Руны богатства: как привлечь деньги в свою жизнь

Руны — один из мощнейших инструментов для воздействия на Судьбу, заставляя желания исполняться. Они часто применяются для привлечения денег и финансового благополучия. Однако не каждый умеет правильно их использовать, а уж тем более — комбинировать между собой.

Издревле руны использовались не только в качестве письма, но являлись и одним из самых достоверных способов гадания. Позже рунологи стали применять их для достижения определенных целей или для усиления уже полученного результата. Специалист по рунам Алексей Глазачев подчеркивает, сила рун связана со знаниями наших предков, и поэтому к их использованию нужно подходить серьезно и ответственно. Мы попросили Алексея рассказать как можно использовать руны для получения богатства и изобилия.

Можно использовать как отдельные руны, так и их комбинации. Обычно их носят в портмоне, каллиграфически выведенными на бумаге от руки. Распечатывать готовый рисунок не желательно. Но и самостоятельно комбинировать рунические письмена не стоит: составлять верные комбинации рун могут только энергетически сильные люди с определенной подготовкой. Неправильно нарисованная руна может принести много негативных последствий в вашу жизнь. По этой причине, даже решив прибегнуть к магическим силам рун, не делайте татуировок с ними, если мастер не владеет нужными знаниями.

На сегодняшний день существуют проверенные опытными рунологами формулы и отдельные руны, которые положительным образом влияют на финансовое состояние человека. Эти формулы были протестированы многими успешными людьми, но не каждый готов признаться, что прибегал к помощи рун. Если и вы решили пользоваться этим методом, Алексей советует перерисовать на специально заготовленный для этой цели листочек нужные руны. Избегайте ношения его в нагрудном кармане, особенно с левой стороны: денежному талисману не место рядом с сердцем. А еще лучше все-таки обратиться к специалисту.

Самые мощные руны для привлечения денежного изобилия

Феху — руна исполнения абсолютно всех желаний, а не только целей, связанных с денежной сферой. Феху является руной богатства, благополучия и изобилия во всех аспектах жизни. Она отлично работает как в комбинации с другими рунами, так и при индивидуальном применении.

Поэтому если вы не хотите применять рунические формулы, но желаете усилить эффект, данная руна прекрасно подойдет для таких целей. Ее разрешается нанести на носитель три раза подряд. Таким образом можно получить желаемое в более короткие сроки.

Отал — мощная руна, связанная с имуществом и всем, что несет основательность и силу. Но для получения желаемого иногда приходится расстаться с определенными вещами или событиями в нашей жизни.

Эта руна не принесет нужного эффекта, если ее применять индивидуально, поскольку у нее более узкий круг воздействия на денежную сферу. Для нее вам потребуется изучение рунических комбинаций.

Кано — руна воплощения. Она будет вести вас по нужному пути, легко преодолевая вместе с вами преграды. Это руна действий, ясности и раскрытия. Она помогает найти выход из самой сложной ситуации. Ее также стоит применять в сочетании с другими рунами, в случае если вашим желанием является достижение богатства.

Беркана — руна роста и процветания, связанная с женской энергией. Это сильная руна, но с мягким воздействием. Она, как вода, может перетекать и меняться согласно ситуации. У данной руны большой охват во всех сферах, однако ее чаще всего применяют женщины, поскольку она тесно взаимодействует с энергетикой Венеры. Для достижения денежного изобилия ее также положено использовать вместе с другими рунами.

Три мощных рунических формулы для привлечения богатства

Феху Отал Беркана

В этой формуле прямое и жесткое воздействие руны Отал смягчает и дополняет Беркана. Она помогает совершить мощный прорыв и переход на другой, более высокий уровень. Но нужно быть готовыми к тому, что придется оставить в прошлом все ненужное. Это касается не только вещей, но и отношений, которые могут тормозить ваше развитие.

Феху Кано Феху

В этой формуле руна Кано усиливает и дополняет двойную Феху, что поможет вам быстро решить все проблемы и легко продвигаться в нужном направлении. Также она создает непрерывный денежный поток, который будет постоянно увеличиваться.

Феху Кано Беркана

Такой вариант получения денежного изобилия больше подходит для женщин. Эта формула способствует развитию интуиции и женского обаяния, что помогает достичь желаемого без давления и жесткости.

Учитывая всю информацию, вы можете выбрать один или несколько вариантов и опробовать их на себе. Однако не стоит использовать сразу несколько формул одновременно, поскольку рунические письмена имеют очень мощное воздействие, и столь резкие перемены к лучшему могут повлечь слишком сильные изменения жизни в целом.

Алексей Глазачев советует носить руны в кошельке. Протестировав их действие на бумаге, в дальнейшем допускается наносить их на своем теле или изготовить специальный талисман, который будет непрерывно привлекать к вам изобилие и нужные ситуации. Любите жизнь во всех ее проявлениях, используйте предоставленные возможности по максимуму.

Источник — dailyhoro.ru