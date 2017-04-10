Решения, о которых вы можете пожалеть в старости…

Принимайте правильные решения
Рано или поздно она придет. Старость. Да, это неизбежно. И отменить вы это не в силах. Никто не в силах. Но уже сейчас вы можете сделать так, чтобы потом, когда она придет, о многом не пришлось жалеть. В противном случае вы обязательно пожалеете о том, что…
…слишком много времени провели перед телевизором, просматривая бесконечные сериалы, передачи, реалити-шоу.
…сделали главным приоритетом жизнь в виртуальном мире соцсетей, с головой окунувшись в игру ложных представлений о себе, своих знакомых.
…не вели здоровый образ жизни, позволяя своим привычкам взять контроль над вами.
…мало созерцали и наслаждались реальной красотой этого мира, проживая свою жизнь, спеша и суетясь.
…мало верили и не стремились к познанию чего-то большого.
…редко встречали восход солнца и провожали его закат, оправдываясь всякими важными делами и заботами.
…были слишком скованные, напуганные, серьезные и соответствовали общепринятым нормам «правильного», «достойного», «успешного» поведения в обществе.
…слишком быстро повзрослели и запрещали себе иногда побыть ребенком, пускай даже в 40 лет.
…мало и плохо дружили, не ценили своих друзей и мало проводили вместе время.
…были слишком обидчивыми, злопамятными, злыми и подозрительными.
…мало общались со своей семьей, детьми, родственниками, много ссорились и злились на них. Редко говорили им слова любви и то, как они вам дороги.
…мало смеялись, радовались, веселились.
…слишком болезненно воспринимали поступки и слова других людей.
…не развивали свой талант и забывали о детских мечтах и увлечениях.
…мало путешествовали и познавали этот мир.
…слишком много боялись.
…сомневались и недооценивали себя, не решались на многое.
…не совершили безумный поступок, не бросили вызов обстоятельствам, миру. Не боролись и опустили руки. Позволили себе уйти и промолчать.
…были одержимы материальными вещами, потратили много сил, здоровья и смысл своей жизни на приобретение модных гаджетов и брендов.
…не сказали главного.
Принимайте правильные решения. Пока она еще не постучалась в ваши двери.
Источник — econet.ru