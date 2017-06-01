Замечательная притча о том, как важно ставить перед собой точные цели:

– Регистратура желаний, слушаю.

– Желание: мужчина. Смертная А1Д8К6.

– Какого там мужчину хочет эта твоя смертная?

– Надёжного. «Что бы ни случилось, чтоб рядом был».

– И всё?

– Всё.

– Совсем без фантазии… Ладно, записываю её на следующую жизнь сиамским близнецом. Регистратура желаний, слушаю?

– Ребёнка хочет. К18Р3Б46.

– Какого?

– Любого… наверное…

– Пол? Возраст? Здоровье? Внешность? Какие таланты с прошлых жизней оставляем?

– Ну… э… нет данных…

– Тогда ко мне без претензий. Регистратура, видимо, мазохистких желаний.

– Нужны деньги для С4Ж9Ф1.

– Сумма?

– 2 000 000 рублей.

– Почему именно два?

– Просто так захотелось.

– Отправляю один. Чтоб больше и аргументированно хотелось. Регистратура, чтоб его, желаний. Слушаю.

– Р2000Б14Х9. Котёнок белый с чёрными пятнышками, лапки будто в перчатках и на лбу сердечко, ласковый и чтобы спать вместе. Причина: хочется с кем-то играть.

– Сделано. Хоть дети у них ещё пока сообразительные… Регистратура. Может быть и желаний. Слушаю.

– Хорошей жизни для Ф30М6Ч1.

– Что такое для неё «хорошая жизнь»?

– Что-то большое, яркое, светлое…

– На ум приходит только ядерный взрыв. Отклонено. Балбесы. Потом опять будут ворчать, что желания не сбываются. Желать тоже того… уметь надо.

Источник – fit4brain.com