Рэй Курцвейл: к 2029 году люди обретут бессмертие

Мы довольно часто рассказываем вам о том, что учёные планомерно приближаются к тому, чтобы научиться продлевать человеческую жизнь, обманув законы природы. Многие задаются вопросом: когда же, наконец, человек сможет стать по-настоящему бессмертным? Один из самых влиятельных футурологов мира Рэй Курцвейл в своём недавнем интервью пообещал нам, что начиная с 2029 года наука и медицина позволят продлевать человеческую жизнь практически неограниченно.

Рэймонд Курцвейл родился в Нью-Йорке в 1948 году. С самого детства он мечтал стать изобретателем и подарить миру новые технологии. В 15 лет он написал свою первую компьютерную программу, в 1970-м году закончил Массачусетский технологический институт, а в 1974-м открыл собственную компанию, занимающуюся технологиями распознавания речи. Перспективный бизнес сделал Курцвейла миллионером, что позволило изобретателю и дальше заниматься созданием новых технологий. Всемирную известность он получил благодаря своим работам в области футурологии, в том числе своим обоснованием технологической сингулярности.

Сейчас Рэй Курцвейл занимает пост технического директора Google, продолжает заниматься разработками в области искусственного интеллекта и время от времени делится с журналистами своим видением недалёкого будущего человечества. Например, в своём недавнем интервью журналу Playboy (да, да, тот самый, с зайчиком) Курцвейл сказал, что к 2020 году человечество начнёт активно применять нанороботов в медицине. Эти крошечные механизмы смогут заменить человеку его врождённую иммунную систему, тем самым эффективно противостоя всем возможным заболеваниям и патогенам. По словам Курцвейла, всё это будет напоминать ситуацию с компьютерными антивирусами, когда человек сможет загрузить из Интернета апдейт для своей иммунной системы и не переживать по поводу возникновения нового штамма опасного вируса.

По словам футуролога, уже к 2029 году медицина достигнет того уровня, когда людям не нужно будет волноваться о продолжительности своей жизни. Ранее Курцвейл заявлял, что бессмертие будет достигнуто лишь в 2030-х годах, но теперь решил сдвинуть дату ближе к сегодняшнему дню. Что ж, очень хочется верить, что учёный прав и человечеству действительно удастся так сильно развить свою науку в ближайшие десятилетия. Разумеется, бессмертие вызывает немало вопросов, в том числе о перенаселении планеты и нехватке продовольствия. Да и многие учёные к заявлениям футуролога относятся весьма скептически, считая их чересчур оптимистичными. Кроме того, Курцвейл уже неоднократно ошибался в своих прогнозах, так что остаётся лишь ждать и верить в светлое будущее.