Ричард Брэнсон: 5 правил принятия решений

«Принятие обоснованного решения не слишком отличается от работы суда присяжных — все разумные сомнения должны быть устранены, прежде чем вы сможете вынести тот или иной вердикт. К счастью, корпоративные решения редко бывают вопросом жизни или смерти!

Вот несколько общих правил, которые помогают мне совершить решающий шаг (или не совершить) в разумных временных рамках.

Не судите о книге по обложке

Как и я, вы можете быть подвержены первому впечатлению при знакомстве с людьми, но нельзя позволять этому мыслительному процессу влиять на принятие решений. Если только что выслушанная идея кажется вам действительно хорошей, вы вполне можете быть правы. Но нельзя допускать, чтобы первая реакция повлияла на вашу способность объективно взвесить минусы и плюсы, когда они будут представлены.

Тщательно готовьтесь

Если никаких существенных недостатков на первый взгляд не видно, это вовсе не значит, что их нет. Поэтому найдите того, кто откопает и оценит их, пока у вас еще есть время — у вас не будет никаких поблажек, если вы обнаружите их после того, как запустите сделку. Вдвойне важно настоять на этом домашнем задании, если все ваши коллеги единогласно выступают за проект. Совершенства не бывает, так что усердно ищите любые скрытые изъяны.

Не принимайте решения по отдельности

Каждое решение оказывает определенное влияние на другие имеющие у вас возможности. Оно может казаться очень хорошей возможностью, которую не хочется упустить. Но как это повлияет на другие проекты или приоритеты? И если сейчас не самое подходящее время для такого решения, то насколько рискованно будет отложить его на какое-то оговоренное время? А если вы не можете руководить одновременно этим проектом и другим, который давно уже ждет своего часа, который из них нужно выбрать и почему?

Страхуйтесь!

Мудрые инвесторы готовы на многое, чтобы обезопасить свои вложения, и при создании нового бизнеса нужно стараться использовать такие же стратегии. Например, когда мы запускали Virgin Atlantic, единственный способ убедить моих деловых партнеров в Virgin Records смириться с принятыми рисками заключался в том, чтобы договориться с Boeing, что они заберут наш 747-й через год, если что-то пойдет не так, как мы рассчитывали. И по сей день в таких гигантских капиталоемких предприятиях, как Virgin Galactic и Virgin Voyages, мы всегда тратим много времени на поиски оригинальных способов снизить риски.

Тяните время

Если у вас есть время, чтобы использовать «тщательно спланированное промедление», сделайте это. Если не впадать в аналитический ступор, то чем больше вы подготовитесь к принятию решения, тем, как правило, лучше. При более глубоком рассмотрении вы можете найти лучшие альтернативы, или же рынок может измениться.

Принятие разумных обоснованных решений — это то, за что лидерам платят большие деньги. На самом деле нет какого-то знания, позволяющего правильно это делать каждый раз. Поэтому (к сожалению) принятие решений нельзя запрограммировать так, чтобы оно происходило ровно как надо и без исключений. Тем не менее, в течение полувека, что я занимаюсь бизнесом, я использовал приведенные выше советы, чтобы облегчить этот процесс. Надеюсь, вы найдете их полезными».

Источник: econet.ru