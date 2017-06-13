Руны богатства: как привлечь деньги в свою жизнь

Руны — один из мощнейших инструментов для воздействия на Судьбу, заставляя желания исполняться. Они часто применяются для привлечения денег и финансового благополучия. Однако не каждый умеет правильно их использовать, а уж тем более — комбинировать между собой.

Издревле руны использовались не только в качестве письма, но являлись и одним из самых достоверных способов гадания. Позже рунологи стали применять их для достижения определенных целей или для усиления уже полученного результата. Специалист по рунам Алексей Глазачев подчеркивает, сила рун связана со знаниями наших предков, и поэтому к их использованию нужно подходить серьезно и ответственно. Мы попросили Алексея рассказать как можно использовать руны для получения богатства и изобилия.

Можно использовать как отдельные руны, так и их комбинации. Обычно их носят в портмоне, каллиграфически выведенными на бумаге от руки. Распечатывать готовый рисунок не желательно. Но и самостоятельно комбинировать рунические письмена не стоит: составлять верные комбинации рун могут только энергетически сильные люди с определенной подготовкой. Неправильно нарисованная руна может принести много негативных последствий в вашу жизнь. По этой причине, даже решив прибегнуть к магическим силам рун, не делайте татуировок с ними, если мастер не владеет нужными знаниями.

На сегодняшний день существуют проверенные опытными рунологами формулы и отдельные руны, которые положительным образом влияют на финансовое состояние человека. Эти формулы были протестированы многими успешными людьми, но не каждый готов признаться, что прибегал к помощи рун. Если и вы решили пользоваться этим методом, Алексей советует перерисовать на специально заготовленный для этой цели листочек нужные руны. Избегайте ношения его в нагрудном кармане, особенно с левой стороны: денежному талисману не место рядом с сердцем. А еще лучше все-таки обратиться к специалисту.

Самые мощные руны для привлечения денежного изобилия