Однако статистика вовсе не утешительна. Несмотря на стремительное совершенствование защитных программ, количество совершаемых киберпреступлений растет с каждым днем. Люди, преступившие закон, давно уже поняли, что интернет преступления практически невозможно раскрыть. Достаточно соблюдать лишь простейшие меры предосторожности, такие как шифрование и прокси сервера. Это обеспечивает интернет преступникам не только полную анонимность, но и безнаказанность. На руку им также играет и тот факт, что пострадавшие люди часто не спешат обращаться в правоохранительные органы, так как уверены, что это ничего им не даст.

Статистика совершаемых преступлений в интернете увеличивается настолько быстро, что, уже вытесняют самые обычные преступления, против которых давно разработаны эффективные меры противодействия. Пострадавшие пользователи во всем винят правоохранительные органы, провайдеров, правительства и даже транснациональные корпорации, предоставляющие им интернет услуги. Редко кто задумывается о своих собственных действиях, ведь именно сам пострадавший виноват в пропаже денежных средств со своих счетов.

Мифы современности гласят, что хакеры могут все. Но так ли это? На самом деле хакер не способен без вашего одобрения залезть в ваш компьютер или получить доступ к электронному кошельку. Как правило, хакеру требуется помощь от жертвы. Жертва должна сама открыть дорогу для преступника. Но как так получается, что мы сами позволяем хакерам получить доступ к нашим данным? Очень просто. Невозможно представить компьютер, без сторонних программ. Каждый раз, покупая диск в магазине или скачивая программу из интернета или даже просто проходя регистрацию на одном из сайтов — мы соглашаемся с условиями лицензионного соглашения. Галочка, поставленная в данном соглашении, обладает юридической силой. Нужно всего лишь прочесть данное соглашение. К сожалению, его практически никто и никогда не читает.

Ведущие разработчики компьютерных игр однажды провели социальный эксперимент. В одном их пунктов лицензионного соглашения обязали пользователей передать свою «душу» компании, а в другом пункте пообещали выплатить миллион долларов США тому, кто первый найдет ошибку в соглашении. Победитель объявился только спустя несколько месяцев, к тому моменту с соглашением не глядя согласилось около 6 миллионов человек! Это лишь один из многочисленных способов, благодаря которым злоумышленник может получить полный доступ к вашему компьютеру.

Не менее популярны у хакеров и вирусы. Как часто мы натыкаемся в интернете на странную рекламу, которая обещает нам легкий заработок или любую другую халяву? Постоянно! Однако это обычный лохотрон. Скачивая что-либо с таких сайтов, мы не знаем, что именно содержит в себе скачиваемый файл. Практически всегда любая пиратская программа содержит в себе несколько вирусов «троянов». Вирусы данного типа подсматривают все наши пароли и отправляют их хакеру. Это звучит не серьезно, но на самом деле это невероятно действенный способ. Огромное количество троянских вредоносных программ маскируется под системные файлы и их совсем не видит антивирус. Кроме того, они способны передаваться на любые периферийные устройства, которые вы подключаете к своему компьютеру. Многие троянские вирусы кроссплатформенные и способны заражать смартфоны и планшеты.

Накопители данных также подвергаются заражению. Через месяц хакер знает о вас все. Он знает где вы живете и где работаете. Он знает пароли от ваших домашних и рабочих счетов. Он имеет доступ к вашим социальным сетям и даже к корпоративной рабочей сети. Попав на рабочий компьютер, вирус от вашего имени по корпоративной почте рассылает достаточно правдоподобные сообщения, которые заражают компьютеры всех ваших коллег. Таким образом лишь один человек, способен привести хакера не только к личным данным, но и к корпоративной тайне.

Виртуальный лохотрон стал так популярен, что о нем знает каждый и каждый думает, что именно он защищен. Уверенные в своей защищенности трейдеры и финансовые брокеры теряли многомиллионные состояния. Их не спасали ни антивирусы, ни более совершенные защитные системы, ведь они сами проделали большую часть работы, они своими руками проложили для хакеров красную ковровую дорожку. Доверчивые пользователи вступают в переписку с незнакомыми людьми и отчего-то верят в заманчивые предложения о легком заработке в интернете. Такой метод хакерской работы принято называть социальной инженерией. Он заключается в том, что хакер, будучи опытным психологом, в простой беседе вынуждает пользователя добровольно открыть доступ ко всем своим секретам.

Найти же таких хакеров невозможно, ведь прокси сервера надежно скрывают их интернет адреса. Виртуальный лохотрон развивается быстрее, чем способы защиты от него. Именно поэтому важно не только защищать свой компьютер специальными программами, но и знать про общие принципы хакерской работы. Необходимо рассказывать людям про то, как виртуальные мошенники их обманывают и может быть тогда интернет станет действительно безопасным.

Источник: http://tainy.net/