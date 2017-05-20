С чего начать утро, чтобы день был удачным: советы Натальи Правдиной

Наталья Правдина, известный мастер фен-шуй и специалист, использующий позитивное мышление, рассказала о том, как начать утро, чтобы весь день вам сопутствовала удача.
На самом деле способов привлечь удачу очень много. Каждый выбирает для себя тот, который ему ближе по духу. Это могут быть и медитации, и различные заговоры, привлекающие везение. Но существуют и более простые способы сделать день удачным.
С чего начать утро, чтобы день был удачным
Самое главное, по мнению Натальи Правдиной, это позитивный настрой. Вечером, перед тем, как лечь спать, нужно подумать о предстоящем дне и составить примерный план действий. В этот список обязательно нужно включить дела, которые вам доставят удовольствие. Пусть даже это будет обычный завтрак и ароматный кофе, но он должен вам нравиться. После этого представьте, какие эмоции вы испытаете, когда выпьете свой любимый напиток. Это и называется программирование на успех. Подобным образом можно настроить себя на удачу во всех делах.
Чтобы проснуться в хорошем расположении духа, поставьте на будильник вашу любимую мелодию. Пусть это будет не обычный звонок, заставляющий вас подпрыгивать с кровати, а приятная песня, которая настроит на позитив и заставит улыбаться на протяжении всего дня.
Вода является универсальным проводником, и ее можно использовать во многих ситуациях. Если вы привыкли принимать контрастный душ по утрам, то уже знаете, насколько он помогает зарядиться бодростью и настроиться на удачу.
Также воду можно использовать и другим способом. Налейте в стакан воды, смешайте ее с медом и добавьте дольку лимона. Теперь надо взять стакан в руку, смотреть некоторое время на воду и представлять, как она начинает излучать золотистый свет. После этого выпейте волшебный напиток небольшими глотками, и будьте уверены, что ваш день пройдет просто великолепно.
Если у вас есть утром возможность сделать зарядку или уделить время медитации, то это поможет вашим желаниям исполняться намного быстрее. Наталья Правдина объясняет это тем, что после пробуждения наша голова еще не успевает наполниться негативными мыслями, поэтому это самое подходящее время для программирования себя на успех и медитаций на исполнение желания.
Можно провести с пользой время, когда вы едете на работу. Оно прекрасно подходит для позитивных установок, повторения аффирмаций и дыхательных практик. Чтение любимых книг в транспорте тоже способствует отличному настроению и привлечению удачи.
Помните про силу благодарности. Благодарите каждое утро Высшие Силы за то, что они подарили вам еще один день жизни. Будьте благодарны за любую мелочь, и тогда поводов для радости станет еще больше. А если загадать заветное желание и в конце добавить слова благодарности, как будто оно уже исполнилось, то воплощение мечты в жизнь ускорится.
Возьмите себе за правило во всем искать красоту. Неважно, на что вы смотрите — на предмет или на человека. Попробуйте найти в нем то, что вам понравилось. Данное упражнение учит нас находить прекрасное, а как известно, подобное притягивает подобное.
Наталья Правдина рекомендует применять эти советы ежедневно на протяжении 14 дней, и вы увидите, как ваша жизнь поменяется к лучшему, а удача станет вашим постоянным спутником. Чтобы закрепить полученный результат, продолжайте упражнения 21 день. Ведь именно столько времени надо человеку, чтобы перестроиться на психологию богатства и начать мыслить позитивно. Любите друг друга, откройтесь навстречу миру.
Источник — dailyhoro.ru