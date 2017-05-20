С чего начать утро, чтобы день был удачным: советы Натальи Правдиной

Наталья Правдина, известный мастер фен-шуй и специалист, использующий позитивное мышление, рассказала о том, как начать утро, чтобы весь день вам сопутствовала удача.

На самом деле способов привлечь удачу очень много. Каждый выбирает для себя тот, который ему ближе по духу. Это могут быть и медитации, и различные заговоры, привлекающие везение. Но существуют и более простые способы сделать день удачным.

С чего начать утро, чтобы день был удачным

Самое главное, по мнению Натальи Правдиной, это позитивный настрой. Вечером, перед тем, как лечь спать, нужно подумать о предстоящем дне и составить примерный план действий. В этот список обязательно нужно включить дела, которые вам доставят удовольствие. Пусть даже это будет обычный завтрак и ароматный кофе, но он должен вам нравиться. После этого представьте, какие эмоции вы испытаете, когда выпьете свой любимый напиток. Это и называется программирование на успех. Подобным образом можно настроить себя на удачу во всех делах.