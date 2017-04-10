Решения, о которых вы можете пожалеть в старости…

Принимайте правильные решения

Рано или поздно она придет. Старость. Да, это неизбежно. И отменить вы это не в силах. Никто не в силах. Но уже сейчас вы можете сделать так, чтобы потом, когда она придет, о многом не пришлось жалеть. В противном случае вы обязательно пожалеете о том, что…

…слишком много времени провели перед телевизором, просматривая бесконечные сериалы, передачи, реалити-шоу.