Режиссер Нил Бломкамп и его новый фантастический фильм-предупреждение

Сценариста, продюсера и режиссера Нила Бломкампа любители фантастики хорошо знают по таким фильмам, как «Элизиум — рай не на Земле», «Робот по имени Чаппи» или «Район №9». В прошедшем месяце, основанная им экспериментальная киностудия «Oats Studios», выпустила тизер фильма-предупреждения о захвате Земли пришельцами-рептилоидами (источник esoreiter.ru).

22 мая Нил Бломкамп дал интервью журналисту Ребеке Хавкес (Rebecca Hawkes), которая готовила его для новостного издательства The Telegraph. Но интервью так и не увидело света. Почему?Надо понимать, кому-то оно очень не понравилось. Вкратце в нем говорилось следующее:

«Это не просто фантастический фильм, несколько раз в течении беседы подчеркнул Бломкамп, это серьезное предупреждение землянам – монстры уже идут! К сожалению, 80 процентов жителей нашей планеты находятся в зомбированном сознании, куда их загнали догмами религий и исторической лжи, причем это продолжается уже тысячелетия. Остальные, кто даже понимает, что происходит на Земле, боится признаться себе в реальной правде и, как страус, закапывает голову в песок иллюзий и надежд.

Почему сейчас выпускается так много фантастических кинокартин, спрашивает Нил? А ответ очень простой: человечество пробуждается, и чтобы его удерживать в рамках «дозволенного», увести совсем в другую сторону (образно говоря, спрятать дерево в лесу), истину показывают как сказку, как некое придуманное и фантастическое. Человек выходит из кинотеатра, а кругом — все те же машины, улицы, магазины… Напридумают же эти киношники, думает он…

А потому есть ИХ режиссеры, снимающие фантастику, высмеивая и запутывая землян, и есть МЫ, говорит Бломкамп, мы – киношники-правдолюбцы. Почему же НАМ разрешают снимать и даже выпускать вполне реалистические фантастические фильмы? Не знаю, наверное, их это просто забавляет, когда они видят, как основная масса землян все равно ничего не замечает и не понимает…