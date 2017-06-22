Режиссер Нил Бломкамп и его новый фантастический фильм-предупреждение

Сценариста, продюсера и режиссера Нила Бломкампа любители фантастики хорошо знают по таким фильмам, как «Элизиум — рай не на Земле», «Робот по имени Чаппи» или «Район №9». В прошедшем месяце, основанная им экспериментальная киностудия «Oats Studios», выпустила тизер фильма-предупреждения о захвате Земли пришельцами-рептилоидами (источник esoreiter.ru).
22 мая Нил Бломкамп дал интервью журналисту Ребеке Хавкес (Rebecca Hawkes), которая готовила его для новостного издательства The Telegraph. Но интервью так и не увидело света. Почему?Надо понимать, кому-то оно очень не понравилось. Вкратце в нем говорилось следующее:
«Это не просто фантастический фильм, несколько раз в течении беседы подчеркнул Бломкамп, это серьезное предупреждение землянам – монстры уже идут! К сожалению, 80 процентов жителей нашей планеты находятся в зомбированном сознании, куда их загнали догмами религий и исторической лжи, причем это продолжается уже тысячелетия. Остальные, кто даже понимает, что происходит на Земле, боится признаться себе в реальной правде и, как страус, закапывает голову в песок иллюзий и надежд.
Почему сейчас выпускается так много фантастических кинокартин, спрашивает Нил? А ответ очень простой: человечество пробуждается, и чтобы его удерживать в рамках «дозволенного», увести совсем в другую сторону (образно говоря, спрятать дерево в лесу), истину показывают как сказку, как некое придуманное и фантастическое. Человек выходит из кинотеатра, а кругом — все те же машины, улицы, магазины… Напридумают же эти киношники, думает он…
А потому есть ИХ режиссеры, снимающие фантастику, высмеивая и запутывая землян, и есть МЫ, говорит Бломкамп, мы – киношники-правдолюбцы. Почему же НАМ разрешают снимать и даже выпускать вполне реалистические фантастические фильмы? Не знаю, наверное, их это просто забавляет, когда они видят, как основная масса землян все равно ничего не замечает и не понимает…
Рептилоиды на Земле уже много тысяч лет, они не просто наблюдают за нами, а практически везде и всем курируют. Но, судя по всему, им уже надоело быть в тени и потому вскоре начнется неприкрытое вторжение. Монстры уже идут…»
Насколько все это соответствует действительности, утверждать трудно. Многие экстрасенсы, контактеры и прочие просвещенные люди несколько иного мнения обо всем этом. Не отрицая присутствия на Земле расы рептилоидов, которая на самом деле пытается курировать и контролировать землян, в частности, через мировое правительство, знающие и видящие говорят, что на нашей планете присутствуют и другие инопланетные расы, которые вряд ли допустят прямое вмешательство рептилоидов в виде открытой войны с землянами. Рептилоиды, как и прочие инопланетяне, обладают более высоким уровнем знаний, чем, например, мы, а потому прекрасно понимают закон кармы и закон свободной воли. Именно поэтому они действуют очень тонко, незаметно, а другие, светлые пришельцы, по этой же причине не могут открыто помогать жителям земли…